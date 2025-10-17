Bitcoin Fiyat Tahmini: Emlak Devi Grant Cardone Çöküş Sırasında Daha Fazla BTC Satın Aldı
Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.
Bitcoin son 24 saatte %5,1 düşerek 105.700 dolar civarında işlem görüyor. Toplam piyasa değeri ise yaklaşık 2,10 trilyon dolara geriledi. Çoğu yatırımcı son satış dalgasının ardından geri çekilirken, emlak milyarderi Grant Cardone tam tersini yapıyor.
Cardone’un şirketi Cardone Capital, bu hafta 200 Bitcoin daha satın aldı. Bu hamle, yalnızca birkaç gün önce alınan 300 BTC’lik alımın ardından geldi ve Cardone’un piyasadaki kararlılığını pekiştirdi.
Bitcoin Magazine’e verdiği röportajda Cardone, BTC’yi bir “servet çarpanı” olarak tanımladı. Parayı “dikkatle” kıyaslayan yatırımcı, her ikisinin de “yakalanması, saklanması ve çoğaltılması gereken değerler” olduğunu söyledi.
Cardone, nakit tutmanın serveti korumadığını savunarak, “Tasarruf etmek onu korumaz, çünkü değeri sürekli düşüyor” dedi. Ona göre itibari paralar uzun vadede serveti eritiyor; Bitcoin ise bu döngüyü kıran bir alternatif sunuyor.
Grant Cardone Kiraları Bitcoin’e Dönüştürüyor
Cardone’un yatırım stratejisi geleneksel yaklaşımlardan ayrılıyor. Kriptoyu doğrudan satın almak yerine, gelir getiren gayrimenkullerden elde ettiği nakit akışını Bitcoin biriktirmek için kullanıyor.
Her ay toplanan kira gelirleri BTC’ye dönüştürülüyor ve böylece kiracılar dolaylı olarak fonun dijital varlık portföyüne katkı sağlamış oluyor.
Her yatırım fonu başlangıçta portföyünün yaklaşık yüzde 15’ini Bitcoin’e ayırıyor. Bu oran, birkaç yıl içinde kademeli olarak gayrimenkul ve kripto arasında 50/50 dengeye ulaşacak şekilde artırılıyor. Bu model, gayrimenkulün istikrarlı gelirini Bitcoin’in uzun vadeli büyüme potansiyeliyle birleştiriyor.
Cardone, bu denge sayesinde geleneksel yatırım portföylerinden daha yüksek getiri elde edilebileceğine inanıyor.
Cardone yaklaşımını şu sözlerle özetliyor: “Kiracılar, yatırımcıların Bitcoin’ini satın alıyor. Bu, Bitcoin ile desteklenen değil, Bitcoin’le birleşen bir gayrimenkul modeli.”
Bu yapı, yatırımcılara Bitcoin’e doğrudan cüzdan veya saklama sorumluluğu olmadan erişim imkânı sunuyor. Bu nedenle bazı analistler modeli “gayrimenkul yatırımcıları için MicroStrategy” olarak tanımlıyor.
Bitcoin Fiyat Tahmini: Üçgen Formasyonu Kırıldı, BTC 103 Bin Doları Test Etti
Önceki analizde öngörüldüğü gibi, Bitcoin (BTC/USD) düşüşünü sürdürerek 105.000 ve 103.500 dolar destek seviyelerine ulaştı. Bu geri çekilme, teknik grafikteki üçgen formasyonunun aşağı yönlü kırılımıyla birlikte geldi ve kısa vadede momentumun net biçimde zayıfladığını gösterdi.
BTC şu anda alçalan bir kanal içinde sıkışmış durumda. 20 ve 50 periyotluk EMA’ların aşağı eğimli seyri satış baskısını güçlendiriyor. RSI göstergesi 25 seviyesine yaklaşarak aşırı satım bölgesine işaret ediyor; bu da kısa süreli bir toparlanma olasılığını gündeme getiriyor.
Ancak, net bir yükseliş dönüşü görülmedikçe Bitcoin’in 103.500–107.400 dolar aralığında yatay hareket etmesi bekleniyor. 107.500 ve 110.800 dolar seviyeleri güçlü dirençler olarak öne çıkıyor; bu seviyelerin aşılamaması durumunda fiyat yeniden 101.600–99.000 dolar bandına gerileyebilir.
Yatırımcılar bu bölgede istikrar sinyallerini dikkatle izliyor. Kısa vadeli görünüm temkinli olsa da, kurumsal alımlar ve aşırı satım göstergeleri, bu düzeltmenin yılın son çeyreğine girerken Bitcoin’in bir sonraki toparlanma dalgasının zeminini oluşturabileceğini işaret ediyor.
Bitcoin Hyper: BTC’yi Solana Hızına Taşıyan Yeni Nesil Katman 2
Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosisteminde yeni bir dönemi başlatıyor. Bitcoin güvenliğin altın standardı olmaya devam ederken, Bitcoin Hyper ona eksik olan hızı kazandırıyor: Solana düzeyinde işlem gücü.
Solana Sanal Makinesi (SVM) üzerine inşa edilen ilk Bitcoin odaklı Katman 2 çözümü olan Bitcoin Hyper, Bitcoin’in sağlam yapısını Solana’nın yüksek performanslı mimarisiyle birleştiriyor. Sonuç olarak; Bitcoin ağı üzerinde son derece hızlı, düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin’ler üretmek mümkün hale geliyor.
Güvenlik ve ölçeklenebilirliği ön planda tutan proje, Consult tarafından denetlenmiş durumda. Ayrıca ön satış 23,9 milyon doları aştı ve token fiyatı bir sonraki artış öncesinde hâlâ yalnızca 0,013125 dolar seviyesinde.
Bitcoin ağındaki aktivite ve BTC tabanlı verimli uygulamalara olan talep artarken, Bitcoin Hyper bu iki dev ekosistemi birbirine bağlayan köprü olarak öne çıkıyor.
Bitcoin temeli attı, Bitcoin Hyper ise onu yeniden hızlı, esnek ve eğlenceli hale getirmeye hazırlanıyor.Bitcoin Hyper’i Buradan Ziyaret Edin