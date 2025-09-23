Kripto Milyarderi Arthur Hayes’ten Çarpıcı Tahmin: Bitcoin 2028’de Milyon Dolarları Görebilir mi?

Eski BitMEX CEO’su Arthur Hayes, bugüne kadarki en iddialı Bitcoin tahminini paylaştı. Hayes’e göre Bitcoin, 2028 yılına kadar 3,4 milyon dolara ulaşabilir.

Bu öngörü, Hazine Bakanı Scott Bessent’in getirebileceği getiri eğrisi kontrolü politikalarına dayanıyor. Hayes, bu tür bir adımın devasa para basımını tetikleyebileceğini ve bunun da “yüzyılda bir kez görülecek küresel para mimarisi değişimi” yaratacağını savunuyor.

As promised "Four, Seven" discusses the Trump takeover of the Fed and is the corresponding essay to my KBW speech this morning.https://t.co/NV2XQei69d pic.twitter.com/9NKC8uq7An — Arthur Hayes (@CryptoHayes) September 23, 2025

Trump Yönetimi Fed Kontrolünü Hedefliyor

Maelstrom yatırım fonunu yöneten Arthur Hayes, hesaplamasını 2028’e kadar Federal Reserve (Fed) ve ticari bankalar kaynaklı toplam 15,229 trilyon dolarlık kredi büyümesi öngörüsüne dayandırıyor.

Modeline göre Fed, yeni Hazine borçlanmalarının %50’sini satın alacak, bankacılık kredileri ise Trump’ın kalan görev süresinde 7,569 trilyon dolar genişleyecek.

Analiz, Hazine Bakanı Scott Bessent’in stratejik kurul atamaları ve düzenleyici baskılar yoluyla Fed üzerinde kontrol sağlamayı amaçlayan planına odaklanıyor.

Hayes, Bessent’e “Buffalo Bill” lakabını takarak, onun Eurodolar bankacılık sistemini parçalayacağını ve küresel çapta yaklaşık 34 trilyon dolarlık dolar dışı mevduatın kontrolünü ele geçirmeyi hedeflediğini öne sürdü.

Trump’ın, Fed Yönetim Kurulu’nda çoğunluğu elde etmek için dört koltuğa ihtiyacı var. Bu sayede, Rezerv Bakiyeleri Faizi (Interest on Reserve Balances) mekanizması üzerinden kısa vadeli faizleri yönlendirebilir.

Hayes, potansiyel müttefikler olarak, son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantılarında muhalif oy kullanan Vali Bowman ve Waller ile yeni onaylanan Stephen Miran’ı işaret ediyor. Böylece Trump’ın cephesindeki destek sayısı üçe çıkıyor.

Öte yandan, Fed Guvernörü Lisa Cook, Federal Konut Finans Ajansı Başkanı Bill Pulte’nin ortaya attığı ipotek dolandırıcılığı suçlamaları nedeniyle artan baskı altında.

Adalet Bakanlığı, banka dolandırıcılığı iddiaları için büyük jüri iddianamesi talep edip etmeyeceğini inceliyor. Hayes’e göre Cook, bu nedenle 2026 başına kadar görevden ayrılmak zorunda kalacak.

Ayrıca Trump’ın ekibi, Şubat 2026’daki Fed bölgesel banka başkanlığı seçimlerinde değişiklik yapmayı planlıyor.

Hayes, yönetimin Federal Açık Piyasa Komitesi’nde (FOMC) kontrol sağlamak için yalnızca dört yeni oy hakkına sahip guvernörden üçünü kazanmasının yeterli olduğunu ve bunun da özel piyasaların almak istemediği Hazine borçlarını satın alacak para basımının önünü açacağını savunuyor.

Stablecoin Altyapısı Küresel Banka Mevduatlarını Yutabilir

Geçtiğimiz ayki blog yazısında Hayes, Bessent’in gelecekteki finansal krizlerde yabancı bankalara Federal Reserve desteğini çekme tehdidinde bulunarak 10-13 trilyon dolarlık Eurodolar mevduatlarını yönlendirebileceğini anlattı.

Bu politika değişikliği, Eurodolar mevduat sahiplerini, yatırımlarını yalnızca ABD banka mevduatları ve Hazine bonolarına yapan Tether gibi uyumlu stablecoin ihraççılarına yönelmeye zorlayacak.

