Bitcoin Sert Düştü! Neler Oluyor?

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Bitcoin son 24 saatte %2.56 değer kaybetti ve kısa bir süreliğine 114.500 dolar seviyesinin altına düştü. CoinMarketCap verilerine göre, lider kripto para Bitcoin şu anda 115.700 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin 14 Temmuz’da 123.000 dolar seviyesini aşarak rekor kırdıktan sonra düşüş yaşadı. ABD’nin yeni gümrük vergileri piyasalara daha da baskı uyguladı ve Bitcoin’de daha fazla düşüş görüldü.

Bununla birlikte Bitcoin bant hareketleri sergilemeye devam ediyor. Bitcoin’in nispeten istikrarlı fiyat hareketleri sergilemesi, Galaxy Digital’in geçen hafta gerçekleştirdiği büyük BTC satışı dışında kurumsal yatırımcıların varlıklarını elde tuttuklarını gösteriyor.

Bitcoin’de Kar Satışları Gerçekleştiriliyor

On-chain şirketi CryptoQuant’ın verilerine göre Bitcoin, son yükseliş döneminin üçüncü büyük kar alımını yaşadı.

CryptoQuant, gerçekleşen karların Mart ve Aralık 2024’teki rekor seviyelerle aynı seviyede olduğunu, temmuz ayının sonlarında 6-8 milyar dolara ulaştığını söyledi. Şirket, “120 bin doların üzerindeki satışlara öncülük edenler yeni balinalardı” dedi.

Bitcoin just saw its third major profit-taking wave of this bull run.



Realized profits spiked to $6–8B in late July, on par with March and Dec 2024 peaks.



It was new whales who led the selling above $120K. pic.twitter.com/Q4FQkLXcin — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) July 31, 2025

CryptoQuant, satışların büyük bir kısmını son 155 gün içince BTC biriktiren yeni balinaların gerçekleştirdiğini söyledi.

CryptoQuant’ın raporunda, daha önceki kar satışlarından sonra iki ila dört aylık konsolidasyon dönemlerinin yaşandığı belirtildi. Ayrıca ABD’li yatırımcıların iştahının azalmasıyla birlikte yeniden aynı durumun görüldüğü kaydedildi.

Cryptonews’e konuşan Unity Wallet COO’su James Toledano, “Kısa vadede, piyasaların makroekonomik sinyalleri absorbe etmesiyle birlikte Bitcoin yatay seyredebilir. Ancak enflasyon beklentilerindeki artış ya da kurumsal sermaye girişlerinin artması, Bitcoin’in rekor seviyelerini yeniden görmesini ve yeni rekorlar kırmasını sağlayabilir” dedi.

Ayrıca CryptoQuant, alımların artmasını ve ardından Bitcoin’in yeni rekorlar kırmasını beklediklerini belirtti.