Binance Coin (BNB) Yeni Zirveye Ulaştı – Hedef 2.000 Dolar mı?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Binance Coin (BNB), 3 Ekim’de 1.111,90 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Son 24 saatte %7,27’lik yükseliş kaydeden BNB rallisi, kripto piyasasında 268 milyon dolarlık short tasfiyesini tetikledi.

Rallinin ardından BNB’nin piyasa değeri 160 milyar doların üzerine çıkarak dünyanın dördüncü en büyük kripto varlığı konumunu pekiştirdi.

DefiLlama verilerine göre BNB, günlük 3,74 milyar dolarlık DEX işlem hacmi işledi ve son haftalarda öne çıkan fiyat performansıyla en güçlü kripto paralar arasına girdi.

Kaynak: DefiLama

BNB Chain, günlük 2,3 milyon aktif adres ve DeFi protokollerinde 8,23 milyar dolar kilitli değer ile dikkat çekiyor; bu da son 24 saatte %2,49’luk bir büyümeye işaret ediyor. Ağ, aynı dönemde 1,01 milyon dolar zincir içi ücret ve 3,4 milyon dolar uygulama ücreti üretti. Ek olarak, stablecoin piyasası büyüklüğü 13,47 milyar dolarda sabit kaldı.

Yükselişi hızlandıran unsurlardan biri ise Kazakistan’ın ulusal rezerv fonu Alem Crypto Fund için BNB’yi ilk varlık olarak seçmesi oldu. Bu adım, BNB’ye kurumsal düzeyde onay sağlayarak psikolojik 1.000 dolar eşiğinin aşılmasına katkıda bulundu.

Kaynak: TradingView

Kazakistan’ın BNB Rezerv Hamlesi Kurumsal Kripto Trendini Ateşledi

Kazakistan Yapay Zeka ve Dijital Gelişim Bakanlığı, Binance Kazakistan iş birliğiyle Alem Crypto Fund’u kurdu.

Başbakan Yardımcısı Zhaslan Madiyev, fonun “büyük yatırımcılar için güvenilir bir araç ve dijital devlet rezervlerinin temel taşı” olmayı hedeflediğini açıkladı. Bu girişim, Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev’in talimatıyla Ulusal Banka Yatırım Kurumu aracılığıyla devlet destekli kripto rezervleri oluşturma planlarını takip ediyor.

Ağustos ayında B Strategy, 1 milyar dolarlık BNB odaklı bir hazine şirketi kurdu; YZi Labs (eski Binance Labs) tarafından desteklenen bu yapı, kuruculara göre ABD’de listelenen ilk BNB hazine aracı olma özelliği taşıyor.

Asya merkezli bazı aile ofisleri, Binance kurucusu Changpeng Zhao ile bağlantılı kurumlar da ilk fonlamayı destekledi.

Bu adım, Galaxy Digital kurucu ortağı David Namdar ve eski CalPERS CIO’su Russell Read öncülüğünde 10X Capital’in ABD merkezli BNB hazine şirketi kurmasının hemen ardından geldi. Şirket, büyük bir borsa listesi hazırlığında.

BNB Network Company, 200.000 BNB (160 milyon dolar) satın alarak en büyük kurumsal BNB sahibi konumuna yükseldi.

Hong Kong merkezli Nano Labs ise Temmuz’da 74.315 BNB (50 milyon dolar) satın aldı ve dolaşımdaki arzın %5-10’una kadar ulaşmayı hedefleyerek 1 milyar dolarlık alım planı açıkladı.

Nasdaq’ta listelenen Windtree Therapeutics de 520 milyon dolarlık fonlamasının %99’unu BNB alımlarına ayırmayı planlıyor.

BNB Chain Validatorları Solana’ya Karşı Rekabeti Güçlendirmek İçin Ücretleri Yarıya İndirmeyi Önerdi

Geçen ay BNB Chain validatorları, gas ücretlerini %50 düşürme ve blok hızlarını artırma önerisini sundu. Amaç, Solana ve Base gibi rakiplerle rekabeti sürdürmek.

Öneri kapsamında:

Minimum gas fiyatı 0.1 Gwei’den 0.05 Gwei’ye çekilecek

Blok aralığı 750 milisaniyeden 450 milisaniyeye kısalacak

Buna göre ortalama işlem maliyeti yaklaşık 0.005 dolar olacak ve BNB Smart Chain, en ucuz ağlar arasında yer alacak.

BNB kurucusu Changpeng Zhao, önerinin ortaya çıkmasının hemen ardından desteğini açıkladı; bu sırada BNB, Eylül’deki 1.000 dolar üzeri önceki zirvesine ulaşmıştı. Daha önce yapılan ücret indirimleri, günlük işlem hacmini %140 artırarak 12 milyonun üzerine çıkarmıştı.

⚙️ BNB Chain validators propose cutting gas fees in half to $0.005 per transaction as BNB token surges past $1,000 all-time high.#Binance #BNBhttps://t.co/bZpWe37kzz — Cryptonews.com (@cryptonews) September 24, 2025

Bu yükseliş, 1 Ekim’de BNB Chain’in resmi X hesabının güvenlik ihlali yaşamasına rağmen gerçekleşti. Zhao, kullanıcıları sahte bir $BSC ödül programı linkine tıklamamaları konusunda uyardı. Söz konusu hesap, “yaklaşan BSC ödül tarihleri için erken ödül” vaadiyle sahte mesajlar paylaştı; ekipler hızlıca durumu tespit edip önlem aldı.

BNB Teknik Analizi: Kısa Vadede $1.200–$1.500 Hedefleri Öngörülüyor

BNB’nin 4 saatlik grafiği, boğa flag (bullish flag) formasyonunun yukarı yönlü kırılımını gösteriyor. Token şu anda $1.107 seviyelerinde işlem görüyor ve yakın vadeli $1.200 hedefinin hemen altında bulunuyor.

Bu formasyon, tarihi zirve sonrası trend çizgileri içinde konsolidasyonu işaret ediyor; son kırılım ise devam potansiyeline işaret ediyor.

Daha uzun vadeli logaritmik perspektifte, 2018’deki $3 dip seviyesinden günümüz $1.000 üzeri seviyelerine uzanan yolculuk görülebiliyor. Fibonacci uzantıları, olası ilerlemeleri sırasıyla $3.018, $4.280 ve $6.155 olarak işaret ediyor.

2018 dip seviyesinden bugüne BNB yaklaşık %30.000 getiri sağladı; ancak $1.000’dan $6.000’a çıkış, erken aşama yükselişlerinden farklı ve çok daha yüksek sermaye girişleri gerektiriyor.

Teknik göstergeler, momentum sürerse yakın vadede $1.200–$1.300 seviyelerine doğru devamı, güçlü kurumsal alımlarla $1.500 seviyesine kadar uzanabilecek bir hareketi öngörüyor.