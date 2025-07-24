Bitcoin Fiyat Tahmini: Kurumsallar Devrede – 150 Bin Dolar Öncesi Son Alım Fırsatı mı?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



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Bitcoin, geçen hafta ulaştığı 123.200 dolarlık zirvenin ardından yatay bir seyir izlemeye başladı.

Bu konsolidasyon süreci, Bitcoin dominansında bir düşüşe yol açarken; kurumsal yatırımcılar ve akıllı para stratejik şekilde devreye girerek BTC’yi kritik 119.000 dolar direncinin üzerine taşıdı.

Mevcut piyasa yapısı, analistlerin yakın vadede yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesinin gelebileceği yönünde beklenti oluşturmasına neden oldu. Pek çok uzmana göre, yaşanan bu geri çekilme, Bitcoin 150.000 dolara ulaşmadan önceki son alım fırsatı olabilir.

🚀 Experts tell Cryptonews that Bitcoin still has plenty of room to run — but not everyone's convinced#BTC #ATHhttps://t.co/IcWwb580o3 — Cryptonews.com (@cryptonews) July 11, 2025

Bitcoin 150 Bin Dolara Gider mi? Akıllı Para Birikimi Piyasayı Sürüklüyor

CryptoQuant verilerine göre, boğa döngüsünün bu aşamasında bireysel yatırımcıların Bitcoin birikimi belirgin şekilde negatife dönmüş durumda.

Ancak bu tabloya zıt bir şekilde, balinalar ve kurumsal yatırımcılar öncülüğünde dikkat çekici bir birikim süreci yaşanıyor. Elde edilen veriler, özellikle ETF’ler, yatırım fonları ve büyük cüzdanlar aracılığıyla Bitcoin’de agresif alımların başladığını ortaya koyuyor.

The Source of the Bitcoin Rally is not Retail



“While retail investors are selling, institutional and large investors continue to accumulate.” – By @burak_kesmeci pic.twitter.com/SeFTl26p0Z — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) July 24, 2025

Copper araştırma direktörü Fadi Aboualfa da bu görüşü destekliyor. Aboualfa’ya göre, Bitcoin’in yeniden tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasında ana etken kurumsal sermaye oldu. “Kaldıraçlı bireysel çılgınlık artık tarihe karıştı” diyen Aboualfa, Bitcoin’in “önünde yeni bir büyük sıçrama” olduğunu belirtiyor. Ona göre fiyatlar önümüzdeki süreçte 140 bin ila 200 bin dolar bandına hızla yükselebilir.

Öte yandan, zincir üstü analiz şirketi Glassnode, piyasada yaklaşan bir “aşırı köpüklenme” riskine karşı uyarıda bulunuyor. Özellikle türev piyasalardaki açık pozisyonların yükselmesi, yukarı yönlü ivmeyi tehlikeye atabilecek bir baskı yaratabilir.

Bitcoin Fiyat Analizi: RSI’daki Ayı Uyumsuzluğu, 116 Bin Dolarlık Boşluğa İşaret Ediyor

24 Temmuz itibarıyla Bitcoin, geçtiğimiz günlerde ulaştığı 123.218 dolarlık zirveden geri çekilerek 119.100 dolar civarında işlem görüyor.

Fiyat şu anda 120 bin dolarlık direnç bölgesinin hemen altında konsolidasyon aşamasına girdi ve 1 saatlik grafikte sıkışan bir yapı oluşturdu.

Göreceli Güç Endeksi’nde (RSI) net şekilde gözlenen ayı uyumsuzluğu, yükseliş momentumunun zayıfladığına işaret ediyor. Bu da kısa vadede bir geri çekilme ihtimalini artırıyor.

Gözler şimdi, fiyatın daha önce hızlı geçtiği ancak test edilmemiş olan 116 bin dolar civarındaki likidite boşluğunda. Bu bölge, fiyat için adil bir değer alanı olarak çekim merkezi görevi görebilir.

Eğer bu destek de kırılırsa, geri çekilmenin 112 bin–108 bin dolar bandına kadar uzaması mümkün. Ancak bu senaryo, genel piyasa duyarlılığı keskin şekilde negatife dönmediği sürece düşük olasılık taşıyor.

Öte yandan, 120 bin doların net biçimde aşılması, bu düşüş senaryosunu geçersiz kılar ve 123 bin dolarlık önceki zirveyi yeniden gündeme taşır. Bu seviyenin kırılması halinde, fiyatın 130 bin–150 bin dolar bandına ilerlemesinin önü açılabilir.

Yatırımcıların Radarında Yeni Gözde: $HYPER Token – Bitcoin Tabanlı Layer 2 Projesi Güç Topluyor

Bitcoin yeniden yükselişe hazırlanırken, akıllı yatırımcılar gözlerini daha küçük ama hızlı hareket edebilen altcoin’lere çevirdi. Bu projeler, daha büyük kazançlar için yeni fırsatlar sunuyor.

Son dönemde en çok konuşulan isimlerden biri Bitcoin Hyper ($HYPER) oldu – hem de haklı sebeplerle.

Erken yatırım aşamasında 4,5 milyon doların üzerinde fon toplayan proje, piyasaya yön veren yatırımcılardan ciddi ilgi gördü. Bitcoin Hyper, bir “Layer 2” yani Katman 2 çözümü sunuyor – bu da Bitcoin’i çok daha hızlı, ucuz ve akıllı sözleşmelere uyumlu hale getiriyor.

Basitçe söylemek gerekirse: Bitcoin’in güvenliğini ve marka gücünü koruyarak, onu modern blokzincirlerin yetenekleriyle buluşturuyor.

BTC ekosisteminde yeni nesil çözümlere erkenden dahil olmak isteyenler için $HYPER önemli bir fırsat olabilir.

Ön satışa katılmak isteyenler, Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Kredi kartı ya da kripto para ile ödeme seçenekleri mevcut.