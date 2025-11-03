Bitcoin Yeni Haftaya Düşüşle Başladı: İşte Piyasada Son Durum

Bitcoin (BTC) ve altcoinler haftaya düşüşle başlarken yatırımcılar “Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin toparlanır mı?” gibi sorular soruyor.

Analistler, piyasadaki düşüşün ABD Merkez Bankası’nın (FED) daha fazla faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin azalması ve ABD dolarının gücünü korumasından kaynaklandığı düşünülüyor. FED Başkanı Powell’ın geçen hafta gerçekleştirilen faiz indiriminin ardından yaptığı açıklamalardan bu yana yatırımcılar arasındaki ihtiyatlı yaklaşım sürüyor.

Faiz kararının ardında basın toplantısında konuşan FED Başkanı Jerome Powell, “Aralık ayında nasıl ilerleyeceğimize dair farklı görüşler var. Aralık ayında başka bir faiz indirimi kesin değil, bundan çok uzaktayız. Aralık ayına ilişkin bir karar vermedik” dedi.

Piyasa değeri açısından en büyük kripto para olan Bitcoin son bir haftada %7 değer kaybetti ve şu anda 107.446 dolardan işlem görüyor.

24 saatlik Bitcoin fiyat grafiği. Kaynak: Coingecko

Bitcoin’in yanı sıra altcoinlerde de kayda değer kayıplar görüldü. Piyasa değeriyle en büyük ikinci kripto para konumunda olan Ethereum (ETH) son 24 saatte %5 ve bir haftada %12.3 oranında değer kaybederek 3.711 dolar seviyesine geriledi.

Öte yandan en büyük on kripto para arasında yer alan XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) ve Cardano’da (ADA) da ciddi fiyat kayıpları yaşandı.

XRP son bir haftada %8.33 ve son 24 saatte %4.66 değer kaybederek 2.41 dolar seviyesine gerilerken, Solana (SOL) bir haftada %12.98 ve bir günde %5.99 değer kaybederek 176 dolar seviyesine geriledi.

Lider meme coin Dogecoin ise bir haftada %15.74 ve son 24 saatte %7.68 değer kaybetti. Piyasa değeriyle onuncu sırada yer alan Cardano (ADA) da bir haftada %14.89 ve bir günde %6.24 değer kaybederek 0.5784 dolara geriledi.

CoinMarketCap verilerine göre kripto piyasasının toplam değeri %3.24 kayıpla 3.6 trilyon dolar seviyesine düştü.

Kripto Piyasası Yön Arayışında

FED’in faiz indiriminin ardından kripto piyasasının yükselişe geçebileceği yönünde beklentiler vardı. Ancak analistler, Powell’ın açıklamalarının hemen ardından Bitcoin’in yükselmesini beklemenin hayal kırıklığıyla sonuçlanabileceği, faiz indirimi zaten beklendiği ve fiyatlandığı için kararın ardından piyasanın durağan seyredebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına yüksek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmasıyla birlikte kripto piyasası genelinde büyük bir düşüş görülmüştü.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin olumlu ilerlemesi halinde kripto piyasasının da toparlanabileceği düşünülüyordu. Ancak yatırımcılar, ABD ile Çin’e ilişkin gelişmelerin genel olarak beklentiler dahilinde kaldığını ve kripto piyasasını çok fazla etkilemediğini düşünüyor.

Analistler, piyasanın sağlıklı bir kaldıraç azaltma döneminden geçtiğini düşünüyor. Ayrıca uzun vadeli yatırımcıların hafif kar satışları yapmaya başladığı ancak Bitcoin’in mevcut durumunun son derece umut verici olduğu düşünülüyor.

Bu arada ABD’deki hükümet kapanması nedeniyle bu hafta tarım dışı istihdam verisi açıklanmayacak. Piyasalar, ABD ekonomisinin gidişatına dair ipuçları için ISM imalat sanayi PMI ve ADP istihdam raporlarını takip edecek.