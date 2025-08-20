422 Milyon Dolarlık ETH Satışı! Ethereum’da Ralli Sona mı Erdi?

BlackRock, Fidelity ve Grayscale gibi dev isimler son 24 saatte 422 milyon dolardan fazla Ethereum satışı gerçekleştirirken Ethereum fiyatı 4.062 dolara düştü.

Şimdi son aylarda %200 değerlenen Ethereum’un yükselişinin sona erip ermediği merak ediliyor.

SoSoValue verilerine göre Ethereum ETF’leri art arda üç gün boyunca çıkış gördü ve 19 Ağustos’ta şimdiye kadarki en büyük çıkışlardan biri gerçekleşti.

Ethereum Fiyatındaki Düşüş Yatırımcıları Vurdu

Fidelity 156.32 milyon dolar çıkış görürken, Grayscale ise 122.05 milyon dolar ve ikili fon tekliflerinde de 88.53 milyon dolar çıkış gördü.

Bitwise 39.8 milyon dolar çıkış kaydederken, VanEck ve Franklin Templeton gibi daha küçük fonlar ise 3.03 milyon dolar ile 6.29 milyon dolar arasında çıkışlar kaydetti.

Bu fonlar üç günde yaklaşık 678 milyon dolar çıkış gördü.

Üç gün içinde kaydedilen çıkışlarla birlikte Ethereum ETF’lerinin bir aylık giriş serisi bozulmuş oldu.

Ethereum 4.800 dolara civarına kadar yükselmesinin ardından sert bir gerileme yaşadı ve ardından 4.063 dolardaki desteği test etti.

Ancak ETH daha sonra yaklaşık 4.223 dolar seviyesine toparlandı.

Bununla birlikte Binance gibi merkezi borsalar kaldıraçlı long pozisyonların tasfiye olması için ETH satışlarına devam ettiği için Ethereum zayıf performans göstermeye devam ediyor.

Satış baskısının artmasıyla birlikte son 24 saatte gerçekleşen kayıplar 172.9 milyon doları aştı. Bu, aynı süreçte gerçekleşen Bitcoin tasfiyelerinden 70 milyon dolar daha fazla.

Tasfiyelerin artması bireysel yatırımcılar arasında paniğe yol açtı. Long pozisyon sahipleri sadece dün yaklaşık 127 milyon dolar zarara uğradı.

Lookonchain verilerine göre, ETH’de long pozisyonunu olan bir yatırımcı 6.22 milyon dolar zarar etti.

Öte yandan yaşanan düşüş daha fazla balina satışını tetikledi. Arkham Intelligence verilerine göre, dün üç büyük Ethereum yatırımcısı 148 milyon dolar değerinde ETH sattı. Bu durum piyasa genelindeki düşüşü daha da şiddetlendirdi.

Bitimine 220 Milyon Dolarlık Ethereum Satın Aldı

Bitmine gibi kurumsal Ethereum yatırımcıları ETH’deki düşük fiyatlardan yararlandı.

Bitmine dün 220 milyon dolar değerinde 52.475 ETH satın alarak toplam Ethereum rezervlerini 1.575.848 ETH’ye (yaklaşık 6.6 milyar dolar değerinde) çıkardı.

Bu arada Bitmine Başkanı ve Fundstrat Capital CIO’su Tom Lee, Ethereum’un 5.000 dolar seviyesini aşmadan önce 4.075 dolara düşerek cazip bir satın alma fırsatı sunabileceğini tahmin etmişti.

Öte yandan makro ekonomist ve MN Fund CIO’su Michael van de Poppe da Lee’ye benzer görüşler paylaşmıştı. Poppe, ETH fiyatı yeni rekor seviyelere yükselmeden önce 4.000-4.200 dolar bandının ideal birikim bölgesi olacağını söylemişti.

Ethereum’da Son Durum: 4.150 Dolar Desteği Korunur mu?

Ethereum’un günlük grafiğine bakıldığında fiyatın kısa bir süre önce güçlü bir destek bulduğu ve sıçradığı 4.150-4.200 dolar bölgesine düştüğü görülüyor.

Bu bölge şu anda önemli bir talep bölgesi olarak hareket ediyor.

Öte yandan 4.429 dolardaki 9 günlük SMA önemli bir direnç olarak öne çıkıyor ve günlük kapanış bu seviyenin üzerinde gerçekleşirse ETH yeniden yükseliş ivmesi yakalayabilir.

Kaynak: TradingView

Ethereum’un RSI’si nötre yakın seviyelerden toparlandı ve yeniden yükseliyor.

ETH fiyatı 4.150 doların üzerinde tutunursa 4.430-4.540 dolar bandına doğru yükselebilir ve bu seviyenin üzerinde bir kırılma gerçekleşirse 4.600 dolara ya da daha yüksek seviyelere doğru bir yükseliş görülebilir.

Öte yandan ETH fiyatı 4.150 doların altına düşerse 4.000 dolara doğru düşme riskiyle karşı karşıya kalacaktır.

