Kazakistan, Binance ile Ulusal Kripto Rezervini Başlattı: İlk Yatırım BNB’de, Hedef $2.000 mı?

Kazakistan, dijital ekonomide yeni bir dönemi başlatan Alem Crypto Fund ile ülkenin ilk ulusal kripto rezervini resmen hayata geçirdi.

Fonun açılış adımı, stratejik ortaklık kurulan Binance Kazakistan üzerinden BNB tokenına yatırım oldu.

Fon, Yapay Zekâ ve Dijital Gelişim Bakanlığı tarafından kuruldu, yönetimini Qazaqstan Venture Group üstlendi ve Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) ekosistemi içinde tescillendi.

TLDR: Kazakhstan 🇰🇿 buys #BNB



Kazakhstan "national" crypto reserve – Alem Crypto Fund – buys #BNB for long-term holding.

https://t.co/ZbLNbuLvpG



(Photo from 2022, new photo coming soon…) pic.twitter.com/2aoz33e328 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 29, 2025

BNB, Kazakistan’ın Dijital Varlık Stratejisinde Sahneye Çıkıyor

Başbakan Yardımcısı Zhaslan Madiyev, fonun amacının “büyük yatırımcılar için güvenilir bir araç ve dijital devlet rezervlerinin temel dayanağı” haline gelmek olduğunu belirterek, ilerleyen dönemde devlet düzeyinde tasarruf aracı olarak kullanılabileceğine dikkat çekti.

BNB, 138 milyar doları aşan piyasa değeriyle dünyanın en itibarlı dijital varlıklarından biri konumunda. Token, BNB Chain’in yerel kripto parası olarak işlem onaylama, ağ ücretlerini ödeme ve yönetişim süreçlerine katılımda kullanılıyor.

Binance Kazakistan Genel Müdürü Nurkhat Kushimov, BNB’nin seçimini “Kazakistan’da kripto paraların kurumsal olarak tanınmasında yeni bir sayfa” olarak nitelendirdi.

Bu girişim, Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev’in kısa süre önce Merkez Bankası Yatırım Şirketi aracılığıyla devlet destekli bir kripto rezerv fonu kurulması yönündeki talimatı üzerine şekillendi.

Tokayev, “gelecek vadeden varlıkların” stratejik bir rezervde biriktirilmesi çağrısında bulunmuş, ayrıca yüksek teknoloji ve fintech sektörlerinde büyümeyi teşvik edecek programlar için 1 milyar dolara kadar fon tahsis edileceğini açıklamıştı.

Bunun yanında, dijital tenge’nin cumhuriyet ve yerel bütçelerde kullanımının genişletileceğini, artan siber güvenlik tehditleriyle mücadele için bir dolandırıcılık karşıtı merkez kurulacağını duyurmuştu.

Kazakistan, Stablecoin ve Bitcoin ETF Altyapısını Nasıl Kurdu?

Kazakistan, bu ayın başında Astana Finance Days etkinliği kapsamında, düzenleyici ücretlerin stablecoin ile ödenmesine onay verdi. İlk adımı atan Bybit, Astana Finansal Hizmetler Otoritesi (AFSA) ile çok taraflı bir mutabakat zaptı imzalayan ilk borsa oldu.

Yeni çerçeveye göre, Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) üyeleri ve kayıt başvuru sahipleri, lisanslı Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcıları aracılığıyla ABD dolarına sabitlenmiş stablecoin’lerle ücret ödemesi yapabilecek.

AFSA CEO’su Evgeniya Bogdanova, projeyi “bölgedeki stablecoin ödemelerine yönelik ilk türden bir düzenleyici çerçeve” olarak nitelendirdi.

Temmuz ayında Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov, Kazakistan’ın altın ve döviz rezervlerinin yanı sıra Ulusal Fon varlıklarının bir kısmının kripto bağlantılı yatırımlara yönlendirileceğini doğruladı. Bu strateji, Norveç, ABD ve Orta Doğu’daki devlet varlık fonlarının kripto ETF’leri ve ilgili hisseler yoluyla sınırlı maruziyet kazanma yöntemine benzetiliyor.

