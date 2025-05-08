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Cryptonews Fiyat Tahminleri

Dogecoin Fiyat Tahmini: DOGE Yükseliş Sinyalleri Veriyor!

DOGE Dogecoin meme coin
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Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
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0.18 dolar civarında işlem gören Dogecoin (DOGE), şu anda “elmas dip” formasyonu oluşturma sürecinde. Analistler, bunun yeni bir yükseliş trendinin sinyali olabileceğini düşünüyor.

Trader Tardigrade’in X paylaşımına göre bu tür formasyonlar genellikle fiyat dip seviyeyi gördüğünde oluşur.

X’te Galaxy ismiyle bilinen bir yatırımcı da 2024’te 600 günlük birikim sürecinden çıkan Dogecoin’in haftalık fiyat grafiğinde yüksek tepelerin ve yüksek diplerin oluşmaya başladığını söyledi.

Peki, Dogecoin fiyatı büyük bir yükseliş yaşar mı?

Dogecoin Fiyat Tahmini – DOGE Yükselir mi?

Mevcut makroekonomik koşullar yeni bir altcoin ya da meme coin sezonu için uygun değil. ABD Merkez Bankası’nın çarşamba günü gerçekleştirilen FOMC politika duyurusunda da belirttiği üzere ABD ekonomisinin durumu son derece belirsiz.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları enflasyonun yükselme ve ekonomik büyümenin yavaşlama riskini artırdı. Dolayısıyla ABD ekonomisi 50 yıldan daha uzun bir süredir ilk kez stagflasyon riskiyle karşı karşıya.

Bu ekonomik koşullar göz önüne alındığında Dogecoin gibi kripto paraların istisnai bir şekilde iyi performans göstermesi beklenmiyor.

Öte yandan “dijital altın” olarak görülen Bitcoin ise bir kez daha 100.000 dolar seviyesine yaklaşıyor.

Tüm bunlar ve Dogecoin grafiğindeki sinyaller DOGE fiyatının orta vadeli dip seviyeyi gördüğünü düşündürüyor.

Bitcoin 100.000 doları aşarsa ve 108.000 dolar civarındaki rekor seviyeleri yeniden test ederse Dogecoin fiyatı da toparlanmaya devam edebilir.

0.20 dolar direnci aşılırsa 0.28 dolara doğru bir yükseliş görülebilir.

Dogecoin fiyat grafiği.

Ancak yeni bir meme coin sezonunun yaşanması için olumlu bir gelişmenin yaşanması gerekiyor.

Örneğin ABD enflasyonunun artma riskinin ortadan kalkması ve Fed’in faiz indirimine gitmesi piyasayı olumlu yönde etkileyebilir.

Para politikalarında gevşemeye gidildiği dönemlerde altcoinler ve meme coinler genellikle iyi performans gösterir.

Uygun ortam sağlanana kadar Dogecoin fiyatının devasa bir yükseliş yaşama ihtimali zayıf.

Değerlendirilebilecek Bir Alternatif: Solaxy (SOLX)

Dogecoin gibi meme coin’ler zorlu bir dönemden geçerken, Solaxy (SOLX) dikkatleri üzerine çekiyor.

Solana için bir katman 2 çözümü olan Solaxy, ağ tıkanıklığının önüne geçerek işlem hızlarını ve ölçeklenebilirliği artırmayı hedefliyor.

Solaxy’nin ön satışında şimdiye kadar 33 milyon dolardan fazla fon toplandı. Şu anda 0.001712 dolardan satılan SOLX token, staking işlemlerinde %123’e varan APY sunuyor.

Solaxy, sıradan meme coin’lerin aksine teknik inovasyon ve zincirler arası uyumluluğa odaklanıyor.

Solaxy, volatil kripto alanında istikrar arayışında olan yatırımcılar için stratejik bir tercih olabilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
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Zehra Ahmed
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