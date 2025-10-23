Son Dakika: Trump, Binance Kurucusu Changpeng Zhao’yu Affetti

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Wall Street Journal’ın yakın kaynaklara dayandırdığı son haberine göre, Binance kurucusu Changpeng Zhao, ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedildi.

Çarşamba günü imzalandığı belirtilen af kararı, piyasalar için tam bir sürpriz olmadı. Daha önce, Fox Business’tan Charles Gasparino, bu ayın başlarında Binance’in bir af anlaşması yapmanın eşiğinde olduğunu açıklamıştı. CZ de yılın başlarında katıldığı bir podcast yayınında avukatlarının bir af başvurusunda bulunduğunu doğrulamıştı.

CoinGecko verilerine göre, bu haberin ardından BNB tokeninin fiyatı %5,1 artış gösterdi. Haber yayımlandıktan kısa bir süre sonra token, gün içi en yüksek seviyesi olan 1.138 dolara ulaştı.