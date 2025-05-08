Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE Yükseliş Sinyalleri Veriyor!

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0.18 dolar civarında işlem gören Dogecoin (DOGE), şu anda “elmas dip” formasyonu oluşturma sürecinde. Analistler, bunun yeni bir yükseliş trendinin sinyali olabileceğini düşünüyor.

Trader Tardigrade’in X paylaşımına göre bu tür formasyonlar genellikle fiyat dip seviyeyi gördüğünde oluşur.

#Dogecoin's daily chart appears to be forming a "Diamond Bottom" Reversal Pattern, suggesting a potential shift for $Doge from a recent downtrend to an uptrend.🔥 pic.twitter.com/6aSlEfUSMg — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) May 6, 2025

X’te Galaxy ismiyle bilinen bir yatırımcı da 2024’te 600 günlük birikim sürecinden çıkan Dogecoin’in haftalık fiyat grafiğinde yüksek tepelerin ve yüksek diplerin oluşmaya başladığını söyledi.

There is no real altseason without $DOGE.



The weekly chart looks like it started to form higher highs and higher lows after breaking a 600+ day accumulation.



I don't think is over, put it on your watchlist. pic.twitter.com/d5Tjxwmc9V — Galaxy (@galaxyBTC) May 6, 2025

Peki, Dogecoin fiyatı büyük bir yükseliş yaşar mı?

Dogecoin Fiyat Tahmini – DOGE Yükselir mi?

Mevcut makroekonomik koşullar yeni bir altcoin ya da meme coin sezonu için uygun değil. ABD Merkez Bankası’nın çarşamba günü gerçekleştirilen FOMC politika duyurusunda da belirttiği üzere ABD ekonomisinin durumu son derece belirsiz.

The Fed didn't use the word "stagflation", but that's what it's warning about.



Never a good moment when your central bank says that it's worried about *both* higher unemployment and higher inflation. That's a problem that monetary policy alone can't solve. pic.twitter.com/myxRG1CDmk — Justin Wolfers (@JustinWolfers) May 7, 2025

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları enflasyonun yükselme ve ekonomik büyümenin yavaşlama riskini artırdı. Dolayısıyla ABD ekonomisi 50 yıldan daha uzun bir süredir ilk kez stagflasyon riskiyle karşı karşıya.

Bu ekonomik koşullar göz önüne alındığında Dogecoin gibi kripto paraların istisnai bir şekilde iyi performans göstermesi beklenmiyor.

Öte yandan “dijital altın” olarak görülen Bitcoin ise bir kez daha 100.000 dolar seviyesine yaklaşıyor.

Tüm bunlar ve Dogecoin grafiğindeki sinyaller DOGE fiyatının orta vadeli dip seviyeyi gördüğünü düşündürüyor.

Bitcoin 100.000 doları aşarsa ve 108.000 dolar civarındaki rekor seviyeleri yeniden test ederse Dogecoin fiyatı da toparlanmaya devam edebilir.

0.20 dolar direnci aşılırsa 0.28 dolara doğru bir yükseliş görülebilir.

Ancak yeni bir meme coin sezonunun yaşanması için olumlu bir gelişmenin yaşanması gerekiyor. Örneğin ABD enflasyonunun artma riskinin ortadan kalkması ve Fed’in faiz indirimine gitmesi piyasayı olumlu yönde etkileyebilir.

Para politikalarında gevşemeye gidildiği dönemlerde altcoinler ve meme coinler genellikle iyi performans gösterir.

Uygun ortam sağlanana kadar Dogecoin fiyatının devasa bir yükseliş yaşama ihtimali zayıf.

Değerlendirilebilecek Bir Alternatif: Solaxy (SOLX)

Dogecoin gibi meme coin’ler zorlu bir dönemden geçerken, Solaxy (SOLX) dikkatleri üzerine çekiyor.

Solana için bir katman 2 çözümü olan Solaxy, ağ tıkanıklığının önüne geçerek işlem hızlarını ve ölçeklenebilirliği artırmayı hedefliyor.

Solaxy’nin ön satışında şimdiye kadar 33 milyon dolardan fazla fon toplandı. Şu anda 0.001712 dolardan satılan SOLX token, staking işlemlerinde %123’e varan APY sunuyor.

Solaxy, sıradan meme coin’lerin aksine teknik inovasyon ve zincirler arası uyumluluğa odaklanıyor.

Solaxy, volatil kripto alanında istikrar arayışında olan yatırımcılar için stratejik bir tercih olabilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.