Bitcoin Fiyat Tahmini: Kurumsal Talep Geri Döndü – BTC Yeni Zirveye mi Hazırlanıyor?

Bitcoin 122.200 dolar civarında işlem görürken, zincir üstü veriler ABD merkezli kurumsal yatırımcıların yeniden piyasaya giriş yaptığını ortaya koyuyor.

CryptoQuant verilerine göre, Bitcoin’in Coinbase ve diğer küresel borsalar (örneğin Binance) arasındaki fiyat farkını ölçen Coinbase Premium Gap göstergesi +86,4 seviyesine yükseldi.

Pozitif prim, Bitcoin’in Coinbase üzerinde daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına geliyor. Bu da genellikle ABD merkezli fonların ve kurumsal yatırımcıların alım yaptığına işaret ediyor. Başka bir deyişle, büyük yatırımcılar piyasaya girmek için daha fazla ödemeye razı — bu da Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeline yönelik güvenin arttığını gösteriyor.

Bitcoin: Coinbase Premium Açığı – Kaynak: Cryptoquant

Geçmişte, Coinbase Premium göstergesindeki ani yükselişler büyük ralli dönemlerinin habercisi olmuştu. Şu anda da Bitcoin’in 120 bin dolar üzerinde tutunması ve dördüncü çeyreğe girerken “Uptober” olarak bilinen pozitif sezon etkisiyle birleşmesi, kurumsal girişlerin yeni zirveler için erken pozisyon alımını desteklediğini düşündürüyor.

Bitcoin Fiyat Tahmini – Teknik Görünüm Güçlü Ancak Kâr Satışları Yaklaşabilir

Teknik göstergeler Bitcoin fiyatındaki yükseliş trendinin devam ettiğine işaret ediyor. BTC, 119.500 dolardaki güçlü direnci kırarak yükseliş ivmesini koruyor. Fiyat şu anda hem 50 periyotluk hem de 100 periyotluk basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerinde, sırasıyla 115.013 ve 114.523 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu durum, boğa momentumu açısından olumlu bir sinyal oluşturuyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Buna karşın grafikte Bearish Butterfly (Ayı Kelebeği) formasyonu dikkat çekiyor – genellikle rallinin tepe noktalarında görülen ve yükselişin yorulabileceğine işaret eden bir harmonik model.

Yükselişin sürmesi durumunda bir sonraki dirençler 124.600 dolar ve Potansiyel Dönüş Bölgesi (PRZ) olarak tanımlanan 128.000–130.000 dolar aralığında bulunuyor. Ancak RSI göstergesinin 73 seviyesinin üzerinde olması, aşırı alım bölgesine girildiğini ve kısa vadede kâr satışlarının gelebileceğini gösteriyor.

Küçük gövdeli mumlar ve uzun üst fitiller, yatırımcıların yüksek seviyelerde temkinli davrandığını işaret ediyor. 121.140 doların altına sarkma halinde, fiyatın önce 118.500 doları, ardından güçlü satış baskısı oluşursa 115.000 doları test etmesi mümkün.

Piyasa Görünümü – Kurumsal Girişler Güveni Artırıyor

Kısa vadeli düzeltme olasılıklarına rağmen genel piyasa hissiyatı pozitif kalmaya devam ediyor. Kurumsal alımlar, yükselen ETF işlem hacimleri ve makro düzeyde artan likidite, Bitcoin’in uzun vadeli görünümünü destekliyor. Özellikle Coinbase priminin yüksek seyretmesi, profesyonel yatırımcıların bir sonraki büyük yükseliş dalgası öncesinde sessizce birikim yaptığını teyit ediyor.

Bitcoin’in 120.000 doların üzerinde kalması ve kurumsal talebin sürmesi hâlinde, yıl sonuna kadar 128.000–130.000 dolar bandının test edilmesi beklenebilir. Bu seviyenin aşılması, yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) ve kurumsal yatırım açısından bir başka dönüm noktasının kapısını aralayabilir.

