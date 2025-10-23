Binance Üzerinde Balina Hareketliliği Arttı – Bitcoin Hangi Yöne Gidecek?

Kripto para piyasalarında son 30 günde devasa balina hareketliliği gözlemleniyor. Kripto analiz platformu CryptoQuant verilerine göre, dünyanın en büyük kripto borsası Binance, son 30 gün içinde her biri 1.000 BTC‘yi aşan işlemlerle toplam 5,56 milyar dolarlık Bitcoin girişi kaydetti.

Bu girişlerin en yoğun yaşandığı gün, Bitcoin’in 108.000 dolardan 113.000 dolara fırladığı 21 Ekim oldu. O gün borsaya tek başına 1,07 milyar dolarlık rekor bir BTC girişi gerçekleşti.

Bu büyük girişler, piyasa katılımcılarının pozisyon biriktirip biriktirmediği (akümülasyon) yoksa yüksek fiyattan satış yapmak (likidasyon) için mi coin yatırdığı sorularını gündeme getirdi. 21 Ekim’de özellikle yoğunlaşan girişler, 18:00’de 336,95 milyon dolar, 10:00’da 323,43 milyon dolar ve 08:00’de 162,24 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.

Bitcoin, Pazartesi günü yaşadığı 114.000 dolarlık yükselişten geri çekilerek şu anda 109.000 dolar civarında işlem görüyor. Bu hareketlilik, aynı zamanda Çinli madencilik havuzu LuBian ile bağlantılı cüzdanlardan gelen 1,83 milyar dolarlık büyük bir Bitcoin transferiyle de aynı döneme denk geldi. Bu transfer, tarihteki en büyük teyit edilmiş Bitcoin hırsızlığıyla ilişkilendirilen bu kuruluştan iki hafta içindeki ikinci büyük transfer oldu.

Binance’e Yönelik Piyasa Manipülasyonu İddiaları

Büyük balina hareketlerinin yaşandığı bu dönemde, Binance’e yönelik ciddi manipülasyon iddiaları da ortaya atıldı.

Kripto analisti MartyParty, Binance’in piyasa yapıcı Wintermute ile koordineli bir şekilde kripto fiyatlarını manipüle ettiğini öne sürdü ve bu manipülasyonun 10 Ekim’deki çöküş sırasında 19 milyar dolarlık bireysel yatırımcı likidasyonuna neden olduğunu iddia etti.

X kullanıcısı “941” ise 10-11 Ekim’deki tasfiyenin, borsa tarafından çekim işlemlerinin kısıtlanması ve ücretler ile iç kar/zarar muhasebesi yoluyla makasların (spread) yakalanmasıyla “üretildiğini” teorileştirdi. Analist, borsaların “likidasyonları zorlayabileceğini, çekimleri yavaşlatabileceğini, dahili kâr/zarar kaydedebileceğini ve aşırı hacimli günlerde %8-12 baz puan (bps) hasat edebileceğini” öne sürdü.

Jeopolitik bir teori ise, ABD’nin yurt içi hash rate’i ve madenciliği yapılan BTC’yi Hazine bonolarına teminat yapması durumunda, “doların bu kez petrolden ziyade hesaplama gücüyle desteklenen bir enerji destekli para birimine” dönüşeceğini savunuyor. Bu durum, Çin’in altın ve dijital yuan’a dayalı BRICS emtia takas modeline tehdit oluşturuyor.

Analist, Çin’in ABD’li madencileri veya ETF akışlarını kolayca durduramayacağını, ancak derin likidite sunan ancak ABD düzenleyici denetiminden yoksun Binance, Bybit ve Hyperliquid gibi offshore platformlar aracılığıyla “fiyat keşfi katmanına saldırabileceğini” iddia etti.

Akümülasyon Verileri ile Dağıtım Teorileri Çelişiyor

CryptoQuant’tan gelen Binance Bitcoin çıkış verileri, 30 günlük hareketli ortalamanın güçlü bir şekilde negatif seyrettiğini gösteriyor. Bu, yatırımcıların borsalardan varlıklarını çekerek akümülasyon (biriktirme) yaptıkları yönünde bir işaret. Ancak aynı anda gerçekleşen 5,56 milyar dolarlık balina girişi bu veriyle çelişkili bir görünüm oluşturuyor.