Strateji, yalnızca geleneksel bankacılığı değil, kripto cüzdanlarla donatılmış ABD merkezli sosyal medya platformları aracılığıyla Küresel Güney’deki 21 trilyon dolarlık perakende mevduatın da ele geçirilmesini hedefliyor.

Hayes, WhatsApp’ın Filipinler gibi ülkelerde kullanıcılarına sorunsuz stablecoin ödeme imkânı sunarak, yerel bankacılık düzenlemelerini baypas eden milyarlarca insana dijital dolar banka hesapları sağlayabileceğini öngörüyor.

Gelişmekte olan ülkelerde merkez bankaları, vatandaşların günlük işlemlerinde dolar destekli stablecoin’leri benimsemesiyle parasal kontrollerini kaybedecek.

Yerel hükümetlerin internet kesintileri dışında etkili bir yanıt verme şansı bulunmazken, Trump yönetimi stablecoin yayılımına direnen yetkililere, yurtdışındaki mal varlıklarını tehdit ederek yaptırım uygulayabilir.

Avrupa’daki mevduatlar da benzer baskıyla karşı karşıya kalacak; Hayes, Almanya ve Fransa’nın para politikalarının birlik içinde bölünmelere yol açarak euronun çöküşünü tetikleyeceğini öngörüyor.

16,74 trilyon dolarlık Avrupa banka mevduatlarının da eklenmesiyle, stablecoin dönüşümü için toplam hedef pazar 34 trilyon dolara ulaşıyor.

Bu zorunlu adaptasyon, Hazine bonolarına fiyat duyarlılığı olmayan bir talep yaratacak; Bessent böylece, Fed fon oranlarının altında getiri sunarak hem kârlılığı koruyacak hem de stablecoin ihraççılarını destekleyebilecek.

Bu mekanizma, Hazine’ye Federal Reserve politika kararlarından bağımsız olarak kısa vadeli faiz oranları üzerinde kontrol sağlayabilir.

Hayes Cesur Tahminlere Rağmen HYPE Pozisyonundan Çekildi

DeFi protokollerine yönelik uzun vadeli iyimserliğini korumasına rağmen, Hayes kısa süre önce tüm HYPE tokenlarını satarak 823.000 dolarlık kâr elde ettiğini ve bu satışın bir Ferrari Testarossa için kapora ödemesi amacıyla yapıldığını açıkladı.

Satış, Hayes’in Tokyo’daki WebX konferansında Hyperliquid için 126 katlık yükseliş öngörüsünde bulunmasından sadece birkaç hafta sonra, toplam 96.628 token üzerinden gerçekleşti.

Zamanlama ise kritik bir sürece denk geldi: 29 Kasım’da başlayacak dev token kilit açılımlarıyla birlikte, 237,8 milyon HYPE token (11,9 milyar dolar değerinde) piyasaya girecek ve 24 ay boyunca aylık 500 milyon dolarlık satış baskısı oluşturacak.

Hayes, Maelstrom Fund aracılığıyla yaptığı uyarıda mevcut geri alım mekanizmalarının aylık en fazla 85 milyon doları absorbe edebileceğini belirtti.

🐻 Whale withdraws $122 million in HYPE tokens as Arthur Hayes and Ansem exit ahead of massive November token unlock events.#Hyperliquid #Hypehttps://t.co/aWzra4hBDO — Cryptonews.com (@cryptonews) September 22, 2025

Ayrıca, büyük yatırımcılardan biri olan ve Techno_Revenant olarak tanımlanan bir balina, 9 aylık elde tutma sürecinde 90 milyon dolar gerçekleşmemiş kârıyla birlikte 122 milyon dolarlık HYPE satışı yaptı.

Popüler trader Ansem de aynı kaygılarla piyasadan çıkış yaptı ve 492.000 dolarlık token satışına imza attı.

2025 için 250.000 dolarlık Bitcoin hedefini koruyan Hayes, yatırımcıları “bir gecede zengin olma” hayaline kapılmamaları konusunda uyardı.

Kısa vadeli düşüncenin likidasyonlara yol açtığını söyleyen Hayes, Bitcoin’in uzun vadede enflasyona göre ayarlandığında geleneksel piyasalara karşı üstün performans sergilediğini savundu.