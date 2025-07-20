Bitcoin Fiyat Tahmini: Boğa Koşusu Devam Edecek mi? İşte Kritik Seviyeler

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Bitcoin’in 123.100 dolarlık tarihi zirvesi, piyasada yerel tepe uyarılarını da beraberinde getirdi. Zincir üstü (on-chain) veriler, fiyatın aşırı yükseldiğine işaret ederken, bazı göstergeler geçmiş döngülerin zirve noktalarıyla benzerlik gösteriyor.

Zirvenin ardından BTC fiyatı %6’lık bir geri çekilmeyle 115.700 dolar seviyelerine indi. Özellikle gelişmiş NVT (Network Value to Transactions) göstergesi, geçmişte döngüsel zirvelere denk gelen kırmızı sapma bantlarının üzerine çıktı.

Yine de mevcut boğa piyasasının en büyük geri çekilmesi %23,48 seviyesinde kaldı. Bu oran, önceki piyasa döngülerindeki %30 ila %80 arasındaki düzeltmelere kıyasla oldukça düşük. Bu da kısa vadeli aşırı alım sinyallerine rağmen yükseliş trendinin yapısal olarak sağlıklı olduğunu gösteriyor.

Teknik analiz tarafında ise Bitcoin’in simetrik üçgen formasyonu içinde konsolide olduğu görülüyor. Fiyatın destek bölgesi 116.000–117.000 dolar aralığında yer alırken, aşağı yönlü direnç çizgisi 120.000 dolar seviyesine denk geliyor. Bu sıkışmanın kısa vadede sert bir hareketi tetikleyebileceği öngörülüyor.

Simetrik Üçgen Kırılımı Yaklaşıyor

Bitcoin fiyatı, 4 saatlik grafikte simetrik üçgen formasyonu içinde sıkışmaya devam ediyor. Yaklaşık 117.837 dolar seviyesinde tepe noktasına ulaşan formasyon, 116.000–117.000 dolar aralığındaki yükselen destekle alçalan direnç arasında sıkışarak yönlü bir kırılım için zemin hazırlıyor.

Bu tür sıkışmalar, genellikle ani volatilite patlamalarının habercisi oluyor. Teknik analiz, yukarı yönlü bir kırılımın 125.000 dolara kadar yaklaşık %6’lık bir yükselişi tetikleyebileceğini öngörüyor.

Ancak formasyonun alt sınırı olan yeşil destek hattının kırılması durumunda, fiyatın 111.000 dolara kadar geri çekilme riski bulunuyor. Bu da yaklaşık %6’lık bir düşüş potansiyeli anlamına geliyor.

Simetrik yapısı nedeniyle ne boğaların ne de ayıların net üstünlük sağladığı bir durum söz konusu değil. Öte yandan, geçmişte kurumsal alımların yoğunlaştığı çok katmanlı destek bölgeleri, olası düşüşlerde fiyatı dengeleyebilecek önemli alanlar olarak öne çıkıyor.

Kırılımın yönü, kısa vadeli piyasa momentumunu belirlemek açısından kritik olacak. Bu hareket, mevcut yükselişin devam edip etmeyeceğini ya da bir düzeltmenin mi başlayacağını netleştirebilir.

Küresel Likidite Döngüsü Dağıtım Evresine Girdi

Merlijn The Trader’ın değerlendirmelerine göre, Bitcoin’in küresel M2 para arzıyla olan korelasyonu, kripto paranın önceki “Biriktirme” ve “Manipülasyon” evrelerinden çıkarak artık “Dağıtım” bölgesine geçtiğini ortaya koyuyor.

Bitcoin doesn’t move randomly.



It moves with global liquidity.

Watch M2.



When liquidity expands, $BTC pumps.



This isn’t just price action it’s macro precision. pic.twitter.com/9imQxMbH8t — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) July 20, 2025

Bu makro perspektif, likidite genişlemesinin Bitcoin’in yükselişini desteklemeye devam etmesine rağmen, döngü olgunlaştıkça patlayıcı kazançların daha ölçülü ve dalgalı hale gelebileceğini işaret ediyor.

Karmaşık Fibonacci analizleri de Bitcoin döngüsünün zirve zamanlamasını Ekim ayına doğru öngörüyor; bu durum, ani parabolik ivme yerine daha uzun vadeli bir yükseliş sürecinin izleneceğini gösteriyor.

Kaynak: TradingView

133.665 – 151.539 dolar arasındaki direnç bölgesi nihai hedefleri temsil ederken, yol boyunca doğrusal bir ilerleme yerine birden fazla konsolidasyon evresinin yaşanması bekleniyor.

Güncel 117.000-118.000 dolar seviyeleri, kurumsal alım ve dağıtımın gerçekleştiği yoğun hacimli bölgelerle örtüşüyor. Bu teknik sıkışıklık, dağıtım evresi boyunca etkin bir şekilde yol almak için sabır gerektiren çok katmanlı destek ve direnç bölgeleri oluşturuyor.

Best Wallet’ta Son Fırsat: $BEST Token Satışı Sona Yaklaşıyor

Kripto cüzdan sektörünün dikkat çeken projelerinden Best Wallet, $BEST token ön satışında son aşamaya girdi. Kısıtlı sayıda kalan tahsisatla birlikte yatırımcılara erken alım avantajını yakalama şansı sunuluyor.

$BEST token; düşük işlem ücretleri, ön satışlara erken erişim ve staking ödülleri gibi, piyasada nadir görülen birçok avantaj sağlıyor. Bitcoin’in döngüsel zirveye yaklaşması ve altcoin fırsatlarının çoğalmasıyla birlikte, bu tür ayrıcalıklar daha da değerli hale geliyor.

Token yalnızca bir ödeme aracı değil; Best Wallet’ın büyüyen ekosistemi içinde çoklu gelir modellerinin kapısını aralıyor. Platformun 2.5.1 sürümüyle birlikte Bitcoin desteği eklenmiş ve 60’tan fazla blockchain ile uyumluluk sağlanmış durumda. Bu, belirsiz piyasa dönemlerinde güvenli ve saklayıcı olmayan bir çözüm sunuyor.

Rubic DEX toplayıcı entegrasyonu sayesinde 200’den fazla merkeziyetsiz borsada en iyi takas oranları yakalanabiliyor. Bu özellik, Bitcoin’in 125.000 doları test ettiği ya da 111.000 dolara geri çekilme riskiyle karşı karşıya kaldığı bu dönemde portföy dengelemesi için büyük önem taşıyor.

Platform ayrıca kripto destekli banka kartları ve gelişmiş alım-satım araçlarıyla döngünün bir sonraki evresine hazırlık sunuyor.

Ön satışın bitmek üzere olması ve token tahsisatının hızla tükenmesi, erken yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için son bir şans anlamına geliyor.