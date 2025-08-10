Beyaz Saray Dijital Varlıklar Danışmanı Bo Hines Görevinden Ayrıldı

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray Kripto Konseyi’nin icra direktörü Bo Hines, özel sektöre dönmek üzere görevinden ayrıldığını duyurdu.

Aralık 2024’te atanan Hines, Cumartesi günü yaptığı açıklamada kripto topluluğuna teşekkür etti ve “Amerika’yı dünyanın kripto başkenti olarak konumlandırmamıza yardımcı olduğu” gerekçesiyle Yapay Zeka ve Kripto Başkanı David Sacks ile iş birliğini övdü.

Halefi henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak bağımsız gazeteci Eleanor Terrett, başkan yardımcısı Patrick Witt’in en güçlü aday olduğunu öne sürdü.

Hines Liderliğindeki Konsey, Temmuz Düzenleme Planıyla ABD Kripto Politikasını Şekillendirdi

Hines’in görev süresinde konsey, dijital varlıklar için bir düzenleyici eylem planı ortaya koyan Temmuz raporu dahil olmak üzere ABD kripto politikasının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynadı.

Ancak grup, stratejik Bitcoin rezervi girişiminde beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle eleştirildi.

Ocak ayında Başkan Trump, hem ulusal bir kripto stoğu hem de stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturulmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Kararname, hükümetin elindeki BTC varlıklarını satmasını yasaklıyor ve yeni BTC edinmek için “bütçe nötr” yöntemler kullanılmasını şart koşuyor; yani ek kamu harcaması yapılamıyor.

Yeni BTC yalnızca varlık müsadereleri veya diğer bütçe dışı yollarla elde edilebiliyor.

Hines, Mart ayında böyle bir yöntem önerdi; ABD’nin devlet muhasebesinde ons başına 42,22 dolar olarak kayıtlı altın rezervlerinin değerinin, spot piyasa fiyatı olan yaklaşık 3.400 dolara daha yakın bir seviyeye yeniden değerlenmesini savundu.

Bu yeniden değerleme kazançlarının bir kısmının Bitcoin’e dönüştürülerek rezerve eklenebileceğini, bunun da kamu harcamasını artırmadan yapılabileceğini öne sürdü.

Hines, “Özel sektöre dönerken, kripto ekosisteminin ABD’de gelişmeye devam etmesini desteklemeyi sürdüreceğim,” diye yazdı.

Serving in President Trump’s administration and working alongside our brilliant AI & Crypto Czar @DavidSacks as Executive Director of the White House Crypto Council has been the honor of a lifetime. Together, we have positioned America as the crypto capital of the world. I’m… — Bo Hines (@BoHines) August 9, 2025

Trump Yönetimi Kripto Dostu Gündemi İleri Taşıyor

Trump yönetimi, bu hafta bir dizi politika ve düzenleyici adımla kripto dostu gündemini ilerletti.

Başkan Trump, 401(k) emeklilik planlarının kripto paralar gibi alternatif varlıkları içermesinin önündeki engellerin kaldırılması için düzenleyicileri teşvik eden bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Hayata geçirilirse, bu reformlar milyonlarca Amerikalının emeklilik fonlarını Bitcoin ve diğer dijital varlıklara düzenlenmiş kanallar üzerinden tahsis etmesine imkân tanıyabilir.

Trump ayrıca, dijital varlık savunucusu ekonomist Stephen Miran’ı ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörler Kurulu’na aday göstererek, yönetiminin kripto dostu duruşunun devam edeceğinin sinyalini verdi.

Açıklama, Bitcoin’in yeniden 117.000 doların üzerine çıkmasıyla aynı zamana denk geldi ve politika gelişmeleri ile piyasa hissiyatı arasındaki bağlantıyı vurguladı.

Ayrı bir başkanlık kararnamesiyle Trump, yasal kripto şirketlerini hedef alan “bankasız bırakma” (debanking) uygulamalarına son vermek için harekete geçti.

Blockchain Association, bu önlemleri tüketici tercihlerini genişletecek, servet inşasını güçlendirecek ve blokzincir işletmeleri için operasyonel engelleri azaltacak “tarihi bir değişim” olarak nitelendirdi.

SEC de olumlu havaya katkıda bulunarak, stETH gibi alındı makbuz tokenlarını içeren belirli likit staking modellerinin menkul kıymet olarak değerlendirilmediğini açıkladı.

SEC Başkanı Paul Atkins, kripto inovasyonunun ABD’de kalmasını sağlama konusundaki kararlılığını yineleyerek, düzenlemede proaktif bir yaklaşım ve uygulama odaklı politikalardan uzaklaşma sözü verdi.