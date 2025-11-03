Binance Kurucusu Zhao’dan 2 Milyon Dolarlık Alım! Aster Token Yükselişe Geçti

Dev kripto borsası Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımla 2 milyon dolar değerinde ASTER token satın aldığını duyurdu. Zhao’nun bu duyurusu tokene yönelik spekülatif talebi artırdı.

CZ, pazar günü yaptığı paylaşımda Binance’deki parasını kullanarak Aster Protocol’ün Aster tokenine yatırım yaptığını söyledi.

Full disclosure. I just bought some Aster today, using my own money, on @Binance.



I am not a trader. I buy and hold. pic.twitter.com/wvmBwaXbKD — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 2, 2025

Blockchain verileri, ASTER cüzdanının yüklü miktarda USDT içerdiğini ve BNB Chain’deki en büyük cüzdanlardan biri haline geldiğini gösteriyor. Ayrıca LookOnChain verileri, iki büyük balinanın ASTER’daki short pozisyonlarını artırdığını gösteriyor.

Lookonchain, her iki balinanın da şu anda karda olduğunu ve 0x9eec9 adlı cüzdanın 5.9 milyon dolar, 0xbadb adlı cüzdanın ise 1.4 milyon dolar kar elde ettiğini bildirdi.

Both whales shorting $ASTER are currently in profit —

0x9eec9 is up $5.9M, while 0xbadb is up $1.4M.https://t.co/KMir3v6Slwhttps://t.co/56qZmvzxsn pic.twitter.com/SMPUHtPLAq — Lookonchain (@lookonchain) November 3, 2025

Bu arada Onchain Lens’in verilerine göre başka bir balina ise Binance’den 5.58 milyon dolar değerinde ASTER token çekti. Onchain Lens, söz konusu balinanın son 6 gün içinde Binance’den 6.66 milyon dolar değerinde 6.8 milyon ASTER token çektiğini söyledi.

ASTER Token %20 Oranında Değer Kazandı

Son zamanlarda büyük ilgi gören Web 3.0 projelerinden biri olan Aster (ASTER), spot işlemler ve kaldıraçlı vadeli işlemler sunuyor.

DEX tokeni Aster geçen ay %11 değer kaybederken, kilitli toplam değeri (TVL) ise 10 Ekim’den bu yana yaklaşık %25 düştü.

Araştırmalara göre DEX’in hızla elde ettiği başarının Changpeng Zhao’nun desteğinden kaynaklandığı düşünülüyor. Kripto sektörünün milyarder isimlerinden Zhao, geçen ay Aster ile ilgili bir paylaşım yapmıştı.

Changpeng Zhao’nun ASTER token satın almasının ardından tokenin fiyatı 0.91 dolardan 1.26 dolara yükseldi. CoinMarketCap verilerine göre ASTER şu anda 1 dolar civarında işlem görüyor.

2 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip olan Aster, son 24 saatte %8.45 değerlenmiş durumda. Ayrıca tokenin 24 saatlik işlem hacmi de %1000’den fazla arttı.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Binance kurucusu Zhao’yu affetti.

Zhao, Kasım 2023’te kripto borsası Binance’de etkili bir kara para aklama karşıtı program sürdürmediği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu.