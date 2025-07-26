Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC’nin %67’si Bireysel Yatırımcılarda – Bu Ne Anlama Geliyor?

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Bitcoin fiyatı, büyük balina satışlarının yarattığı yoğun baskıya rağmen 118.000 doların üzerine çıkarak dayanıklılığını gösterdi.

Bu toparlanma, piyasa katılımcıları arasında büyük sahiplerin ve uzun süredir hareket etmeyen cüzdanların Bitcoin fiyat hareketleri üzerindeki etkisi konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Genel kanının aksine, Bitcoin odaklı finansal kurum River’ın verileri, BTC’nin %67’den fazlasının kurumsal değil bireysel yatırımcıların kontrolünde olduğunu ortaya koyuyor.

Bu durum, fiyatın büyük balina manipülasyonlarından ziyade geniş tabanlı bireysel sahiplik ve talep tarafından desteklenebileceğine işaret ediyor.

67% of #bitcoin is still owned by individuals.



Wall Street, governments, and corporations? Just 13.8%. pic.twitter.com/EjvlnR5aHF — TFTC (@TFTC21) July 24, 2025

Bireysel Sahiplik Bitcoin’e Güç Veriyor – Gösterge Yeşile Döndü

Bitcoin’deki mülkiyet dağılımı, Satoshi Nakamoto’nun merkeziyetsizlik vizyonuyla örtüşerek, ekonomik geleceği etkileyen finansal sistemlerin kontrolünü kurumlar yerine bireylere bırakıyor.

Son balina satışlarına rağmen BTC’nin 117.000 doların üzerinde kalmayı başarması da bu yapının gücünü yansıtıyor.

Bitcoin, CME vadeli işlemlerindeki 115.000 dolarlık fiyat boşluğunu kapatarak önemli bir teknik eşiği tamamladı.

$BTC just did what we are not expecting.



Closed above key Bullish zones.



CME gap at $115K was filled.



High Leverage Rekt out.



Institutions buying heavily their BAGS.



This correction was very much needed for Bitcoin next higher high.



The bulls are back again in beast mode.… pic.twitter.com/BAFFiDHc89 — Henry (@LordOfAlts) July 26, 2025

Bu hareket, piyasada ivmenin boğaların eline geçtiğini gösteriyor. Fiyat hareketi şimdi 140.000 dolarlık bir sonraki büyük hedefe doğru yönelmiş durumda.

Ancak kripto para piyasasının doğası gereği yüksek volatilite barındırdığı unutulmamalı; bu nedenle risk yönetimi kritik önem taşıyor.

Bitcoin Döngü Göstergeleri Endeksi (IBCI), beş ay sonra yeniden “Dağıtım Bölgesi”ne girdi. Bu bölge, tarihsel olarak piyasa coşkusu ve olası zirvelerle ilişkilendiriliyor.

Bununla birlikte, endeks şu an bu bölgenin yalnızca alt sınırı olan %80 seviyesinde bulunuyor; daha önce büyük zirveleri işaret eden %100 eşiğinin oldukça altında.

Bu da, 140.000 – 150.000 dolar aralığındaki fiyat hedeflerinin hâlâ ulaşılabilir olduğunu ve piyasada henüz kâr realizasyonuna yönelik ciddi bir satış baskısının başlamadığını gösteriyor.

Bitcoin Fiyat Analizi: Elliott Dalga Formasyonu 131.000 Dolar Hedefini Gösteriyor

Teknik analiz açısından bakıldığında, Bitcoin’in (BTC/USD) günlük grafiği, gelişmekte olan bir Elliott Dalga yapısını ortaya koyuyor. Mevcut durumda BTC, beşinci dalga olan (V) aşamasının erken evrelerinde konumlanmış görünüyor.

Önceki (i) ila (iv) dalgalarının klasik Elliott kurallarına uygun şekilde tamamlandığı gözlemleniyor. Şu anda Bitcoin, 118.016,64 dolardaki 9 günlük EMA’nın hemen altında konsolide oluyor. Bu seviye kısa vadeli direnç olarak öne çıkıyor.

Kaynak: TradingView

Bu direncin hemen altında oluşan boğa flaması ya da bayrak formasyonu, yukarı yönlü hareketin devam edebileceğine işaret ediyor. Bu da, Elliott Dalga (V) hedefi olan yaklaşık 131.757 dolara doğru bir yükseliş potansiyelini gündeme getiriyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise 66,42 seviyesinde seyrediyor. Bu seviye hâlâ aşırı alım bölgesinin altında olduğundan, fiyatın yukarı yönlü hareketi için teknik alanın açık olduğu görülüyor.

Yeni Bitcoin Tabanlı Token 10 Kat Değerlenebilir – 5 Milyon Dolar Fon Toplandı

Bitcoin fiyatı kritik seviyeler arasında dalgalanırken, “Bitcoin Hyper” adlı yeni bir proje yatırımcıların ilgisini üzerine çekiyor.

Henüz erken fonlama aşamasında olmasına rağmen şimdiden 5 milyon dolardan fazla yatırım alan proje, büyük bir potansiyel taşıdığına yönelik güçlü bir inancı yansıtıyor.

Peki, Bitcoin Hyper nedir? Kısaca, “geliştirilmiş bir Bitcoin” olarak tanımlanabilir. Bu proje, Bitcoin’in üzerine inşa edilen yeni nesil bir Katman-2 (Layer 2) teknolojisiyle çalışıyor. Amaç; Bitcoin’i daha hızlı, daha verimli ve daha işlevsel hale getirmek.

Kaynak: Bitcoin Hyper

Bu yönüyle Bitcoin Hyper, kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu da projeye erken giren yatırımcılar için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Piyasa uzmanlarının bir kısmı, $HYPER token’ın mevcut fiyatından 10 kat değer kazanabileceğini öngörüyor.

Şu anda $HYPER token‘ları tanesi 0,0124 dolardan satın alınabiliyor.

Fiyatın, fonlama aşamaları ilerledikçe artması bekleniyor. Bu nedenle projeye erken katılmak isteyenler için avantajlı bir alım fırsatı söz konusu.