Bitcoin İçin Korkutan Uyarı! Büyük Bir Düşüş mü Geliyor?

BitMine’ın Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee’ye göre Bitcoin’in volatilitesi sona ermedi ve büyük bir değer kaybı yaşanabilir.

Anthony Pompliano’ya röportaj veren Lee, kurumsal yatırımcı ilgisindeki artışa rağmen Bitcoin’in %50’lik değer kayıpları yaşama olasılığının devam ettiğini söyledi.

Tom Lee, Bitcoin’in Hisse Senedi Piyasasının İzinden Gittiğini Söyledi

Tom Lee’nin yorumları, spot Bitcoin ETF’leri ve artan kurumsal yatırımcı ilgisi sayesinde Bitcoin’in fiyat dalgalanmalarının azaldığına dair umutların arttığı dönemde geldi.

Lee, Bitcoin’in geleneksel piyasalarla birlikte hareket ettiğini belirtti.

Lee, “Hisse senedi piyasasında %25’lik düşüşler daha sık görülür. Dolayısıyla S&P %20 düşerse Bitcoin %40’lık bir düşüş yaşayabilir” dedi.

Tom Lee, son yıllarda ekonomi iyileşse de Bitcoin’in hisse senetleriyle korelasyonu nedeniyle sert düzeltmelerin yaşanma olasılığının devam ettiğini söyledi.

Ancak tüm bunlara rağmen Lee’nin Bitcoin’in uzun vadeli performansı konusunda iyimser olduğu görülüyor. Bu ayın başlarında Bankless podcast’inde konuşan Lee, Bitcoin’in yıl sonuna akdar 200.000 dolar ile 250.000 dolar civarına yükseleceği yönündeki tahminini yineledi.

Bitcoin bu seviyelere yükselip daha sonra %50’lik bir değer kaybı yaşarsa 125.000 dolar civarında bir fiyata gerileyecektir.

Öte yandan Bitcoin halihazırda bu döngünün pik seviyesini görmüşse 110.000 dolar civarındaki güncel fiyatından %50’lik bir düşüş yaşarsa yaklaşık 55.000 dolara gerileyecektir. CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin en son Eylül 2024’te bu seviyeleri görmüştü.

https://twitter.com/APompliano/status/1981526174112026685

Deneyimli yatırımcı Peter Brandt da kısa süre önce benzer bir uyarıda bulunarak Bitcoin’in grafiğini 1970’lerdeki soya tohumu pazarına benzetti. O dönem soya tohumu pazarı da büyük yükselişin yaşamış, ardından sert bir şekilde düşmüştü.

Geçmiş verilere bakıldığında Bitcoin’in Kasım 2021’de 69.000 dolara ulaştığı, ardından yaklaşık %50 değer kaybederek 35.000 dolar civarına gerilediği görülüyor.

Ancak herkes Bitcoin’in büyük bir düşüş yaşayacağı fikrine katılmıyor. MicroStrategy’nin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, haziran ayında kripto piyasasında büyük düşüşlerin yaşandığı dönemlerin geride kaldığını belirterek “Kış geri gelmiyor” dedi.

Tom Lee Ethereum’dan Umutlu

Lee, geçen hafta sonu gerçekleşen piyasa düşüşünün ardından 1.5 milyar dolar değerinde Ethereum (ETH) satın aldığını açıkladı.

Lee, dijital varlık hazine şirketlerinin net varlık değerlerinin altında işlem gördüğünü kabul etse de piyasadaki gerilemeyi uzun vadeli satın alma fırsatı olarak görüyor.

Arkham Intelligence verilerine göre BitMine Immersion Technologies bu hafta toplam 1.5 milyar dolar değerinde 379.271 ETH satın aldı.

Madencilik şirketin şu anda 3 milyon ETH’ye, yani Ethereum arzının %2.5’ine sahip olup en büyük kurumsal Ethereum yatırımcılarından biri konumunda.

BitMine ETH arzının %5’ine sahip olarak Ethereum ekosisteminin önemli isimlerinden biri haline gelmeyi amaçlıyor.