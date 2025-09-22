Bitcoin ve Altcoinler Sert Düştü: İşte Piyasada Son Durum

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kripto piyasası yeni haftaya düşüşle başladı. Kripto piyasasının toplam değeri %3.82 düşüşle 3.88 trilyon dolar seviyesine gerilerken Bitcoin ve altcoin’lerde kayıplar görüldü.

Piyasa değeri açısından en büyük kripto para olan Bitcoin (BTC), son 24 saatte %2.6 düşüşle 112.677 dolar seviyesine geriledi. Bitcoin bir haftada %1.9 ve bir ayda %2.6 değer kaybetmiş durumda.

Bitcoin fiyat grafiği. Kaynak: Coingecko

Bitcoin’in yanı sıra altcoin’lerde de kayda değer kayıplar görüldü.

Piyasa değeri açısından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum (ETH) son 24 saatte %6.6 değer kaybetti ve şu anda 4.168 dolardan işlem görüyor. Ethereum son bir haftada %7.5 ve bir ayda %11.6 değer kaybetti.

24 Ağustos’ta 4.946 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Ethereum, rekor fiyatına kıyasla %15.7 daha düşük işlem görüyor.

Bu arada XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) ve Cardano (ADA) gibi önde gelen altcoin’ler de düşüş yaşadı.

XRP son 24 saatte %5.6’lık bir düşüş kaydetti ve şu anda 2.80 dolardan işlem görüyor. XRP 18 Temmuz’da 3.65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı ve şimdi bu rekor seviyeye kıyasla %23 daha düşük işlem görüyor.

Ayrıca XRP son günlerde yaşadığı düşüş nedeniyle piyasa değeri açısından 4. sıraya yerleşti.

Solana (SOL) son 24 saatte %6.9’luk bir düşüş kaydederek 222 dolar seviyesine gerilerken, Cardano ise %6.7’lik bir düşüşle 0.8231 dolar seviyesine geriledi.

Öte yandan lider meme coin Dogecoin (DOGE) ise son 24 saatte %10 oranında düşüş kaydetti ve şu anda 0.2397 dolardan işlem görüyor.

Tasfiyeler 1 Milyar Doları Aştı

Piyasa genelinde yaşanan düşüşle birlikte 1.68 milyar dolar değerinde kripto pozisyonu tasfiye oldu.

Coinglass verilerine göre tasfiyelerin 1.60 milyar dolarlık kısmını long pozisyonlar oluştururken, 85.81 milyon dolarlık kısmını da short pozisyonlar oluşturdu.

Bitcoin’de 280.06 milyon dolarlık long ve 7.32 milyon dolarlık short pozisyon olmak üzere toplam 287.38 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu.

Ethereum‘da ise toplam 502.03 milyon dolarlık pozisyon tasfiye olurken, bunların 480.65 milyon dolarlık kısmını long pozisyonlar, 21.37 milyon dolarlık kısmını short pozisyonlar oluşturdu.

Kurumsal Yatırımcı İlgisi Devam Ediyor

Kripto piyasası genelinde yaşanan düşüşe rağmen kurumsal yatırımcı ilgisinin devam ettiği görülüyor.

Japonya merkezli bir şirket olan Metaplanet, yeni haftaya 632.53 milyon dolar değerinde 5.419 Bitcoin satın alarak başladı. Şirket bu satın alma işlemini Bitcoin başına ortalama 116.724 dolar fiyatla gerçekleştirdi.

Metaplanet CEO’su Simon Gerovich, şirketin 22 Eylül 2025 itibariyle Bitcoin başına 106.065 dolar fiyatla 2.71 milyar dolara satın alınmış 25.555 BTC’si bulunduğunu söyledi.

Metaplanet bu son alımıyla birlikte en büyük 5 kurumsal Bitcoin yatırımcısından biri oldu.