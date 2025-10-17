Bitcoin Fiyat Tahmini: Emlak Devi Grant Cardone Çöküş Sırasında Daha Fazla BTC Satın Aldı

Bitcoin son 24 saatte %5,1 düşerek 105.700 dolar civarında işlem görüyor. Toplam piyasa değeri ise yaklaşık 2,10 trilyon dolara geriledi. Çoğu yatırımcı son satış dalgasının ardından geri çekilirken, emlak milyarderi Grant Cardone tam tersini yapıyor.

Cardone’un şirketi Cardone Capital, bu hafta 200 Bitcoin daha satın aldı. Bu hamle, yalnızca birkaç gün önce alınan 300 BTC’lik alımın ardından geldi ve Cardone’un piyasadaki kararlılığını pekiştirdi.

CardoneCapital just confirm another 200 BTC after buying 300 last week. pic.twitter.com/CyleoOaWDN — Grant Cardone (@GrantCardone) October 16, 2025

Bitcoin Magazine’e verdiği röportajda Cardone, BTC’yi bir “servet çarpanı” olarak tanımladı. Parayı “dikkatle” kıyaslayan yatırımcı, her ikisinin de “yakalanması, saklanması ve çoğaltılması gereken değerler” olduğunu söyledi.

Cardone, nakit tutmanın serveti korumadığını savunarak, “Tasarruf etmek onu korumaz, çünkü değeri sürekli düşüyor” dedi. Ona göre itibari paralar uzun vadede serveti eritiyor; Bitcoin ise bu döngüyü kıran bir alternatif sunuyor.

Grant Cardone Kiraları Bitcoin’e Dönüştürüyor

Cardone’un yatırım stratejisi geleneksel yaklaşımlardan ayrılıyor. Kriptoyu doğrudan satın almak yerine, gelir getiren gayrimenkullerden elde ettiği nakit akışını Bitcoin biriktirmek için kullanıyor.

Her ay toplanan kira gelirleri BTC’ye dönüştürülüyor ve böylece kiracılar dolaylı olarak fonun dijital varlık portföyüne katkı sağlamış oluyor.

Her yatırım fonu başlangıçta portföyünün yaklaşık yüzde 15’ini Bitcoin’e ayırıyor. Bu oran, birkaç yıl içinde kademeli olarak gayrimenkul ve kripto arasında 50/50 dengeye ulaşacak şekilde artırılıyor. Bu model, gayrimenkulün istikrarlı gelirini Bitcoin’in uzun vadeli büyüme potansiyeliyle birleştiriyor.

Cardone, bu denge sayesinde geleneksel yatırım portföylerinden daha yüksek getiri elde edilebileceğine inanıyor.

Cardone yaklaşımını şu sözlerle özetliyor: “Kiracılar, yatırımcıların Bitcoin’ini satın alıyor. Bu, Bitcoin ile desteklenen değil, Bitcoin’le birleşen bir gayrimenkul modeli.”

Bu yapı, yatırımcılara Bitcoin’e doğrudan cüzdan veya saklama sorumluluğu olmadan erişim imkânı sunuyor. Bu nedenle bazı analistler modeli “gayrimenkul yatırımcıları için MicroStrategy” olarak tanımlıyor.

Bitcoin Fiyat Tahmini: Üçgen Formasyonu Kırıldı, BTC 103 Bin Doları Test Etti

Önceki analizde öngörüldüğü gibi, Bitcoin (BTC/USD) düşüşünü sürdürerek 105.000 ve 103.500 dolar destek seviyelerine ulaştı. Bu geri çekilme, teknik grafikteki üçgen formasyonunun aşağı yönlü kırılımıyla birlikte geldi ve kısa vadede momentumun net biçimde zayıfladığını gösterdi.

BTC şu anda alçalan bir kanal içinde sıkışmış durumda. 20 ve 50 periyotluk EMA’ların aşağı eğimli seyri satış baskısını güçlendiriyor. RSI göstergesi 25 seviyesine yaklaşarak aşırı satım bölgesine işaret ediyor; bu da kısa süreli bir toparlanma olasılığını gündeme getiriyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Ancak, net bir yükseliş dönüşü görülmedikçe Bitcoin’in 103.500–107.400 dolar aralığında yatay hareket etmesi bekleniyor. 107.500 ve 110.800 dolar seviyeleri güçlü dirençler olarak öne çıkıyor; bu seviyelerin aşılamaması durumunda fiyat yeniden 101.600–99.000 dolar bandına gerileyebilir.

Yatırımcılar bu bölgede istikrar sinyallerini dikkatle izliyor. Kısa vadeli görünüm temkinli olsa da, kurumsal alımlar ve aşırı satım göstergeleri, bu düzeltmenin yılın son çeyreğine girerken Bitcoin’in bir sonraki toparlanma dalgasının zeminini oluşturabileceğini işaret ediyor.