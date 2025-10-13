Bitcoin Fiyat Tahmini: Trump’ın Çin Mesajı Piyasayı Rahatlattı – Boğa Piyasası Başlar mı?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin (BTC/USD), hafta sonu yaşanan jeopolitik gerginlik ve piyasa volatilitesinin ardından 114.700 doların üzerine çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticaret gerilimini yumuşatabileceğine dair açıklamaları, kripto piyasasında toparlanmayı tetikledi.

Son 24 saatte %2,67 yükselen Bitcoin, geçen haftaki 109.700 dolarlık dip seviyesinden toparlandı. Küresel hisse senetleri ve emtia piyasaları da toparlanma sinyalleri vermeye çalışıyor.

Trump, Pazar günü sosyal medyada paylaştığı mesajda daha yumuşak bir ton benimsedi:

“Çin konusunda endişelenmeyin, her şey yoluna girecek! Çok saygıdeğer Başkan Xi sadece kötü bir an yaşadı. ABD Çin’e zarar vermek istemiyor, yardım etmek istiyor.”

Bu açıklamalar, Trump’ın 48 saat önce Çin mallarına %100 gümrük vergisi uygulayabileceği uyarısını yapmasının ardından geldi. O duyuru, piyasalarda şok etkisi yaratmış ve riskli varlıklar ile kripto para piyasasında büyük bir satış dalgasına yol açmıştı.

Piyasalar Toparlanıyor: Ticaret Endişeleri Azalıyor

Trump’ın tavır değişikliği piyasaları hızla etkiledi. S&P 500, Cuma günü yaşanan %2,7’lik düşüşün ardından toparlanırken, bu düşüş Nisan ayından bu yana en büyük kayıptı. Hong Kong Hang Seng ve Çin Shenzhen Composite endeksleri de kayıplarını azalttı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının tırmanması, tedarik zincirleri ve küresel likidite üzerinde ciddi sorunlar yaratabilirdi. Ancak artan endişelerin şimdilik hafiflediği görülüyor.

Belirsizlik karşısında bir güvenli liman olarak görülen Bitcoin, piyasadaki olumlu hava sayesinde değer kazandı. ETF girişleri artarken, daha önce kenarda bekleyen büyük yatırımcılar da yeniden piyasaya adım atmaya başladı. Bazı analistler, durum sakin kaldığı sürece Bitcoin’in kısa vadede momentum kazanabileceğini öngörüyor.

Öne çıkan noktalar:

Trump’ın yumuşayan tavrı, ticaret savaşı riskini azaltıyor.

Küresel hisse senetleri istikrar kazanıyor, bu da kripto piyasasına olumlu yansıyor.

Bitcoin’in kısa vadeli toparlanması, teknik göstergelerle destekleniyor.

Bitcoin Teknik Analizi: Boğalar 122.000 Dolar Hedefliyor

Grafiklerde, Bitcoin kısa vadede 112.700 dolar destek ile 116.100 dolar direnç arasında konsolidasyon gösteriyor ve kısa süreli bir düşüş sonrası toparlanma sinyalleri veriyor. İki saatlik grafikte boğaların devam sinyali veren bir flag (bayrak) formasyonu gelişiyor.

38,2% Fibonacci düzeltme seviyesi olan 114.600 dolar, pivot bölgesi olarak işlev görmeye devam ediyor. 100 periyotluk basit hareketli ortalama (SMA) ise 117.300 dolar civarında, bir sonraki kritik direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.

Bitcoin, 117.600 doların üzerinde bir kırılma gerçekleştirirse yeni bir boğa hareketi doğrulanabilir. Bu senaryoda hedefler 119.800 ve 122.500 dolar seviyeleri olacak; bu, önceki düşüşün tamamının telafi edilmesi anlamına geliyor. RSI ise 52’ye yükselmiş durumda, geçtiğimiz hafta aşırı satım seviyelerine ulaşmasının ardından momentumun güçlendiğini gösteriyor.

Son mumlarda görülen uzun alt fitiller, agresif dip alımlarını işaret ediyor; bu, önceki yükselişler öncesinde görülen birikim davranışlarıyla uyumlu bir desen.

Öte yandan, 112.700 dolar desteği kırılırsa, aşağı yönlü risk 111.000–109.700 dolar seviyelerine kadar devam edebilir; bu bölgelerde tarihsel olarak talep geri gelmişti.

Yatırımcı Duygusu: Büyük Yükseliş Öncesi Sakinlik Mi?

Piyasadaki gerilimlerin azalması ve sermaye akışının geri dönmesiyle, Bitcoin için bir stabilizasyon dönemi kapıda olabilir. Teknik göstergeler, fiyat 116.000 doların üzerinde kapanırsa, trend değişikliğinin teyit edilebileceğini ve önümüzdeki haftalarda Bitcoin’in 122.000 dolara doğru yol alabileceğini işaret ediyor.

Trump’ın tonunu yumuşatması, piyasaları rahatlatmaya yetebilir ve Bitcoin’in tekrar dengelenmesine imkân sağlayabilir. Yatırımcı güveni artarken ve ETF girişleri istikrar kazanırken, bu durum 2025’in sonlarına doğru başlayabilecek yeni bir kripto boğa koşusunun habercisi olabilir.

Bitcoin Hyper: Bitcoin’in Solana Üzerinde Yeni Evrimi Mi?

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemine yepyeni bir boyut kazandırıyor. BTC güvenlikte altın standart olmaya devam ederken, Bitcoin Hyper eksik kalan bir özelliği getiriyor: Solana seviyesinde hız.

Solana Sanal Makinesi (SVM) ile desteklenen ilk Bitcoin-native Layer 2 olarak tasarlanan proje, Bitcoin’in istikrarını Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiriyor. Sonuç: son derece hızlı, düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve meme coin üretimi, tümü Bitcoin’in güvenliğiyle destekleniyor.

Proje, Consult tarafından denetlenmiş ve benimsenme arttıkça güven ve ölçeklenebilirliği ön plana çıkarıyor. Ön satış aşaması şimdiden 23,4 milyon doları aşarken, token fiyatı 0,013105 dolar seviyesinde ve bir sonraki artışa kadar sabit kalacak.

Bitcoin aktiviteleri arttıkça ve BTC tabanlı verimli uygulamalara talep yükseldikçe, Bitcoin Hyper kripto dünyasının iki büyük ekosistemini bir araya getiren köprü olarak öne çıkıyor.

Eğer Bitcoin temeli attıysa, Bitcoin Hyper onu hızlı, esnek ve eğlenceli hale getirebilir.