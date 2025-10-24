Bitcoin 110 Bin Doların Üzerinde: İşte Piyasada Son Durum

Kripto piyasası 24 Ekim Cuma gününe pozitif başladı. CoinMarketCap verilerine göre kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte %1.47 artışla 3.75 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Piyasa değeri açısından en büyük kripto para olan Bitcoin (BTC) son 24 saatte %1.5’lik bir artış kaydetti ve şu anda 111.117 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in 24 saatlik işlem hacmi 52.4 milyar dolar seviyesinde.

24 saatlik Bitcoin fiyat grafiği. Kaynak: Coingecko

Bitcoin’in yanı sıra altcoinlerde de hafif fiyat artışları görüldü. Ethereum (ETH) %2.2 artışla 3.973 dolar seviyesini gördü. Ethereum son bir haftada içinde %4 değerlenmiş durumda.

Piyasa değeri açısından beşinci en büyük kripto para olan XRP ise son 24 saatte %1.4’lük bir artış kaydetti ve şu anda 2.44 dolardan işlem görüyor. XRP bir haftada %4.5 değerlenmiş durumda. Ayrıca XRP’nin yıllık performansına bakıldığında %360 değerlenerek birçok kripto paradan daha iyi performans gösterdiği görülüyor.

Donald Trump, Binance Kurucusunu Affetti

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto borsası Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’yu affetmesi BNB fiyatının hareketlenmesini sağladı.

Zhao, 2023 yılında Binance’de etkili bir kara para aklama karşıtı program yürütmediği gerekçesiyle suçlanmış ve suçunu kabul etmişti.

Savcılar, borsanın töreristlere yardım ettiğini ve insan ve uyuşturucu kaçakçılığına yardım ettiğini öne sürmüştü. Binance 4.3 milyar dolar para cezası öderken Zhao ise 50 milyon dolar para cezası ödemiş ve dört ay hapis yattıktan sonra 27 Eylül 2024’te serbest bırakılmıştı.

Trump’ın af kararının ardından 1.148 dolara kadar yükselen BNB fiyatı şu anda %2.6 artışla 1.131 dolardan işlem görüyor. BNB bir ayda %11.6 ve bir yılda %90.9 değerlenmiş durumda.

Gözler FED’in Faiz Kararına Çevrildi

ABD Merkez Bankası’nın (FED) ekim ve aralık aylarındaki toplantılarında 25’er baz puanlık faiz indirimlerine giderek toplam 50 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyordu.

Ancak 1 Ekim’de ABD’de başlayan hükümet kapanmasıyla birlikte merkez bankasının faiz kararının ne olacağı merak ediliyor.

Peki FED’in faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası 28-29 Ekim tarihlerinde toplantı düzenleyecek. Piyasaların merakla beklediği faiz kararının ise 29 Ekim’de saat 21.00’de açıklanması bekleniyor.

FED’in faiz kararının altın, dolar, petrol ve kripto para fiyatlarına yön vereceği düşünülüyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesi durumunda piyasalarda risk iştahı artabilir ve kripto piyasasında yükseliş görülebilir.