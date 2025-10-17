Bitcoin Fiyat Tahmini: Üçgen Kırılımının Ardından Sırada 105.000 Doların Altı mı Var?

Bitcoin, küresel gelişmelerin kripto piyasalarındaki hissiyatı yeniden şekillendirmesiyle 107.000 doların altına geriledi.

G20’nin Finansal İstikrar Kurulu, 4 trilyon dolarlık piyasa genişlemesi sırasında büyük düzenleyici boşluklar konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan Babylon Labs, Ethereum ağı üzerinde güvene dayanmayan bir Bitcoin DeFi sistemi başlatarak dikkat çekti.

Aynı dönemde Nasdaq’ta listeli Zeta Network, Bitcoin teminatlı bir satış yoluyla 230 milyon dolar topladı. Bu hamle, Bitcoin’in 110.000 doların altında yatay seyrine rağmen piyasalardaki güveni güçlendirdi.

G20 Denetim Kurulu, Küresel Kripto Düzenlemelerindeki Boşluklara Karşı Uyardı

G20’nin Finansal İstikrar Kurulu (FSB), geçtiğimiz yıl piyasa değerinin ikiye katlanarak 4 trilyon dolara ulaşmasına rağmen ülkelerin kripto paraları düzenleme biçiminde hâlâ ciddi eksikler bulunduğu uyarısında bulundu. FSB’ye göre, değeri yaklaşık 290 milyar dolara ulaşan stablecoin’ler yalnızca birkaç ülkede tam kapsamlı biçimde düzenlenmiş durumda.

FSB Genel Sekreteri John Schindler, sınır ötesi kripto transferlerinin kolaylığı ve dijital varlıkların geleneksel finansla giderek daha fazla iç içe geçmesi nedeniyle küresel iş birliğinin önemine dikkat çekti. Şu an için risklerin sınırlı olduğunu belirten Schindler, kriptonun benimsenmesi arttıkça bu risklerin büyüyebileceği konusunda uyardı.

G20 risk watchdog warns of ‘significant gaps’ in global crypto rules https://t.co/aACigdhMyB — The Globe and Mail (@globeandmail) October 16, 2025

Bitcoin, raporun yayımlanmasının ardından 107.000 dolar civarında işlem görmeye devam etti. Analistler, FSB’nin küresel düzeyde ortak bir düzenleme çağrısını, kripto para regülasyonlarında daha net uluslararası standartların oluşması yolunda olumlu bir adım olarak değerlendiriyor.

Babylon Labs, Ethereum Üzerinde Güvene Dayanmayan Bitcoin DeFi Sistemini Tanıttı

Babylon Labs, kullanıcıların merkezi köprüler ya da aracı kurumlar olmadan, doğrudan Bitcoin teminatı kullanarak Ethereum üzerinde borç almasına olanak tanıyan yeni bir sistem geliştirdi.

BitVM3 teknolojisiyle çalışan bu mekanizma, BTC’leri kriptografik olarak doğrulanan kasalarda güvence altına alıyor. Deneysel sürüm olan VaultBTC, şu anda Morpho kredi protokolü üzerinde test ediliyor.

We've completed the first Trustless Vaults experiment.



We successfully borrowed USDC against native BTC on Ethereum Mainnet with @MorphoLabs.



BTC is the largest capital pool in crypto and has been cut off from DeFi.



We solved this. This is a historic moment.



The experiment 👇 https://t.co/Lgj0x8nCEM pic.twitter.com/sJftfNJihX — Babylon (@babylonlabs_io) October 16, 2025

Sistem büyük ölçüde güvene dayanmadan çalışsa da analistler, tasfiye sürecinin hâlen kısmen yetkili tasfiye ediciler ve güvenilir oracle’lara bağlı olduğuna dikkat çekiyor.

Bu lansman, Bitcoin’i merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemine entegre etme yönündeki artan çabaların bir yansıması olarak görülüyor.

Analistlere göre, Bitcoin’in kullanım alanının ödemeler ve değer saklama işlevinin ötesine genişlemesi, uzun vadeli talebi güçlendirebilir.

Zeta Network, Bitcoin Destekli Özel Satıştan 230 Milyon Dolar Topladı

Nasdaq’ta işlem gören Zeta Network, özel hisse satışı yoluyla 230,8 milyon dolar topladı. Şirket, ödemelerde hem Bitcoin (BTC) hem de Solv Protocol’ün sarılı Bitcoin tokenı SolvBTC’yi kabul etti.

Bu süreçte yeni hisse senetleri ve varantlar ihraç eden Zeta, hazine portföyüne Bitcoin tabanlı varlıklar ekleyerek BTC’nin uzun vadeli değeri ve kıtlığına olan güvenini pekiştirdi.

Solv Protocol CEO’su Ryan Chow, giderek daha fazla halka açık şirketin Bitcoin tutmanın yenilikçi yollarını bulduğunu ve bunun, Coinbase’in Bitcoin getiri fonu ile BlackRock’ın önerdiği Bitcoin gelir ETF’i gibi BTC getirili ürünlere artan talep ile örtüştüğünü belirtti.

Zeta’nın Bitcoin teminatlı fon toplaması, piyasa hissiyatını güçlendirdi.

Bitcoin Fiyat Tahmini: Alçalan Kanal 103.500 Dolara Doğru Geri Çekilmeye İşaret Ediyor

Bitcoin (BTC/USD), 110.000 doların altında yatay seyrini sürdürüyor ve 109.600 doların üzerindeki birkaç başarısız denemenin ardından yükseliş ivmesini yeniden kazanmakta zorlanıyor.

Grafik, olası bir üçlü dip formasyonuna işaret etse de, 110.500 dolar civarındaki sürekli reddedilme ve alçalan üçgen kırılımı, alıcıların gücünün zayıfladığını gösteriyor.

20 ve 50 periyotluk EMA’lar arasındaki ayı kesişimi, aşağı yönlü baskıyı artırıyor ve düşüş riskinin sürdüğüne işaret ediyor. RSI değeri 42 seviyesinde ve nötr çizginin altında seyrediyor; bu da alım yönlü momentumun eksikliğini ortaya koyuyor. Fiyat hareketleri, daha düşük zirveler ve tersine dönüşü doğrulayan güçlü bir boğa mum formasyonunun yokluğuna işaret ediyor.

Bitcoin, 110.500 doların üzerine çıkamazsa, 105.200 ve 103.500 dolar destek bölgelerine doğru bir geri çekilme olasılığı yüksek. Bu seviyeler geçmişte alıcıların yeniden devreye girdiği bölgeler olarak öne çıkıyor. BTC, hâlen alçalan üçgen formasyonu altında işlem görüyor ve TradingView projeksiyonları, olası bir yeniden test ihtimaline dikkat çekiyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Fiyatın 112.700 dolar üzerinde net bir kapanış yapması, düşüş senaryosunu geçersiz kılabilir ve 114.600 ile 117.600 dolar hedeflerinin önünü açabilir.

Kısa vadeli zayıflığa rağmen analistler, Bitcoin’in genel yükseliş trendinin korunmasını ve konsolidasyonun çözülmesiyle birlikte yılın son çeyreğinde bir toparlanma yaşanmasını bekliyor.

