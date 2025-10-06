Bitcoin Fiyat Tahmini: Doların Çöküşü BTC’yi Zirveye Taşıdı – Yeni Bir Dönem mi Başlıyor?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 6, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin rallisi, ABD dolarındaki tarihi düşüşle paralel ilerliyor. Lider kripto para birimi, bugün 126.080 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek fiyatını gördü ve piyasa değeri yaklaşık 2,5 trilyon dolara çıktı. Altın fiyatı da ons başına 3.880 dolara yaklaşarak tarihî zirvesini yeniledi.

The Kobeissi Letter tarafından paylaşılan verilere göre, ABD Dolar Endeksi (DXY) bu yıl %10’dan fazla değer kaybetti. Bu, 1973’ten bu yana görülen en sert yıllık düşüş anlamına geliyor. Doların zayıflaması, yatırımcıları nakitten uzaklaştırarak hisse senetleri, emtialar ve kripto paralar gibi kıt varlıklara yönlendirdi.

What is happening?



The S&P 500 is up +40% in 6 months, Gold is nearing $4,000/oz, and Bitcoin hit a record $2.5 TRILLION market cap.



Meanwhile, the US Dollar is set for its WORST year since 1973.



Are markets THAT strong or is the US Dollar just crashing?



(a thread) pic.twitter.com/1Xqjk2YYmb — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 5, 2025

Kobeissi analistleri, “S&P 500 son altı ayda %40 yükseldi, altın endeksin kazancını dört katına çıkardı ve Bitcoin bu rallinin öncüsü oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Rapora göre, 2024 yılında altın ile hisse senetleri arasındaki korelasyon 0,91’e ulaşarak tarihte görülmemiş bir seviyeye çıktı. Bu durum, analistlere göre “yeni bir para rejiminin” oluştuğuna işaret ediyor.

Doların zayıflığını derinleştiren başlıca etkenler ise yavaşlayan işgücü piyasası, Fed’in faiz indirimleri ve büyüyen bütçe açıkları olarak gösteriliyor. Tarihsel olarak bu tür koşullar, altın ve Bitcoin gibi varlıkların lehine çalışıyor.

Kobeissi, “2000 yılından bu yana ABD doları satın alma gücünün %40’ını kaybetti” diyerek yatırımcıların giderek daha fazla ‘reel varlıklara’ — altın, Bitcoin ve hisse senetlerine — yöneldiğini belirtiyor.

Bu sermaye dönüşümüyle birlikte, Bitcoin’e kurumsal talep de hızla artıyor. ETF’lere yönelik girişler güçlü kalırken, 1.000 BTC’den fazla tutan cüzdan sayısı 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Analistler, bunun spekülatif değil yapısal bir birikim süreci olduğunu ve kurumların Bitcoin’i enflasyona karşı ‘dijital altın’ olarak konumlandırdığını vurguluyor.

Bitcoin Fiyat Tahmini: Boğalar Hedefini 130.000–160.000 Dolar Arasında Belirledi

Teknik olarak Bitcoin’in yükseliş trendi korunuyor. Kripto para şu anda 125.120 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 50-SMA ($118.380) ile 100-SMA ($115.541) seviyeleri tarafından destekleniyor.

Grafikte, kısa vadeli kazançları 128.000–130.000 dolar arasındaki “tamamlanma bölgesinde” sınırlayabilecek bir Bearish Butterfly harmonik paterni gözlemleniyor. Ancak daha yüksek dipler yapısı ve boğa yönlü engulfing mum momentumun güçlü olduğunu gösteriyor.

RSI’nin 69 seviyesinde bulunması, hafif aşırı alım koşullarına işaret etse de, uzun süren rallilerde bu durum normal kabul ediliyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin 121.000 doların üzerinde desteğini koruyabilirse, kısa süre içinde 128.000–130.000 dolar bölgesini yeniden test edebilir. Bu seviyenin üzerinde temiz bir kırılma, fiyatı 160.000 dolara taşıyacak yeni bir yükseliş dalgasını başlatabilir. Öte yandan 118.500 doların altına inilmesi, kısa vadeli bir düzeltmeyi tetikleyebilir.

Yatırımcılar için 121.000–122.000 dolar seviyeleri, birikim yapmak adına ideal bölgeler olarak öne çıkıyor. Altının güçlü performansı ve doların zayıflamasıyla birlikte, Bitcoin rallisi artık spekülatif olmaktan çıkarak yapısal bir hareket haline gelmiş görünüyor – küresel para değerlemesinin yeniden şekillendiğinin bir işareti.

Bu dönüşüm artık yalnızca teorik değil; her büyük grafikte gözlemlenebilir durumda. Sorun artık Bitcoin’in bu yükselişi sürdürebilip sürdüremeyeceği değil – dünya bundan sonrası için hazır mı?

Maxi Doge ($MAXI) Ön Satışta: Meme Gücü ve Gym-Bro Enerjisi Bir Arada

Maxi Doge ($MAXI), yüksek kaldıraç ve yoğun ticaret temposuna tutkuyla bağlı yatırımcılar için tasarlanmış bir meme token. Ancak $MAXI, yalnızca eğlencelik bir coin değil; trade yoğunluğunu, gym-bro enerjisi, kafein ve rekabetçi dostluğu birleştiren topluluk odaklı bir kültürü temsil ediyor.

$MAXI sahipleri, staking ödülleri, trade yarışmaları ve oyunlaştırılmış partner etkinliklerine erişim gibi avantajlar elde ediyor. Projenin akıllı kontratları SolidProof ve Coinsult tarafından denetlendi, bu da yatırımcılar için güven artırıcı bir unsur sağlıyor.

Ön satışta 2,7 milyon doları aşkın fon toplandı ve token fiyatı 0,0002605 dolar seviyesinden başlıyor. Ön satış ilerledikçe fiyatın yükselmesi, erken yatırımcılar için cazibeyi artırıyor.

$MAXI sahipleri ayrıca:

Dinamik APY ile staking ödülleri

Lider tablosu ödüllü ticaret yarışmaları

Topluluk odaklı partner etkinlikleri ve gelecekteki entegrasyonlar

$MAXI satın almak için, resmî Maxi Doge web sitesinden ETH, BNB, USDT, USDC veya banka kartı kullanabilirsiniz.