Veriler Bitcoin’de Yükselişe İşaret Ediyor: BTC’de Hedef 130 Bin Dolar mı?

Binance’in Bitcoin (BTC) çıkış verilerine göre yatırımcılar varlıklarını satmaktan ziyade elde tutmayı tercih ediyor.

Günlük Bitcoin girişleri ve çıkışları Bitcoin’in 130 bin dolara doğru yükselip yükselmeyeceğinin göstergesi olmasa da CryptoQuant verileri 30 günlük hareketli ortalamanın son haftalarda negatif bölgede olduğunu gösteriyor.

Veriler, yatırımcıların son 30 günde Bitcoin’lerini borsalardan çektiğini ve BTC fiyatı 130 bin dolara doğru yükselmeden önce birikim yaptıklarını gösteriyor.

Bitcoin’in MVRV Oranı Dibe İşaret Ediyor

Yatırımcı birikimleri, Bitcoin’in MVRV oranının 365 günlük ortalamanın altına düşmesiyle örtüşüyor.

Shayan Markets’e göre, Bitcoin’in MVRV’si 2021’in ortalarında, Haziran 2022’de ve 2024’ün başlarında bu eşiğin altına düştüğünde piyasa dip seviyelere ulaşmış ve alım fırsatı yaratmıştı.

Kaynak: CryptoQuant

Piyasanın mevcut durumu Bitcoin’in değerinin altında olduğunu ve uzun vadeli yatırımcıların birikim yapmaya başladığını gösteriyor.

Shayan Markets, “Bu metrik güncel seviyelerin üzerine çıkarsa son zamanlardaki piyasa düşüşünün dip formasyonu olduğu doğrulanacaktır. Bu durumda 4. çeyrekte yeniden yükseliş görülebilir” dedi.

Glassnode’un verilerine göre uzun vadeli yatırımcıların coinlerini elde tutmaya devam etmesi yatırımcı güvenini gözler önüne seriyor.

Piyasada Tükeniş Belirtileri

Bitcoin’in güncel fiyat hareketleri zayıflığa ve tükenişe işaret ediyor.

Bitcoin 13 Ekim ve 20 Ekim’de yükseliş girişiminde bulundu ancak bunların ikisi de başarısız oldu.

Bitcoin dün 102 bin dolar civarından 111 bin dolar civarına yükseldi ancak 21 Ekim’de yeniden 107 bin dolar yakınlarındaki destek seviyesine geriledi.

Kripto analisti Ted Pillows, son zamanlarda yaşanan düşüşün likidite için gerekli olduğuna inanıyor.

Bu arada ABD piyasaları açılmadan önce Bitcoin’in 107.200 dolar ile 107.400 dolar bandına yükselebileceği tahmin ediliyor.

Pillows, Bitcoin’in toparlanabileceğini ancak büyük bir yükseliş beklemediğini söyledi.

Bitcoin 120 Bin Doları Aşarsa 130 Bin Dolara Yükselebilir

MEXC Research Analisti Shawn Young, Cryptonews’e yaptığı açıklamalarda Bitcoin türevlerine yönelik ilginin daha sürdürülebilir olduğunu söyledi.

Ancak Young, BTC’nin hala düşüş trendinde olduğunu ve düşüş yönündeki formasyonları geçersiz kılması için 120.000 doları aşması gerektiğini söyledi.

Young, “BTC 110.000 dolar desteğinin üzerinde kalırsa 126.000 dolar seviyesini aşabilir. Bu durumda 130.000 dolar seviyesine doğru bir yükseliş görülebilir” ifadelerini kullandı.

Teknik açıdan bakıldığında Bitcoin’in (BTC/USD) 108.350 dolar civarında, kilit destek bölgesinin hemen altında seyrettiği görülüyor.

Kısa vadeli trendi temsil eden 21 haftalık hareketli ortalama yatay seyrediyor. Bu durum yükseliş ivmesinin yavaşladığının işareti olarak değerlendirilirken, son zamanlardaki mumlar ise destek seviyelerinin tekrar tekrar test edildiğini gösteriyor.

Şu anda Bitcoin’de izlenmesi gereken kilit seviyeler 108.000 dolar ve 109.000 dolardır. Bitcoin haftalık kapanışı bu seviyenin altında yaparsa aşağı yönlü kırılım doğrulanacaktır. Bu durumda 103.000 dolar civarındaki destek bölgesine doğru bir gerileme görülebilir.

Öte yandan Bitcoin bu seviyeyi korursa ve 21 haftalık MA’ya geri dönerse 123.500 dolar civarındaki direnç bölgesine doğru yükselme girişiminde bulunabilir.

Haftalık kapanış Bitcoin fiyatının yönünün belirlenmesi için kritik öneme sahip olacaktır.