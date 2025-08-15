Coinbase: Altcoin Sezonu Kapıda, Ethereum ve Kurumsal Talep Öne Çıkıyor

Kripto borsası Coinbase, Ethereum’a yönelik kurumsal talebin merkezde yer aldığı ve Eylül ayında olası bir Fed faiz indiriminin perakende yatırımcı girişlerini tetikleyebileceği bir ortamda, kripto piyasalarının tam ölçekli bir altcoin sezonuna yaklaşmış olabileceğini öngörüyor.

Perşembe günü yayımlanan Ağustos ayı araştırma raporunda borsa, piyasanın büyük ölçüde 2025’in ikinci yarısında yeni zirveler beklediği öngörüsünü takip ettiğini belirtti. Beklenenden güçlü makro koşullar ve netleşen düzenleyici çerçeveler bu ivmeyi destekledi.

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti Mayıs ayında %65 iken, Ağustos itibarıyla yaklaşık %59’a geriledi. Coinbase’e göre bu düşüş, sermayenin altcoinlere doğru erken bir rotasyona işaret ediyor. Aynı dönemde altcoinlerin piyasa değeri Temmuz’dan bu yana %50’den fazla artarak $1,4 trilyona ulaştı.

Altcoin Season is coming



As September approaches, the transition to a full-scale altcoin season is likely.



Our positive 3Q25 outlook stems from macro trends such as potential Fed rate cuts and expected regulatory advancements.



More key themes in this Monthly Outlook report ↓ — Coinbase Institutional 🛡️ (@CoinbaseInsto) August 14, 2025

Ethereum Piyasası Temmuz’dan Bu Yana %50 Büyüdü, Kurumsal Alımlar Etkili

Coinbase’in verilerine göre, altcoinlerin Bitcoin’i geride bırakıp bırakmadığını ölçen Altcoin Season Index hâlâ 75’lik tam dönüş eşik seviyesinin altında, ancak Eylül yaklaşırken daha geniş bir rallinin koşulları oluşuyor.

Ethereum, bu kaymadan en fazla fayda sağlayan kripto varlık oldu. Temmuz başından bu yana piyasa değeri %50 arttı; bu yükseliş, dijital varlık hazinelerinden gelen talep ve stablecoin ile gerçek dünya varlıkları etrafında şekillenen anlatımla desteklendi.

Bitmine Immersion Technologies yalnızca 1,2 milyon ETH alırken $20 milyar fon topladı ve toplam $24,5 milyar değerinde alım kapasitesine sahip. Firma, Ethereum odaklı hazineler arasında önceki lider Sharplink Gaming’i geride bıraktı. En büyük kurumsal sahipler artık toplamda yaklaşık 3 milyon ETH’ye, yani arzın %2’sine sahip.

Kaynak: Coinbase

Ethereum’a yakın bağlantılı tokenlar, Arbitrum, Ethena, Lido DAO ve Optimism da ETH ile paralel hareket etti. Bunlar arasında yalnızca Lido bu ay %58’lik sert bir yükseliş kaydetti.

Coinbase, Lido’daki artışın hem ETH’ye maruziyetinden hem de ABD SEC personelinin Ağustos başında yaptığı ve likit staking tokenlarının belirli koşullarda menkul kıymet olarak değerlendirilmediğine dair açıklamasından kaynaklandığını belirtti.

Altcoin Rallisi Henüz Tam Olarak Gelmedi Ama Koşullar Oluşuyor

Coinbase’e göre, ETH’deki kurumsal akımlar öne çıkarken, perakende sermaye de hareket etmeye hazır bekliyor. ABD’deki para piyasası fonlarında şu anda 7,2 trilyon dolardan fazla bakiye bulunuyor; bu, kaydedilen en büyük stok.

Bu bakiyeler, firmanın “kaçırılmış fırsat maliyetleri” olarak adlandırdığı durumu yansıtıyor; yüksek geleneksel değerlemeler, ticari belirsizlikler ve büyüme konusundaki şüpheler nedeniyle sermaye hareketsiz kaldı. Coinbase, yaklaşan Fed faiz indirimlerinin para piyasası fonlarının cazibesini azaltacağını ve sermayeyi kripto ve diğer riskli varlıklara yönlendireceğini öngörüyor.

Firmanın likidite endeksi, stablecoin ihracı, işlem hacimleri, emir defteri derinliği ve serbest dolaşımı takip ediyor; altı aylık düşüşün ardından toparlanmaya başladı. Coinbase’e göre bu, kripto piyasasına likiditenin geri dönmeye başladığının erken bir göstergesi.

“2025 3. çeyrek görünümümüz hâlâ yapıcı, ancak altcoin sezonuna dair bakış açımız evrildi,” denilen raporda, Bitcoin hakimiyetindeki son düşüşün sermayenin altcoinlere erken rotasyonunu gösterdiği, tam ölçekli bir altcoin sezonunun henüz başlamadığı belirtildi.

Fed’in Eylül’de gevşemesi ve SEC’in bazı token modellerine esneklik sinyali vermesiyle birlikte, Coinbase’e göre daha derin bir altcoin sezonu için koşullar yavaş yavaş oluşuyor.