Binance’teki günlük Bitcoin spot hacimleri, Ocak 2025’ten bu yana 3 milyar ila 5 milyar dolar arasında seyrederken, 10 Ekim’den bu yana günlük 5 milyar ila 10 milyar dolara fırlamış durumda.

Bitcoin’in MVRV Oranı (Piyasa Değeri Gerçekleşen Değere Oranı) da 365 günlük ortalamasının altına kaydı. Bu eşiğin daha önceki düşüşleri (2021 ortası, Haziran 2022 ve 2024 başı) her zaman yerel diplere işaret etmişti.

VALR Kurucu Ortağı ve CEO’su Farzam Ehsani, Cryptonews’e yaptığı açıklamada, altının 2,5 trilyon dolarlık piyasa değerindeki düzeltmenin “aşırı ısınmış bir ralliden sonraki yeniden kalibrasyon hareketi” olduğunu ve “yatırımcı güveninde yapısal bir değişiklikten ziyade doğal bir soğuma aşamasını” temsil ettiğini belirtti.

Ehsani, bu soğuma döneminin “Bitcoin’in güvenli liman varlık konuşmasında kendini yeniden kanıtlaması için bir pencere açtığını,” zira “bir varlıkta riski azaltan yatırımcıların, muhtemelen başka bir varlıkta asimetrik yukarı yönlü potansiyel arayacağını” kaydetti.

Ehsani, “ABD TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerinin yumuşak gelmesi ve ticaret görüşmelerinin bir yumuşamaya yol açması durumunda, yatırımcıların saf korumadan büyümeye katılmaya yönelebileceğini” ifade etti.

Ehsani, altın için 2026’nın ilk çeyreğinde 4.500 dolar, BTC için ise 130.000-132.000 dolar aralığını hedeflediğini, bunun “piyasa koşullarının makro volatilite tarafından daha fazla engellenmemesi şartıyla” mümkün olduğunu öngördü.

Varlık yöneticisi Bitwise da altından Bitcoin’e sadece %3-4’lük bir sermaye rotasyonunun BTC’yi 240.000 doların üzerine çıkarabileceğini tahmin ediyor.

Teknik Analiz: Wyckoff Formasyonu Yükseliş Sinyali Veriyor

Bitcoin’in 8 saatlik grafiği, bir Wyckoff Yeniden Birikim (Reaccumulation) aşaması yapısı sergiliyor. Grafikte, likidasyon olayı sırasındaki 106.000 dolardaki “Satış Klimaksı” (Selling Climax), 102.000 dolara düşüşü temsil eden “Yay” (Spring) ve mevcut “Test” aşaması konsolidasyonu yer alıyor.

Bu dizilim, Bitcoin’in Faz C testini tamamlamak üzere olduğunu ve daha yüksek fiyatlara yol açacak Faz D (Fiyat Artışı) aşamasına hazırlandığını gösteriyor.

CME Bitcoin Vadeli İşlemleri analizi de 92.000 dolar ve 116.000 dolarda doldurulmamış fiyat boşlukları (unfilled gaps) olduğunu tespit ediyor. Aralık 2023’ten bu yana oluşan tüm CME boşlukları doldurulmuş durumda, sadece bu iki bölge açık kaldı.

Bitcoin, şu anda 112.000 dolar civarındaki direnci test ediyor ve 105.000 ila 115.000 dolar arasındaki konsolidasyon, varlığı her iki doldurulmamış boşluğa da eşit uzaklıkta konumlandırıyor.

Eğer Bitcoin 108.000 doların üzerinde tutunur ve bir taban oluşturabilirse, en az dirençli yol ilk olarak 117.000 doları hedefleyecek, boğa momentumunun geri dönmesiyle ise potansiyel olarak 126.000 dolara yakın önceki zirveler yeniden test edilebilecek. Ancak 106.000 doların altına bir kırılma, bu boğa senaryosunu geçersiz kılacak ve 92.000 dolarlık CME boşluğuna doğru aşağı yönlü baskıyı tetikleyecektir.

Mevcut durumda, Bitcoin’in önümüzdeki haftalarda 92.000 dolar ya da 126.000 dolar yönünde kesin bir kırılma yapması bekleniyor.