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Cryptonews Bitcoin Haberleri

Bitcoin’de Yükseliş Devam Edecek mi? Analist Açıkladı!

Bitcoin Btc
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
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CryptoQuant analisti, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda Bitcoin’in henüz pik seviyeye ulaşmadığını söyledi. Analist, genellikle piyasanın zirveye ulaştığı dönemlerde ortaya çıkan “Pik Sinyalinin” henüz görülmediğini belirtti.

“Pik sinyali” piyasanın aşırı ısındığını ve düzeltme aşamasının yaklaştığını gösterir.

Lider kripto para Bitcoin pazartesi günü 122 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak BTC daha sonra gerileme kaydetti ve şu anda 118.231 dolardan işlem görüyor.

Zilliqa’nın geçici CEO’su Alexander Zahnd, kripto piyasasının “kurumsal yatırımcı güveninin istikrarlı bir talep yarattığı” bir döneme girdiğini söyledi.

Cryptonews’e konuşan Zahnd, mevcut rallinin kaldıraç temelli değil, spot piyasa odaklı ve nispeten sakin bir piyasada gerçekleştiğini söyledi. Zahnd, mevcut döngünün daha önceki döngülere kıyasla daha olgun ve dayanıklı olduğunu da sözlerine ekledi.

Bitcoin İvmesini Korursa 130 Bin Doları Görebilir

Zahnd, Bitcoin’in yükseliş ivmesini koruması halinde önce 123.200 dolara, daha sonra 126.500 dolara ve 130.000 dolara yükselebileceğini söyledi.

Zahnd, herhangi bir gerileme yaşanması halinde ise BTC’nin 115.000 dolar ya da 112.000 dolara doğru düşebileceğini, bunun sağlıklı bir düzeltme olacağını söyledi.

Alexander Zahnd, “Artan kamu borcu, enflasyon ve para politikalarına ilişkin belirsizlikler Bitcoin‘in uzun vadeli bir değer deposu olarak konumunu güçlendiriyor. Bu dinamiğin yakın zamanda ortadan kalkması beklenmiyor” ifadelerini kullandı.

Kurumsal Yatırımcılar BTC’nin 150 Bin Dolara Yükselmesini Sağlayabilir

Avrupa merkezli finans teknolojisi platformu YouHodler’ın risk yöneticisi Andrejs Balans, fon girişlerinin Bitcoin’in 150 bin dolara yükselmesini sağlamak için yeterli olmadığını söyledi.

Cryptonews’e konuşan Balans, kurumsal yatırımcı duyarlılığındaki büyük bir değişikliğin BTC fiyatının yükselmesini sağlayabileceğini belirtti.

Kurumsal yatırımcıların ETF’lere ve saklama hizmetlerine ilgisi artsa da kıdemli banka yöneticileri ihtiyatlı yaklaşımlarını sürdürüyor ve kriptoyla ilgilenseler de öncelik vermiyorlar.

Balans, “Kurumsal yatırımcı duyarlılığında büyük bir değişiklik olmadığı sürece sadece fon girişlerinin Bitcoin’in 150.000 dolara yükselmesini sağlaması pek mümkün görünmüyor.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
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