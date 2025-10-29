BitMine 113 Milyon Dolar Değerinde Ethereum Aldı

Lookonchain’in paylaştığı Arkham Intelligence verilerine göre, BitMine Immersion Technologies yaklaşık 113 milyon dolar değerinde 27.316 ETH satın aldı.

Söz konusu transferin saklama hizmetleri platformu BitGo’dan geldiği bildirilse de şirket henüz işlemi doğrulamadı.

BitMine 13.2 Milyar Dolarlık Hazinesiyle En Büyük Ethereum Yatırımcısı Konumunda

BitMine bu ayın başlarında toplam Ethereum varlıklarının 3.3 milyon ETH’yi (13.2 milyar dolar) aştığını bildirdi.

BitMine şu anda en büyük Ethereum yatırımcısı ve Michael Saylor yönetimindeki Strategy’den son en büyük ikinci kripto yatırımcısı konumunda.

Fundstrat’ın Kurucu Ortağı Tom Lee’nin yönetimindeki BitMine, Ethereum arzının %5’ine sahip olmayı hedeflediğini açıkladı. BitMine şu anda Ethereum’un giderek büyüyen finans ekosisteminin uzun vadeli destekçilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Şirketin destekçileri arasında Cathie Wood, Bill Miller III, Digital Currency Group, Founders Fund, Galaxy Digital, Kraken ve Pantera Capital gibi sektörün önemli isimleri yer alıyor.

Lee, Ethereum’un Wall Street şirketlerinden ve ABD’li politikacılardan destek alabilecek bir ağ olduğunu düşünüyor.

Ethereum (ETH) son 24 saatte %2.36’lık bir düşüş kaydetti ve şu anda 4.000 dolar civarında işlem görüyor.

Bu arada Lee, Bitcoin’in volatilitesinin sona ermediği ve büyük bir değer kaybı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Tom Lee’nin yorumları, spot Bitcoin ETF’leri ve artan kurumsal yatırımcı ilgisi sayesinde Bitcoin’in fiyat dalgalanmalarının azaldığına dair umutların arttığı dönemde geldi.

Lee, Bitcoin’in geleneksel piyasalarla birlikte hareket ettiğini belirterek, “Hisse senedi piyasasında %25’lik düşüşler daha sık görülür. Dolayısıyla S&P %20 düşerse Bitcoin %40’lık bir düşüş yaşayabilir” dedi.

Tom Lee, son yıllarda ekonomi iyileşse de Bitcoin’in hisse senetleriyle korelasyonu nedeniyle sert düzeltmelerin yaşanma olasılığının devam ettiğini söyledi.

Tom Lee Ethereum’dan Umutlu

Lee, geçen hafta sonu gerçekleşen piyasa düşüşünün ardından 1.5 milyar dolar değerinde Ethereum (ETH) satın aldığını açıkladı.

Lee, dijital varlık hazine şirketlerinin net varlık değerlerinin altında işlem gördüğünü kabul etse de piyasadaki gerilemeyi uzun vadeli satın alma fırsatı olarak görüyor.

Arkham Intelligence verilerine göre BitMine Immersion Technologies bu hafta toplam 1.5 milyar dolar değerinde 379.271 ETH satın aldı.

Madencilik şirketin şu anda 3 milyon ETH’ye, yani Ethereum arzının %2.5’ine sahip olup en büyük kurumsal Ethereum yatırımcılarından biri konumunda.

BitMine ETH arzının %5’ine sahip olarak Ethereum ekosisteminin önemli isimlerinden biri haline gelmeyi amaçlıyor.