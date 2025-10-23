BTC $110,569.53 2.26%
Son Dakika: Trump, Binance Kurucusu Changpeng Zhao’yu Affetti

binance Donald Trump
Wall Street Journal’ın yakın kaynaklara dayandırdığı son haberine göre, Binance kurucusu Changpeng Zhao, ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedildi.

Çarşamba günü imzalandığı belirtilen af kararı, piyasalar için tam bir sürpriz olmadı. Daha önce, Fox Business’tan Charles Gasparino, bu ayın başlarında Binance’in bir af anlaşması yapmanın eşiğinde olduğunu açıklamıştı. CZ de yılın başlarında katıldığı bir podcast yayınında avukatlarının bir af başvurusunda bulunduğunu doğrulamıştı.

CoinGecko verilerine göre, bu haberin ardından BNB tokeninin fiyatı %5,1 artış gösterdi. Haber yayımlandıktan kısa bir süre sonra token, gün içi en yüksek seviyesi olan 1.138 dolara ulaştı.

