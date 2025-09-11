Analistler, Trump Etkisiyle Yıl Sonuna Kadar Bitcoin’de 140 Bin Dolar, Ethereum’da 6 Bin Dolar Bekliyor

Analistler, Trump kaynaklı makro katalizörler sayesinde yıl sonuna kadar Bitcoin 140K, Ethereum 6K hedefine ulaşabilir diyor.

Kripto opsiyon borsası Derive’in analistleri, üç büyük yükseliş faktörünün etkisiyle yıl sonuna kadar Bitcoin’in 140.000 dolara, Ethereum’un ise 6.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Analistler, bunun son yılların en güçlü boğa koşusunu tetikleyebileceğini belirtiyor.

Derive Araştırma Başkanı Sean Dawson tarafından sunulan kapsamlı piyasa analizinde, boğa piyasasının halihazırda devam ettiği vurgulandı.

How do you turn a bull run into a generational payday? @genesisvol, @std_dev and @SeanNotShorn map out the catalysts, the winners, and the landmines for this upcoming cycle. https://t.co/mGLIIwHudT pic.twitter.com/0L2NvCd9nm — Derive (@DeriveXYZ) September 10, 2025

Dawson, yatırımcılara “yoğun fiyat hareketleri, tarihi kazançlar ve yeni rekorların kırılacağı bir dönem” için hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

Trump’ın Makro Çıkar Çatışmaları Kripto İçin En Büyük Katalizör Olarak Görülüyor

Derive Araştırma Başkanı Sean Dawson, beklenen kripto rallisinin birincil tetikleyicisi olarak düşen faiz oranlarını işaret ediyor.

Dawson, Trump’ın Fed Guvernörü Lisa Cook’u tartışmalı şekilde görevden almasının, yönetimin faiz indirimine bağlı müttefikler atama niyetini gösterdiğini belirtti.

Çarşamba günü açıklanan ABD Üretici Fiyat Endeksi (PPI) verileri, Ağustos ayında %0,1’lik bir düşüş göstererek son dört ayın ilk aylık gerilemesini işaret ediyor. Temmuz ayı ise %0,7 olarak revize edilmişti. Bu durum, Federal Rezerv’in önümüzdeki hafta faiz indirimi yapma olasılığını artırıyor.

Düşük faiz oranları, tahvil getirilerinin cazibesini kaybetmesiyle yatırımcıları genellikle daha yüksek riskli varlıklara yönlendiriyor.

Derive’in yükselen kripto fiyat projeksiyonlarının ikinci önemli nedeni ise Trump Yönetimi’nin dijital varlık sektörüne olan uyumu ve Trump ailesinin kripto yatırımlarının büyüklüğü.

Öne çıkan örnekler arasında Donald Trump Jr.’ın sekiz haneli Polymarket yatırımı, ailenin WLFI’deki 5 milyar dolarlık payı ve $TRUMP token fenomeni yer alıyor. Başkan Trump da kendisini açıkça “kripto başkanı” olarak tanımlayarak sektöre en net desteği sağlamış durumda.

Derive araştırmacıları, son dört yılda kriptoyla ilgili endişelerin çoğunlukla düzenleyici belirsizlikten kaynaklandığını hatırlattı.

“Şimdi ise çıkar çatışmalarına sahip bir yönetim, aktif şekilde yükseliş havasını teşvik ediyor.”

Dawson’a göre kripto boğa koşusunun üçüncü katalizörü ise, bu döngünün kaldıraç mekanizmalarına dönüşen MicroStrategy (Bitcoin) ve Bitmine (Ethereum) gibi Dijital Varlık Hazineleri (DATs) oluyor.

Sadece son dört ayda DAT’ler, Ethereum’un toplam arzının yaklaşık %4’ünü satın aldı ve bu ivmenin yavaşlayacağına dair bir işaret yok.

Tüm bu birleşen yükseliş faktörleri, Derive analistlerinin 2025 dördüncü çeyreğe girerken büyük kripto varlıkları için iddialı hedefler belirlemesine yol açtı.

140 Bin Dolar Bitcoin, 6 Bin Dolar Ethereum ve Tam Altcoin Sezonu Aralık’ta mı Geliyor?

Derive analistlerine göre, ideal koşullar altında Bitcoin yıl sonuna kadar 140.000 dolara yükselebilir. Konservatif bir tahminle döngü zirvesi 200.000 dolar olarak öngörülüyor, kurumsal sermaye akışı devam ederse 250.000 dolara ulaşması da mümkün.

Daha olumsuz bir senaryoda, daha az faiz indirimi ve artan ticaret gerilimleri söz konusu olursa Bitcoin muhtemelen 90.000 doları yeniden test edebilir.

Ethereum için analistler, yıl sonu itibarıyla en olası yükseliş hedefinin 6.000 dolar olduğunu öngörüyor. Özellikle DAT talebi devam eder ve Fed faiz indirimlerine devam ederse bu gerçekleşebilir.

“8.000 dolara doğru bir hareket döngü zirvesini işaret edebilir, ancak bu senaryo daha gerçekçi olarak 2026 ortasına işaret ediyor.”

Aşağı yönlü risklerde, yoğunlaşan ticaret anlaşmazlıkları veya gümrük tarifeleri Ethereum’u 3.000 doları yeniden test etmeye zorlayabilir.

Dawson ayrıca stablecoin’leri boğa koşusundan fayda sağlayabilecek varlıklar arasında gösterdi, özellikle GENIUS Act’in yürürlüğe girmesinin ardından.

ABD, USD stablecoin’lerin hükümet borcunun önemli sahipleri haline gelmesini sağlayacak şartları oluşturuyor. Mevcut stablecoin piyasası 280 milyar dolar seviyesinde, Tether ise 127 milyar dolarlık liderliği elinde bulunduruyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent’in projeksiyonlarına göre, stablecoin’lerin büyümesi 2028’e kadar %600’ü aşarak 2 trilyon dolara ulaşabilir.

Bitcoin, Ethereum ve stablecoin’lerin ötesinde analistler, altcoin sezonunun farklı token kategorilerinde hedge ve spekülatif fırsatlar yaratabileceğini öngörüyor.

Dawson, “Solana ve XRP gibi ikincil büyükler liderliği alacak, ancak döngünün tamamlanması HYPE, UNI ve AAVE gibi tokenlar için ciddi opsiyon hacmi yaratabilir,” diye açıkladı.

Ancak Derive analistleri, kripto rallisini rayından çıkarabilecek önemli bir risk olarak AI devriminin ardından oluşabilecek geniş çaplı piyasa düzeltmesini işaret ediyor.

Veriler, S&P 500 performansını “Magnificent 7” (Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Nvidia, Tesla) getirilerinin yönlendirdiğini ve piyasa gücünün seçilmiş hisse senetlerinde yoğunlaştığını gösteriyor.

Bu teknoloji devleri AI’a yoğun yatırım yapıyor; sadece bu yıl AI geliştirmeye 155 milyar dolar harcadılar.

Sam Altman just admitted AI is similar to the dot-com bubble that caused the Nasdaq to collapse 80%.



Now why would he admit it at this precise moment in time? I bet you can guess… https://t.co/SEC43Dnp6d pic.twitter.com/REawfp4r1t — Financelot (@FinanceLancelot) August 19, 2025

Bu aşırı harcama, piyasa balonu endişelerini artırıyor ve OpenAI CEO’su Sam Altman da temkinli şekilde aynı görüşte olduğunu belirtti.

Piyasalar bu yatırımların sürdürülebilirliğini sorgulamaya başlarsa, ortaya çıkacak düzeltme muhtemelen kripto piyasasına da yansıyacak.