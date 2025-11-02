Bitcoin Fiyat Tahmini: Kiyosaki’nin Çöküş Senaryosu Dev Bir Ralliye Mi Dönüşecek?

Bitcoin, 111.052 dolar civarında işlem görürken, 32 milyar doları aşan günlük işlem hacmiyle yüksek volatiliteye rağmen direnç gösteriyor.

Piyasayı sarsan son gelişme, Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki’den geldi. Kiyosaki, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımla “milyonları silebilecek büyük bir çöküş” olacağı konusunda uyardı.

4,6 milyon kullanıcı tarafından görülen paylaşımında Kiyosaki, yatırımcılara gümüş, altın, Bitcoin ve Ethereum’da güvenlik aramaları çağrısında bulundu.

MASSIVE CRASH BEGININING: Millions will be wiped out. Protect yourself. Silver, gold, Bitcoin, Ethereum investors will protect you.



Take care — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 1, 2025

Yazarın uyarıları, aşırı değerlenmiş piyasalara dair genel endişeleri yansıtırken, Bitcoin’in istikrarlı fiyat hareketi trader’ların paniğe kapılmadığını gösteriyor. Aksine, birçok kişi potansiyel bir kırılmaya işaret eden teknik konsolidasyon modelleri etrafında pozisyon alıyor.

Bitcoin’in Teknik Görünümü: Daralan Üçgen Formasyonu

Teknik açıdan bakıldığında, BTC’nin fiyat hareketi, bir kırılma öncesinde volatilitenin daralmasının klasik bir işareti olan simetrik bir üçgen formasyonunu gösterdiği için Bitcoin fiyat tahmini nötr kalıyor.

Kripto para birimi, 106.375 dolar yakınındaki yükselen trend çizgisi boyunca sürekli destek bulurken, tepe direnci 111.675 dolarda sınırlı kalıyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

4 saatlik grafikte, Bitcoin 50 periyotluk EMA’sına yakın işlem görerek boğalar ve ayılar arasındaki dengeyi koruyor. RSI (Göreceli Güç Endeksi) 49 civarında tarafsızlığa işaret ederken, bir dizi yüksek dip seviyesi temkinli birikime dikkat çekiyor.

Fibonacci projeksiyonlarına göre, eğer Bitcoin 111.700 doların üzerinde kararlı bir kapanış yaparsa, momentum fiyatları 116.350 dolara ve hatta 119.750 dolara doğru taşıyabilir. Tersine, 106.000 doların altına bir düşüş, 103.500 dolara doğru kısa vadeli bir düzeltmeyi tetikleyebilir, ancak teknik destek bölgeleri düşüş riskinin sınırlı kaldığını gösteriyor.

Trader’ların yakından izlediği kilit kısa vadeli sinyaller şunlardır:

111.700 doların üzerindeki kırılma teyidi ile 116.000 doların üzerini hedeflemek.

106.000 dolarda desteğin korunmasıyla yükseliş eğiliminin sürdürülmesi.

Yönlü kırılmayı teyit etmek için işlem hacminin artması.

Piyasa Duyarlılığı: Korku mu, Ralli Temeli mi?

Kiyosaki’nin uyarısı bir belirsizlik katmanı eklese de, aynı zamanda güçlü toparlanmalardan önce sıklıkla görülen bir duygu olan artan yatırımcı şüpheciliğine de işaret edebilir. Tarihsel olarak Bitcoin, korkunun zirve yaptığı ancak teknik desteğin sağlam kaldığı dönemlerde en iyi performansı göstermiştir.

Piyasa değeri 2,2 trilyon doların üzerinde ve dolaşımdaki arzı 19,94 milyon BTC’ye yaklaşan Bitcoin’in uzun vadeli temelleri güçlü kalmaya devam ediyor. Varlık, 2025’e girerken kurumsal akışlardan ve halving sonrası iyimserlikten faydalanıyor.

Eğer Bitcoin daralan aralığının üzerine çıkarsa, piyasa korkusunun en kötüsünün zaten fiyatlandığı spekülasyonu ve yenilenen risk iştahıyla desteklenen 120.000 dolara doğru bir ralli önümüzdeki haftalarda ortaya çıkabilir. Volatilite artarken, kilit soru şudur: Kiyosaki’nin çöküş uyarısı, paniğin başlangıcını mı işaretleyecek, yoksa Bitcoin’in bir sonraki büyük kırılması için mükemmel bir kontrarian sinyali mi olacak?

Bitcoin Hyper: BTC’nin Solana Üzerindeki Yeni Evrimi

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemine yeni bir aşama getiriyor. BTC güvenlik için altın standart olarak kalırken, Bitcoin Hyper her zaman eksik olan Solana düzeyinde hızı ekliyor.

Solana Sanal Makinesi (SVM) tarafından desteklenen ilk Bitcoin-yerel Katman 2 olarak inşa edilen proje, Bitcoin’in istikrarını Solana’nın yüksek performanslı çerçevesiyle birleştiriyor.

Sonuç: tamamı Bitcoin tarafından güvence altına alınan yıldırım hızında, düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin oluşturma.

Consult tarafından denetlenen proje, benimsenme arttıkça güven ve ölçeklenebilirliğe vurgu yapıyor. Ön satış şimdiden 25,5 milyon doları aşmış durumda ve token’lar bir sonraki artıştan önce yalnızca 0,013205 dolardan fiyatlanıyor.