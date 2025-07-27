Bitcoin Fiyat Tahmini: Satoshi Dönemi Balinasının Satışı Volatiliteyi Tetikledi – Sırada Ne Var?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Temmuz 27, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin fiyatı, 2011’den bu yana hareketsiz kalan bir Satoshi dönemi balinasının yaptığı tarihi 9,7 milyar dolarlık çıkış sonrası yoğun volatiliteyle karşı karşıya. Satış işlemleri, Galaxy Digital aracılığıyla birçok borsada gerçekleştirildi.

Balina, 80.000’in üzerinde BTC’yi parça parça transfer etti. Galaxy Digital, bu BTC’lerin 17.123’ünü — yaklaşık 1,98 milyar dolar değerinde — Binance, Coinbase ve OKX gibi büyük borsalara yönlendirerek piyasaya dağıttı. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin, haftalık bazda %4,21 düşüş yaşayarak 115.444 dolar seviyesine geriledi.

Özellikle dikkat çeken analizlere göre, bu satışların arkasında söz konusu cüzdanı ele geçiren bir hacker olabilir. Satışların Galaxy Digital üzerinden yürütülmesi de bu ihtimali güçlendiriyor.

Piyasada kısa vadeli bir sarsıntı yaratsa da, analistlere göre bu satış baskısı uzun vadeli etkiler yaratmayabilir.

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, “Eski balinalar, yeni uzun vadeli balinalara satış yapıyor,” diyerek kurumsal benimsemenin piyasa dinamiklerini kökten değiştirdiğini vurguladı.

Teknik analiz tarafında ise Bitcoin’in klasik bir “boğa tuzağı” psikolojisinden toparlandığı görülüyor. Grafikler, düşen takoz (falling wedge) formasyonunun oluştuğuna işaret ediyor ve potansiyel kırılım seviyesi olarak 125.000 dolar öne çıkıyor.

Bu süreçte BlackRock ve MicroStrategy gibi kurumsal yatırımcılar, piyasaya sürülen BTC’leri aktif şekilde absorbe etmeye devam ediyor.

$BTC just followed the emotional cycle to the letter.



First the bull trap. Then the fear flush.



Everyone bullish → then panic → then silence.

This is how major moves start: max pain, max confusion.



Most won’t be ready for what’s next. pic.twitter.com/oixsz2k7gz — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) July 27, 2025

Düşen Takoz Formasyonu 125.000 Dolarlık Yeni Zirveyi Hedefliyor

Bitcoin’in 4 saatlik grafiği, klasik bir düşen takoz formasyonunu ortaya koyuyor. Fiyat şu anda yaklaşık 118.347 dolar seviyesindeki üst sınırı test ediyor.

Bu formasyon, genellikle güvenilir bir yükseliş dönüş sinyali olarak kabul ediliyor; düşen zirve ve dipler, kırılıma doğru giderek sıkışıyor.

Grafikte yer alan mavi projeksiyon çizgisi, başarılı bir kırılımın ardından 125.000 dolara kadar uzanabilecek potansiyel bir hareket alanına işaret ediyor.

Hacim verileri, formasyon olgunlaştıkça işlem hacminde düşüş olduğunu, ancak kırılım denemeleri sırasında işlem aktivitesinin yeniden arttığını gösteriyor.

Fiyatın şu anda takozun üst bandına yakın seyretmesi, formasyonun son evrelerine gelindiğine işaret ediyor. Olası bir yukarı yönlü kırılım, güçlü momentuma dayalı alımları tetikleyebilir ve Bitcoin’i 123.000 dolarlık önceki zirvenin üzerine taşıyarak yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştırabilir.

Bu sıkışma, doğal bir “yaylanma etkisi” yaratıyor — volatilite azaldıkça fiyat sıkışıyor ve kırılım gerçekleştiğinde ani ve güçlü bir hareketle patlama yaşanıyor.

