Arthur Hayes, Ferrari Almak İçin HYPE Tokenlerini Sattı

BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, otomobil satın almak için HYPE tokenlerinin tamamını sattı.

Hayes, 21 Eylül’de X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Ferrari 849 Testarossa satın alacağını açıkladı. Daha sonra Lookonchain, Hayes’in sahip olduğu HYPE tokenlerinin tamamını 823.000 dolar karla sattığını bildirdi.

HypurrScan verilerine göre Hayes, %19.2 karla 96.628 HYPE token sattı.

Hayes, HYPE Tokenin 126 Kat Değerlenebileceğini Söylemişti

Hayes’in bu satışı kripto dünyasını şaşırttı. Geçen ay Tokyo’da gerçekleştirilen WebX 2025 konferansında konuşan Hayes, HYPE tokenin önümüzdeki üç ay içinde 126 kat değerlenebileceğini söylemişti.

Hayes, Hyperliquid’in büyüyen ekosisteminin ve stablecoin piyasasına gireceğine yönelik beklentilerin HYPE tokenin yükselmesini sağlayacağını düşünüyordu.

Ayrıca Hayes, platformun yıllık işlem ücreti gelirlerinin 1.2 milyar dolardan 255 milyar dolara yükselebileceğini söylemişti.

Hayes’in bu tahminlerine rağmen erken satış yapması kripto topluluğunu şaşkınlığa uğrattı.

Bu arada Maelstrom’un araştırmasına göre, 29 Kasım’da büyük bir token kilit açma etkinliği başlayacak ve 24 ay boyunca 237.8 milyon HYPE tokenin kilidi açılacak.

Yaklaşık 50 dolarlık güncel HYPE token fiyatına göre bu 11.9 milyar dolara tekabül ediyor.

Mevcut alımlar bu arzın sadece %17’sini absorbe ettiği için piyasanın ciddi bir arz fazlasıyla karşı karşıya olduğu söylenebilir.

This is why we dumped $HYPE today. But don’t worry 126x is still possible 2028 is a long way off. https://t.co/VLSISNzbcc — Arthur Hayes (@CryptoHayes) September 22, 2025

HYPE token lansmanından bu yana %660’tan fazla değerlenmiş durumda ancak yaklaşan token kilit açma etkinliği Hyperliquid’in zorluklarla karşılaşmasına yol açabilir.

Arthur Hayes Bitcoin Yatırımcılarını Uyardı

Hayes, Bitcoin yatırımcılarının hızlı bir şekilde zengin olmaya çalıştığını ve geleneksel piyasalarla yanlış karşılaştırmalar yaptığını söyledi.

Hayes, yakın tarihli bir röportajında kısa bir süre içinde zengin olma hayali kuran birçok kişinin büyük zararlara uğradığını söyledi.

Hayes, “Bitcoin alıp ertesi gün bir Lamborghini alabileceğini düşünüyorsanız muhtemelen büyük kayıplara uğrarsınız” ifadelerini kullandı.

Bu arada Bitcoin‘in son haftalarda S&P 500’ün gerisinde kaldığını belirten Hayes, bu karşılaştırmanın hatalı olduğunu söyledi.

Hayes, Bitcoin’in enflasyon konusunda en iyi performans gösteren varlık olduğunu ve çoğu geleneksel piyasanın Bitcoin ya da altına kıyasla zayıf performans gösterdiğini söyledi.

Ayrıca Hayes, Bitcoin’in bu yılın sonuna kadar 250.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.