Bitcoin Fiyat Tahmini – 18 Temmuz 2025: BTC İçin Hedef 142 Bin Dolar mı?

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Kripto piyasasının toplam değeri ilk kez 4 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin’in çektiği sermaye girişleri de kripto piyasasının değerinin artmasında etkili oldu. Bitcoin şu anda kripto piyasasının toplam değerinin yaklaşık %59’unu oluşturuyor.

Kripto piyasası Ocak 2024’ten bu yana 2 trilyon dolardan fazla sermaye çekerken, bunun 1.2 trilyon dolarlık kısmını Bitcoin oluşturdu.

Bitcoin’in son günlerdeki yükselişiyle birlikte Ethereum ve Solana gibi altcoin’ler de ivme yakalayarak kayda değer fiyat artışları yaşadı. Analistler şimdi Bitcoin’in 142.000 dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.

CryptoQuant’tan Bitcoin İçin 140 Bin Dolar Tahmini

Bitcoin 123.000 dolara kadar yükseldikten sonra gerileme yaşadı ve şu anda 118.856 dolardan işlem görüyor.

CryptoQuant’ın analizine göre, Short-Term Holder (STH) MVRV indikatörü Bitcoin’in daha fazla yükseliş yaşayabileceğine işaret ediyor.

Geçmiş verilere bakıldığında STH MVRV skoru 1.35’e ulaştığında kar alımlarının gerçekleştiği, ardından kısa vadeli fiyat düzeltmelerinin yaşandığı görülüyor.

BTC’nin STH MVRV skoru şu anda 1.15 civarında olup, Bitcoin’in yaklaşık %20 ila %25’lik bir artış yaşama ihtimali olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Financial Times’ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, 9 trilyon dolar değerindeki ABD emeklilik piyasasını Bitcoin ve kripto yatırımlarına açmaya hazırlanıyor. Bu durum Bitcoin’i olumlu yönde etkileyebilir.

BTC mevcut seviyelerinden %20’lik bir fiyat artışı yaşarsa 140.000 dolar seviyesini aşabilir.

Teknik Analizi: BTC 121 Dolar Direncini Kırar mı?

Bitcoin‘in günlük grafiğine bakıldığında 121 bin dolardaki kritik direnç bölgesi civarında bir konsolidasyon formasyonu görülüyor.

Bitcoin fiyatı 9 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerinde işlem görüyor. Bu durum yükseliş ivmesinin devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak: TradingView

Bitcoin bu konsolidasyon bölgesini kırarsa 132.286 dolar seviyesini hedefleyebilir.

BTC’nin RSI’si 70.08 seviyesinde olup aşırı alım koşullarına işaret ediyor. Bu durum kontrolün alıcılarda olduğunu gösteriyor.

Genel olarak Bitcoin pozitif bir görünüm sergiliyor ve 121 bin doları aşarsa güçlü bir fiyat artışı yaşayabilir.

Ancak BTC direnç seviyesini aşamazsa 111 bin dolar ile 115 bin dolar arasındaki destek bölgesini yeniden test edebilir.

Bitcoin Hyper Ön Satışında 3.31 Milyon Dolar Toplandı

Bitcoin fiyatı yükselişini sürdürürken alternatif kripto paraları da değerlendirmek isteyen yatırımcılar ön satış projelerine göz atabilirler.

Yeni bir ön satış projesi olan ERC-20 tokeni Bitcoin Hyper (HYPER), ön satışında 3.31 milyon dolardan fazla fon topladı.

Projenin katman 2 altyapısı, Bitcoin’in hızını, ölçeklenebilirliğini ve işlevselliğini artırabilme kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Kaynak: Bitcoin Hyper

HYPER token şu anda 0.01225 dolar fiyatla satılıyor ancak altı saat içinde fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’a erkenden yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, projenin resmi ön satış sayfasına giderek HYPER token satın alabilir ve proje hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirler.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.