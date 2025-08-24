Bitcoin Fiyat Tahmini: Altcoinler Yükselirken BTC Neden Geride Kalıyor? Grafikler Ne Gösteriyor?

Last updated: Ağustos 24, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin, yaklaşık 114.700 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve yatırımcıların aklında basit bir soru var: Ethereum, XRP ve diğer altcoinler öne çıkarken BTC neden yatay seyrediyor?

Yanıt, değişen piyasa akışları, kurumsal pozisyonlanmalar ve Bitcoin’in bir sonraki hamlesi için sıkıştığını gösteren teknik tabloyun bir karışımında yatıyor. İşte ayrıntılar.

Bitcoin Neden Altcoinlerin Gerisinde Kaldı

Son iki haftada Bitcoin’in piyasa hakimiyeti yüzde 59’a geriledi; bu, sermayenin altcoinlere kaydığının açık bir işareti. Tarihsel olarak bu, Ethereum, Solana ve diğer büyük altcoinlerin genellikle öne çıktığı “altcoin sezonu”nun başlangıcına işaret ediyor.

Kurumsal akışlar da bu değişimi doğruluyor—geçen hafta kripto fonlarına 3,75 milyar dolarlık giriş yaşandı ve bunun yüzde 77’si Ethereum tarafından çekildi. Bitcoin ise yalnızca 552 milyon dolar kazandı.

Bitcoin Dominansı Tablosu – Kaynak: Coinmarketcap

Makroekonomik göstergeler de etkili oldu. Jackson Hole zirvesinde Fed Başkanı Jerome Powell, gelecekteki faiz indirimlerine işaret ederek risk iştahını artırdı. Haberlerin ardından Ethereum neredeyse yüzde 14 yükselirken, Bitcoin sadece yüzde 4 arttı.

Sebep basit: BTC uzun rallisinin ardından konsolide oluyor ve yatırımcılar daha yüksek beta değerine sahip altcoinlere yönelerek daha büyük getiriler hedefliyor.

Ancak bu, Bitcoin’in önemini kaybettiği anlamına gelmiyor.

Aksine, bu soğuma dönemi bir sonraki kırılmasının temeli olabilir. Kurumsal alıcılar hâlâ ETF’ler üzerinden birikim yaparken, perakende yatırımcılar altcoinlere kaymış durumda. Bu ayrışma, Bitcoin’in yeniden geniş piyasa için bir “sıçrama tahtası” rolü üstlenmesinin zeminini hazırlıyor.

Bitcoin Fiyat Tahmini: Kritik Destekler Korunuyor, Boğalar $121K Kırılımını Hedefliyor

Bitcoin fiyat tahmini hafifçe düşüş yönlü seyrederken, BTC orta Ağustos’tan bu yana alt ve üst seviyeleri düşen bir kanal içinde hareket ediyor.

En son reddedilme $117,000 civarında, kanalın üst sınırına ve 50 periyotluk SMA’ya yakın gerçekleşti. Şu an için bu bölge ana pivot seviyesi olarak öne çıkıyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Momentum göstergeleri kararsızlığı işaret etse de direnç de gösteriyor. RSI 49 seviyesinde—nötr ama aşırı satım bölgesinden toparlanarak stabil kaldı. MACD histogramı yataylaşıyor ve düşüş momentumunun azaldığını gösteriyor.

Belki de en önemlisi, son mumlar $112,000 destek seviyesinde çekiç benzeri formasyonlar sergiliyor; uzun kuyruklar alıcıların devreye girdiğini işaret ediyor. İleriye dönük yol net: Bitcoin $112,000 üzerinde kalır ve $117,000’ı aşarsa, boğalar kanalın kontrolünü ele alacak.

#Bitcoin is holding $112K support after hammer candles signaled buyer defense. A break above $117K could unlock targets at $120.9K–$124.4K, with $130K in play. 📊 pic.twitter.com/zgjCHY14F4 — Arslan Ali (@forex_arslan) August 24, 2025

Yukarı yönlü hedefler $120,900 ve $124,450 seviyelerinde, Fibonacci geri çekilme alanının üst bölgesinde beliriyor. Kesin bir kırılım, TradingView’in yol aracıyla işaretlenen $127,500 seviyesini hedefleyebilir.

Öte yandan, $112,000 desteğinin kaybedilmesi $108,700 seviyesini açığa çıkarır ve daha derin bir düşüş $105,150’ye kadar ilerleyerek bu boğa döngüsünü tanımlayan uzun vadeli yükselen trend çizgisini test edebilir.

Trade Stratejisi ve Görünüm

Trader’lar için teknik tablo oldukça net. $117,000 üzerinde bir long pozisyon ve $112,000 altında stop-loss, olumlu bir risk-getiri yapısı sunuyor. Onaylanması durumunda bu hareket, Bitcoin’in bir sonraki rallisini başlatabilir ve orta vadeli hedefi yaklaşık $130,000 seviyesinde konumlanıyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER) Ön Satışı Bitcoin Güvenliği ile Solana Hızını Birleştiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Virtual Machine (SVM) tarafından desteklenen ilk Bitcoin-native Layer 2 olarak konumlanıyor. Projenin hedefi, Bitcoin ekosistemini genişleterek süper hızlı ve düşük maliyetli akıllı kontratlar, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin oluşturmayı mümkün kılmak.

Bitcoin’in eşsiz güvenliğini Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiren proje, sorunsuz BTC köprüsü ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi tamamen yeni kullanım alanlarının kapısını açıyor.

Ekip, güven ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor; proje, temellerine yatırımcı güveni kazandırmak amacıyla Consult tarafından denetlendi.

Momentum hızla artıyor. Ön satış şimdiden 11,3 milyon doları geçti ve yalnızca sınırlı bir kota kaldı. Bugünkü aşamada HYPER tokenları 0,012775 dolar seviyesinden satılıyor, ancak ön satış ilerledikçe bu fiyat yükselecek.

HYPER tokenlarını resmi Bitcoin Hyper web sitesi üzerinden kripto para veya banka kartı kullanarak satın alabilirsiniz.

