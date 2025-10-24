Bitcoin’in Geleceği Tehlikede mi? Peter Schiff, CZ’yi “Tokenleştirilmiş Altın” Tartışmasına Davet Etti!

Altın savunucusu ve uzun süredir Bitcoin eleştirmeni olan Peter Schiff’in, Binance Kurucu Ortağı Changpeng “CZ” Zhao’ya, Bitcoin ile tokenleştirilmiş altını karşılaştıracakları canlı bir tartışma teklif etmesiyle, paranın geleceği üzerine yeni bir savaş alevlendi.

Schiff, bu hafta X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, CZ’yi “paranın koşullarını en iyi hangisinin sağladığı” konusunu masaya yatırmaya davet etti. Schiff, bu koşullarla geleneksel ekonomi bilimindeki değişim aracı, hesap birimi ve değer deposu işlevlerini kastediyordu.

I challenge @cz_binance to a debate: Bitcoin versus tokenized gold. Which best satisfies the conditions of money, which include being a medium of exchange, a unit of account, and a store of value? Who wants to moderate? — Peter Schiff (@PeterSchiff) October 23, 2025

Dün, ABD Başkanı Donald Trump’tan başkanlık affı alan CZ, bu davete olumlu yanıt verdi.

I am in the mood for it. 😆



As much as you voice against bitcoin, you are always professional, and non personal. I appreciate that. Can have a debate about it. — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

CZ, Schiff’e yönelik cevabında, “Bitcoin’e karşı ne kadar ses çıkarsanız çıkarın, her zaman profesyonel ve kişisel olmayan bir duruş sergiliyorsunuz. Bunu takdir ediyorum. Bu konuda bir tartışma yapabiliriz,” ifadelerini kullandı.

Bu tartışma teklifi, hem altının hem de Bitcoin’in küresel çapta dikkatleri üzerine çektiği bir döneme denk geldi.

ABD hükümetindeki kilitlenmeler ve mali istikrarsızlık endişeleri sürerken, altın fiyatı ons başına $4.035’in üzerine çıkarak rekor kırdı. Öte yandan, Bitcoin de bu ayın başlarında $126.000 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Schiff: Tokenleştirilmiş Altın ‘İdeal Blockchain Varlığı’, CZ Karşı Çıkıyor

Tanınmış bir ekonomist ve Euro Pacific Asset Management CEO’su olan Schiff, yıllardır Bitcoin’in değer önerisini sert bir dille eleştiriyor. Kendisi, kripto paranın volatilitesi (oynaklığı), spekülatif doğası ve içsel değerinin olmaması nedeniyle onu para ya da uzun vadeli bir değer deposu olarak görmüyor.

Buna karşın Schiff, özellikle tokenleştirilmiş altının üstün bir varlık olduğunu savunuyor. Ona göre bu yapı, değerli metalin somut güvencesini, blockchain’in verimliliğiyle birleştiriyor.

Yakın zamanda verdiği bir röportajda Schiff, “Blockchain’e koyulabilecek mantıklı tek şey altındır,” dedi. Schiff, yakında faaliyete geçecek olan tokenleştirilmiş altın platformunun, kullanıcıların kendi şirketi olan Shift Gold tarafından çıkarılan blockchain tabanlı tokenler aracılığıyla altın alıp, saklayıp ve geri çekmesine olanak tanıyacağını açıkladı.

Peter Schiff reveals he will be launching a tokenized gold product



"You'll be able to buy gold on an app through your phone, the gold will be stored in a vault and then you will be able to effortlessly transfer ownership of gold to people you know or redeem it for physical gold" pic.twitter.com/mWCXVKj9v8 — Tengen (@Crypto_Tengen) October 23, 2025

Schiff, “Tokenleştirilmiş altını bir değişim aracı, bir hesap birimi ve bir değer deposu olarak kullanabilirsiniz,” diye ekledi.

CZ ise Schiff’in bu iddialarına keskin bir yanıt verdi. Tokenleştirilmiş altının teknolojik açıdan ilgi çekici olsa da, üçüncü taraf velayetçilere (custodian) bağlı olduğu için gerçek anlamda “zincir üstü” (on-chain) olmadığını savundu.

CZ, X’te şunları yazdı:

“Altını tokenleştirmek ‘zincir üstü’ altın değildir. Bu, bir üçüncü tarafın size gelecekte -belki onlarca yıl sonra, bir savaş sırasında, yönetim değişikliğinden sonra vb.- altın vereceğine güvenmenizi gerektiren bir token’dır. Bu bir nevi ‘bana güven abi’ (trust me bro) token’ıdır.”

CZ, güvene dayalı sistemlerin tam da bu yüzden “hiçbir altın paranın gerçekten tutunamamasının” nedeni olduğunu ekledi. Böylece, Bitcoin’in merkeziyetsiz yapısının, onu daha güvenilir bir dijital para birimi haline getirdiği görüşünü yeniden teyit etti.

