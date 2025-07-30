Beyaz Saray, ABD’nin Kripto Stratejisine Yön Verecek Raporu Yayınlamaya Hazırlanıyor

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ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan kripto para çalışma grubu, uzun süredir beklenen raporunu Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşacak.

Raporda, Beyaz Saray’ın dijital varlıklar, tokenizasyon ve blokzincir tabanlı finansal ürünler konusundaki politika hedeflerine yer verilecek.

Reuters’ın haberine göre bu belge, yönetimin kripto piyasalarına yönelik kapsamlı yaklaşımını şekillendirmek için aylar süren hazırlıkların bir sonucu olarak hazırlandı.

Rapor, Trump’ın Ocak ayında imzaladığı ve kripto para düzenlemeleri ile inovasyon konusunda ulusal bir strateji geliştirilmesini öngören başkanlık emrinin ardından geliyor.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre belge, düzenleyici çerçeveye dair öneriler sunacak ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) tokenleştirilmiş menkul kıymetler üzerinde net bir rol verilmesini önerecek. Ayrıca Kongre’de devam eden yasa çalışmalarıyla ilgili yönetimin tutumunu da yansıtması bekleniyor.

Konut Kredileri ve Emeklilik Hesaplarında Kripto Varlık Dönemi Başlayabilir

Beyaz Saray’ın bu hafta yayımlaması beklenen kripto raporunun en dikkat çekici bölümlerinden biri, dijital varlıkların geleneksel finans sistemlerine entegrasyonu olabilir. Buna göre, kripto paralar hem konut kredisi değerlendirmelerinde hem de 401(k) gibi emeklilik tasarruf planlarında hesaba katılabilir.

Elliptic’in Küresel Politika ve Düzenlemeler Başkan Yardımcısı Liat Shetret, “Eğer dijital varlıklar konut kredisi ve emeklilik planlarına dâhil edilirse, bu dijital varlıkların ana akım finans dünyasında nasıl değerlendirildiğine dair köklü bir değişiklik anlamına gelir” dedi.

Bu adım, kripto varlıkları yüksek olan bireylerin mali profiline olumlu yansıyabilir ve yeni bir tüketici kitlesi için konut kredisi erişimini kolaylaştırabilir.

Ancak bu durum, bankalar ve kredi verenler için yeni zorluklar da yaratabilir. Özellikle kripto varlıkların değerinin nasıl ölçüleceği, doğrulanacağı ve güvence altına alınacağı gibi konular yeni düzenlemeler gerektirebilir.

Stratejik Bitcoin Rezervi Yerine Net Düzenlemeler Ön Planda

Kripto dünyasında bazı çevreler, ABD’nin stratejik bir Bitcoin rezervi ya da ulusal dijital varlık stoku oluşturma ihtimalini tartışsa da uzmanlara göre asıl öncelik düzenleyici belirsizliklerin giderilmesi.

Blockchain analiz şirketi Elliptic’in Başkan Yardımcısı Liat Shetret, finansal kurumların düzenleyici netlik ve istikrarlı denetim süreçlerine duyduğu ihtiyaca dikkat çekiyor.

“Birçok kurum, ABD’yi dijital varlıklar alanında küresel lider yapacak, büyümeyi destekleyen ancak finansal dürüstlüğü de koruyan bir federal düzenleyici çerçeve arayışında,” diyen Shetret, raporun bu yönde önemli sinyaller verebileceğini belirtiyor.

Bu kapsamda, SEC, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ve Hazine Bakanlığı gibi kurumlar arasında görev paylaşımı yapılması ve eşgüdümlü bir denetim mekanizması kurulması bekleniyor.

Sektör Raporun Etkilerine Hazırlanıyor

Raporun yayımlanması, yalnızca ABD’de değil, küresel kripto piyasalarında da dengeleri değiştirebilir. Her ne kadar dikkatler “Bitcoin rezervi” gibi çarpıcı hamlelere çevrilmiş olsa da asıl etki, dijital varlıkların geleneksel finans sistemine nasıl entegre edileceği ve yasal belirsizliklerin ne ölçüde giderileceğiyle belirlenecek.

Bu ayın başında, ABD kripto endüstrisi açısından tarihi sayılabilecek bir haftada Başkan Trump, GENIUS Yasası’nı imzalayarak yürürlüğe sokmuştu.

Özellikle dolar destekli stabilcoin’ler için çerçeve sunan yasa, dijital varlıklar alanında düzenleyici zemini kökten değiştiren bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, Trump yönetiminin kripto sektörünü daha net ve kontrollü bir yapıya kavuşturma konusundaki kararlılığını da gözler önüne serdi.