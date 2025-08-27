BTC $112,355.13 1.48%
Bitcoin'i Geride Bırakacak Altcoin Sezonu mu Geliyor? 50TFunds Kurucusundan Kritik Tahmin

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
Yatırımcılar, Bitcoin ve altcoin’ler arasındaki dominansı yakından takip ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin güç göstermeye devam ederken, 50TFunds’un kurucusu Dan Tapiero, altcoin sezonunun yükseliş trendine girdiğini belirterek yakın zamanda büyük bir ralli beklediğini açıkladı.

Tapiero, altcoin’lerin değerinin hâlen düşük olduğunu ve tahminini tarihsel performanslarına dayandırdığını söyledi.

Analizinde, altcoin’lerin toplam piyasa değerinin 2018’den bu yana, sektöre birçok yeni proje girmesine rağmen kayda değer bir büyüme göstermediğini gözlemledi.

Tapiero, “2021 zirvesinden değişmedi, 2018 zirvesinden de çok yüksek değil. 7 yıl önce ne istikrarlı, ne DeFi, ne getiri, ne SOL, ne NFT, ne DEX, ne RWA, ne yapay zeka ne de tahmin piyasası vardı” diyerek altcoin’lerin yavaş büyüme performansına dikkat çekti.

Tapiero’ya göre, stablecoin’ler, merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolleri, NFT’ler ve gerçek dünya varlık tokenleştirmeleri (RWA) gibi yenilikler, yatırımcılara pazara giriş için yeni yollar açarak büyümeye katkı sağlayacak.

Ancak mevcut rakamlar, 2021 boğa zirvesinin oldukça altında kaldı ve Tapiero, bu değerlerin henüz fiyatlanmadığını savunuyor.

Raporlara göre altcoin’lerin mevcut değer düşüklüğü sürdürülemez ve yakında Bitcoin’i geride bırakabilecek bir yükseliş potansiyeli bulunuyor.

İlginç şekilde, Tapiero bu görüşü paylaşan tek isim değil. Yakın tarihli bir Coinbase Kurumsal raporu da “tam kapsamlı bir altcoin sezonunun” ufukta olabileceğini ve gerçekleşmesi durumunda alternatif kripto varlıkların %75’inin Bitcoin’i geride bırakabileceğini öngördü.

Balinalar Borsalardan ADA Çekiyor: Cardano’da Yükseliş Başlıyor mu?
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-08-27 14:07:40
Altcoin Haberleri
XRP ETF’lerine Talep Hafife mi Alınıyor? CME Verileri Tartışmayı Alevlendirdi
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-08-27 13:20:27
Ufuk Toprak
daha fazla oku