Bu karşılıklı atışma, finans dünyasının en eski tartışmalarından birini yeniden alevlendirdi: Yeni para çağının değerini dijital kıtlık mı yoksa fiziksel kıtlık mı belirleyecek?

Schiff’e Karşı CZ: Altının 5.000 Yıllık Saltanatı, Bitcoin’in Modern Meydan Okumasıyla Karşılaşıyor

Schiff, altının 5.000 yılı aşkın süredir istikrarlı bir değer deposu olma geçmişinin güvenilirliğini kanıtladığını iddia ediyor. Hatta 2025 yılı başından bu yana, istikrar ve fiyat artışı açısından altının Bitcoin’den daha iyi bir performans sergilediğine dikkat çekiyor.

🚨PETER SCHIFF: “Gold is more likely to hit $1 million than #Bitcoin.” pic.twitter.com/itvOxXKncT — Coin Bureau (@coinbureau) October 17, 2025

Verilere bakıldığında, Bitcoin 2024’ün başından bu yana %150 oranında yükselirken, altın aynı dönemde yaklaşık %100 artış gösterdi. Ancak altının son dönemdeki yükselişi, Bitcoin’in bir konsolidasyon aşamasına girdiği son dönemi geride bıraktı.

Yine de, Bitcoin’in uzun vadeli performansı altını gölgede bırakmış durumda. 2009’daki kuruluşundan bu yana Bitcoin, kuruşların çok altındaki fiyatlardan $126.000’in üzerine çıkarak milyonlarca kat değer kazandı.

CZ, daha önce Bitcoin’in piyasa değeri açısından altını “devirebileceğini” öngörmüş, ancak bunun zaman alacağını kabul etmişti. Altının mevcut piyasa değeri yaklaşık 30 trilyon dolar civarındayken, Bitcoin’in piyasa değeri yaklaşık 2 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Gold won’t go to zero. But bitcoin is better. https://t.co/4mvErh5bOE — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 21, 2025

Son aylarda, Bitcoin ile altın arasındaki korelasyonun da zayıfladığı görülüyor. Veriler, iki varlığın 2024’ün başında neredeyse kusursuz bir korelasyon sergilerken, bu korelasyonun sonradan 0.19’a düştüğünü gösteriyor. Bu da, ikilinin artık büyük ölçüde birbirlerinden bağımsız hareket ettiği anlamına geliyor.

Tokenleştirilmiş Altın Büyürken, Bitcoin Yeni Bir Olgunluk Evresine Giriyor Olabilir

Tartışma, aynı zamanda tokenleştirilmiş altın piyasasındaki artışın ortasında gerçekleşiyor. CoinGecko verilerine göre, Tether Gold (XAUT), PAX Gold (PAXG) ve Kinesis Gold (KAU) gibi altın destekli tokenlerin toplam piyasa değeri, bu ayın başlarındaki 3 milyar dolardan, yakın zamanda 3.75 milyar doları aştı.

Bu varlıkların günlük işlem hacimleri, siyasi ve ekonomik belirsizlik ortamında istikrar arayan yatırımcıların etkisiyle 640 milyon doların üzerine çıktı.

Altının başı çektiği tokenleştirilmiş emtialar, gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenleştirilmesi hacminin 3.5 milyar dolardan fazlasını oluşturuyor. RWA tokenleştirme hacminde ise son bir ayda %36’lık bir artış gözlendi.

Aynı dönemde 150.000’den fazla holder ve 20.000 aktif adres altın destekli tokenlerle etkileşime girerken, aylık transfer hacimleri 8.6 milyar doların üzerine tırmandı.

Altın destekli varlıklar ilgi görürken, bazı analistler Bitcoin piyasasının yeni bir olgunluk evresine girdiğini öne sürüyor.

Lightspark CEO’su David Marcus, Bitcoin’in altına kıyasla hala “ciddi biçimde değerinin altında” olduğunu ve altının toplam piyasa değerini yakalaması halinde coin başına 1.3 milyon dolara ulaşabileceğini belirtti. Bitcoin’i “internetin parası” olarak adlandıran Marcus, sınır ötesi ödemeler için küresel bir yerleşim katmanı rolünü vurguluyor.

Bitwise CIO’su Matt Hougan da altının 2025’teki keskin kazançlarının, Bitcoin’in bir sonraki hamlesine dair ipuçları sunabileceğini ifade etti.

Hougan, altının yükselişini büyük ölçüde 2022’den bu yana merkez bankalarının alımlarına bağladı ve büyük ölçekli kurumsal birikim başladığında Bitcoin’in de benzer bir ivme görebileceğini öne sürdü.