Bitcoin Fiyat Tahmini: Balina Birikimindeki Ayrışma, Kurumsal Alımları Gösteriyor

Balina varlıklarına ilişkin analizler, dikkat çekici bir ayrışmayı ortaya koyuyor: Satoshi dönemine ait büyük dağıtımlara rağmen, büyük yatırımcılar hızla Bitcoin biriktirmeye devam ediyor.

Son bir yıldaki balina varlık değişimi, önceki büyük birikim evrelerinde görülen seviyelere ulaşarak keskin bir artış sergiliyor.

Eski balinalar varlıklarını elden çıkarırken, yeni kurumsal yatırımcılar mevcut fiyat seviyelerinden agresif şekilde alım yapıyor.

Bu birikim modeli, tecrübeli yatırımcıların mevcut fiyatları dağıtım değil, fırsat bölgesi olarak gördüğüne işaret ediyor.

Son kurumsal hareketler arasında BlackRock’un 1.204 BTC daha satın alması ve MicroStrategy’nin portföyüne 4.225 Bitcoin eklemesi yer alıyor. Bu alımlar, piyasaya giren balina satışlarının absorbe edilebileceğine dair güçlü sinyaller veriyor.

Perakende yatırımcı tarafında hâlâ kararsızlık hakimken, balina birikiminin sürmesi genellikle “akıllı para”nın bir sonraki büyük yükseliş için pozisyon aldığını gösteriyor.

Ayrıca Bitcoin piyasa hakimiyetindeki düşüş de dikkat çekici. Dominans, %65,95’ten %61,25’e gerileyerek sağlıklı bir sermaye rotasyonunu işaret ediyor. Bu durum, Bitcoin’in yükselişini sürdürürken kripto para piyasasının genelinde de güçlenme yaşanabileceğini ve sektörün genişlemeye devam ettiğini gösteriyor.

BTC Hyper: $HYPER Ön Satışında Son Fırsat, Q3 Lansmanından Önce

Satoshi dönemi balinalarının çıkışı ve kurumsal alımlar, Bitcoin’in ana akım benimsemeye doğru evrildiğini gözler önüne seriyor.

BTC Hyper’ın $HYPER token ön satışı şu ana kadar 5 milyon dolardan fazla fon topladı. Q3/Q4 2025’teki ana ağ lansmanı öncesinde ön satış kapandığında sınırlı bir kontenjan kalacak.

Kaynak: Bitcoin Hyper

Erken yatırımcılar, Bitcoin’in ölçeklenme sorunlarını çözen ve Solana Virtual Machine üzerine inşa edilen Layer-2 çözümündeki son pozisyonlarını güvence altına alıyor.

$HYPER token sahipleri, yüksek APY ile staking ödüllerinin yanı sıra, daha önce Bitcoin sahiplerinin erişemediği DeFi, NFT ve oyun uygulamalarına erişim hakkı kazanıyor.

Platformun wrapped Bitcoin işlevselliği, Bitcoin pozisyonunu koruyarak büyüyen ekosistemlere sorunsuz katılım imkânı sunuyor; özellikle $125.000 ve üzeri hedeflere yönelik potansiyel yükselişlerde avantaj sağlıyor.

Çapraz zincir (cross-chain) birlikte çalışabilirlik ise, Bitcoin’in sadece bir değer saklama aracı olmanın ötesine geçerek kurumsal seviyede altyapı kazanmasına olanak tanıyor.

Ön satıştaki sınırlı kalan kontenjan ve yaklaşan ana ağ lansmanı, kurumsal geçiş sürecinde Bitcoin ölçeklendirme altyapısına yatırım yapmak isteyenler için son fırsatı oluşturuyor.

İlgilenen yatırımcıların ön satış sitesinden pozisyonlarını güvence altına almaları öneriliyor. Ana ağ lansmanından sonra büyük borsalarda listelenmeler ve DAO yönetişiminin başlaması planlanıyor; böylece erken $HYPER sahipleri maksimum getiriyi hedefleyebilecek.