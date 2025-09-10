ABD ÜFE Verisi Kriptoda Yükseliş Başlattı: Bitcoin 113 Bin Doları Aştı!

ABD’de Ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi açıklandı. Hem aylık hem de yıllık rakamların beklentilerin gerisinde kalması, enflasyon baskısında gevşeme sinyali verirken kripto paralarda yükselişi tetikledi.

Enflasyon Sürprizi

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre ÜFE Ağustosta aylık bazda –0,1 % ile düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi ise +0,3 % artış yönündeydi. Yıllık ÜFE ise %2,6 seviyesinde gerçekleşerek, ekonomistlerin öngördüğü %3,3’ün altında kaldı. Bu tablo, enflasyonun öngörülenden hızlı yavaşladığına işaret etti.

Bitcoin ve Altcoinler Harekete Geçti

Veri sonrası kripto piyasasında iyimserlik hızla yükseldi.

Bitcoin kısa sürede toparlanarak $113 binin üzerine çıktı.

Solana (SOL) güçlü alımlarla 7 ayın zirvesine ulaştı.

Ethereum, XRP ve Dogecoin gibi diğer büyük kripto paralarda da yukarı yönlü hareketler gözlendi.

Fed’e Dair Beklentiler Güçlendi

Beklentinin altında gelen ÜFE, yatırımcıların Federal Rezerv’in Eylül toplantısında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentilerini kuvvetlendirdi. Daha düşük faiz ihtimali, riskli varlıklara olan ilgiyi artırırken, kripto paraları yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Piyasada Yeni Bir Ralli İhtimali

Uzmanlara göre enflasyonun soğuduğuna dair bu işaretler, Fed’in atacağı adımlara bağlı olarak kripto piyasasında daha geniş çaplı bir rallinin önünü açabilir. Kısa vadede piyasalarda dalgalanmalar sürse de, yatırımcıların gözü artık Fed’in kararında.