🇰🇿 Kazakhstan plans to diversify its reserves with crypto exposure, mirroring moves by global sovereign wealth funds toward digital asset investments.#Kazakhstan #Crypto https://t.co/0emYzmkktW — Cryptonews.com (@cryptonews) July 15, 2025

Suleimenov, yüksek getiri potansiyeline rağmen volatilitenin halen risk taşıdığına dikkat çekerek, “Burada acele etmeye gerek yok” ifadelerini kullandı.

Kazakistan, Ağustos ayında Orta Asya’nın ilk spot Bitcoin ETF’ini devreye aldı. Fonte Bitcoin ETF, Astana Uluslararası Borsası’nda işlem görüyor. Fiziksel olarak desteklenen fon, Fonte Capital tarafından yönetiliyor ve saklama için BitGo Trust soğuk cüzdanlarını kullanıyor.

Ülke ayrıca merkez bankası dijital parası (CBDC) olan dijital tenge’nin pilot testlerini tamamladı. Dijital tenge’nin 2025 sonunda nakit ve nakitsiz ödemelere ek olarak üçüncü bir resmi ödeme aracı olarak tamamen devreye alınması planlanıyor.

Bitcoin Madenciliği Patlamasından CryptoCity’ye

Kazakistan’ın kripto yolculuğu, 2021’de Çinli madencilik operasyonlarının Pekin’in sert düzenlemeleri sonrası ülkeye taşınmasıyla başladı. Bu hamle, Kazakistan’ı küresel Bitcoin madenciliğinin %27’sini kontrol eden bir ülke haline getirdi. Ancak enerji şebekesindeki baskı ve düzenleyici boşluklar nedeniyle 2023 itibarıyla bu oran %4’e geriledi.

Ülke, o tarihten bu yana 415.000 madencilik makinesi kaydettirdi, 84 lisans verdi ve bunların 64’ü aktif durumda. Ayrıca başlatılan “70/30 projesi” kapsamında yabancı yatırımcılar enerji santrali yükseltmelerini finanse ediyor; kapasitenin %70’i şebekeye, %30’u madencilere ayrılırken devlet destekli dijital varlıklar üretilerek kripto rezervine katkı sağlanabiliyor.

Başkan Tokayev, Alatau’da “CryptoCity” adında bir pilot bölgeyi duyurdu. Bu alan, günlük kripto ödemelerinin yapılabileceği düzenlenmiş bir sandbox olarak tasarlandı. Önerilen kripto bankacılık sistemi, borsa, saklama ve işlem hizmetleri sunarken kara para aklama karşıtı uyumu da destekleyecek.

Kazakistan’ın benimseme hamlesi, bölgedeki diğer ülkelerin de kripto girişimlerini, özellikle turizm üzerinden artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor. Bhutan, Binance Pay ve DK Bank ile iş birliği yaparak dünya çapında ilk ulusal düzeyde kripto turizm ödeme sistemini oluşturdu; sistem, 100’ün üzerinde kriptoyla uçak bileti, vize ve otel ödemelerine izin veriyor.

🇹🇭 Thailand launches crypto-to-baht payment system for tourists starting August 18 through TouristDigiPay scheme targeting tourism recovery amid declining Chinese visitors.#Thailand #Cryptohttps://t.co/jXinkILnRn — Cryptonews.com (@cryptonews) August 17, 2025

Tayland, Ağustos ayında TouristDigiPay programını başlattı; yabancı ziyaretçiler kripto paralarını Tayland Baht’ına çevirip SEC düzenlemeli dijital varlık şirketleri aracılığıyla elektronik ödemeler yapabiliyor. Benzer şekilde, Fransa’nın Riviera bölgesi, Binance Pay ve fintech firması Lyzi ortaklığıyla Cannes, Nice, Antibes ve Monako’daki 80’den fazla işletmede kripto ödemeyi mümkün kıldı; oteller, restoranlar ve lüks perakendeciler sistemden faydalanıyor.