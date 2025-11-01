BTC $110,058.31 0.00%
Cryptonews Bitcoin Haberleri

Robert Kiyosaki Uyardı: Kasım’da Finansal Çöküş Geliyor, Bitcoin ve Ethereum Alın!

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

“Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının ünlü yazarı Robert Kiyosaki, küresel finans sektörünün Kasım ayında devasa bir çöküş yaşayabileceğine inanıyor.

Kiyosaki, 2,8 milyondan fazla takipçisi bulunan X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda bu keskin uyarısını yineledi.

Kiyosaki: Milyonlarca Yatırımcı Sınıfta Kalacak

Yılın onuncu ayı, geçmişteki etkileyici ralliler nedeniyle kripto çevrelerinde “Uptober” (Yükseliş Ekim’i) olarak adlandırılsa da, 2025’te beklentileri karşılamadı. Kripto varlık fiyatlarının dalgalanması birçok yatırımcının zarar görmesine neden olurken, Kiyosaki’nin bu karamsar tahmini de bu ortamda geldi.

Ünlü yazara göre, finans piyasası büyük bir gerilemeye tanıklık edecek ve bunun yatırımcılar için ciddi sonuçları olacak. Özellikle hisse senetleri veya banka tasarrufları gibi geleneksel varlıklara yatırım yapmaya devam edenler için milyonların silineceği öngörüsünde bulundu.

Kiyosaki, piyasanın çökmesiyle birlikte geleneksel yatırımların önemli ölçüde değer kaybedeceğini ve birçok kişinin servetini kaybedeceğini savunuyor.

Korunma Kalkanı: Gümüş, Altın, Bitcoin ve Ethereum

Kiyosaki, yatırımcılara yaklaşan büyük çöküşten fonlarını korumaları için bir alternatif önerdi:

“Kendinizi koruyun. Gümüş, altın, Bitcoin, Ethereum yatırımcıları sizi koruyacaktır.”

Yazar, bu varlıkları hisse senetleri, tahviller veya itibari para birimlerindeki tasarruflar gibi geleneksel yatırımlara karşı birer alternatif olarak tanıtıyor. Daha da önemlisi, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ikilisini, enflasyona karşı korunma sağlayabilecek dijital alternatif varlıklar olarak listeliyor. Bu, beklenen piyasa çöküşünün ardından Bitcoin ve Ethereum’un geleneksel varlıklardan daha iyi performans göstereceği ve ekonomik kriz sırasında yatırımcıları büyük mali kayıplardan koruyabileceği anlamına geliyor.

Kiyosaki’nin dijital varlıklara destek göstermesi ilk değil. Ekim ayında, hisse senetleri ve tahvillere ağırlık veren geleneksel “60/40 kuralını” eleştirirken, uzun vadeli yatırımlar için BTC ve ETH’yi daha iyi alternatifler olarak göstermişti.

Kiyosaki, tahvillerin riskli varlıklar olduğunu ve itibari paranın artık altınla desteklenmediği için “sahte para” haline geldiğini belirterek, hisse senetleri ve tahvillere yatırım yapılmaması tavsiyesini sürdürüyor.

