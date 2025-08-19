Altcoin Sezonunda Bu 3 Kripto Paraya Dikkat!

Altcoin sezonu hâlâ seçici bir tablo sergilese de, farklı nedenlerle dikkat çeken üç isim öne çıkıyor. Chainlink altyapı desteği sağlarken, Pi spekülatif ilgiyi çekiyor ve Solana ekosistem faaliyetlerinden fayda sağlıyor.

Piyasa koşulları, yatırımcıların hâlâ temkinli davrandığını gösteriyor. Bitcoin hakimiyeti %60’ın üzerinde seyrederken, Ethereum akışları DeFi ve Layer-2 ağlarına olan ilgiyi canlı tutuyor. Bu bağlamda altcoin rotasyonu hâlâ sınırlı kalmış durumda, ancak likiditesi, güçlü anlatıları veya aktif altyapı kullanımı olan token’lar öne çıkmaya başlıyor.

Chainlink Altyapı Değerini Koruyor

Chainlink (LINK), CoinMarketCap verilerine göre yaklaşık 25 dolar seviyesinden işlem görüyor. Günlük işlem hacmi 3,2 milyar dolar civarında ve piyasa değeri yaklaşık 17,4 milyar dolar. Token, son bir haftada yaklaşık %15 değer kazandı.

Analistler, Ağustos ayında fiyatın 15,90–18,10 dolar aralığında seyretmesini bekliyor. Yıl sonu için ise 26–32 dolar arasında daha geniş bir projeksiyon öngörülüyor. Bu veriler, CoinCodex ve Cryptopolitan gibi kaynaklardan alınarak tutarlı bir görünüm sunuyor.

LINK’in DeFi ekosistemindeki işlevsel rolü, token’ın istikrarlı hareketini destekliyor. Fiyat hareketleri, spekülatif döngülerden ziyade oracle talebi gibi kullanım trendlerini yansıtıyor. Arz istikrarlı ve yönetişim mekanizması hâlâ protokol davranışlarını sağlam bir şekilde yönlendiriyor.

Pi Coin Hâlâ Spekülatif

Pi (PI) yaklaşık 0,36 dolar seviyesinde işlem görüyor; volatilite mevcut ancak belirgin bir kırılma yok. 0,32–0,37 dolar aralığı korunuyor ve momentum 20 günlük EMA’yı (yaklaşık 0,40 dolar) aşmadıkça bu aralık kırılmayabilir.

Kısa vadeli tahminler sınırlı hareket öngörüyor; RSI göstergesi momentumun durakladığını işaret ediyor. Pi’nin hareketliliği, gerçek dünya kullanımından ziyade topluluk ilgisi ve anlatılara dayanıyor. Ara sıra görülen yükselişlere rağmen token hâlâ temel aralıkta işlem görmeye devam ediyor.

Solana Aktiviteyle Değer Kazanıyor

Solana (SOL) yaklaşık 181 dolar seviyesinden işlem görüyor ve haftalık kazancı yalnızca %1 civarında. Günlük işlem hacmi 6,2 milyar doları aşarken, piyasa değeri 98 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Borsa listeleri ve zincir üzeri veriler, NFT ve DeFi alanlarında geliştirici faaliyetlerinin arttığını gösteriyor.

Teknik göstergeler desteği 175–185 dolar aralığında işaret ederken, direnç seviyeleri 209–213 dolar civarında. Bazı analistler, işlem hacmi sürdüğü takdirde kırılma hareketlerinin olabileceğini öngörüyor; ancak mevcut işlem sinyalleri hâlâ ılımlı seyrediyor.

Altcoin Sezonu İçin Ne Anlama Geliyor?

Chainlink pratik altyapı kullanımını ön plana çıkarırken, Pi spekülatif bir açı sunuyor ve Solana ekosistem derinliği sağlıyor. Her biri, bu seçici altcoin sezonunda farklı şekilde ilgi topluyor.

Rotasyonlar hype ile yönlendirilmiyor. Bunun yerine token akışları kullanım modelleri ve ekosistem göstergeleriyle uyumlu ilerliyor. Hafta sonu likiditesi geldiğinde, işlem hacmi ve açık pozisyon verileri sermayenin daha geniş çapta hareket edip etmediğini gösterebilir.

Girişler devam ederse, bu senaryoda öne çıkan token’lar orantılı şekilde ilgi görebilir. Chainlink’in fiyatı DeFi talebiyle bağlantılı, Pi’nin değeri anlatısal çekişten, Solana ise zincir üzeri işlem hızından beslenerek farklı alım noktaları sunuyor.

Veriler rotasyonu desteklerse daha geniş bir altcoin sezonu yaşanabilir. O zamana kadar bu üç token, sermayenin bu aşamada nasıl dağıldığına dair ipuçları sunuyor: biri altyapı direncini, diğeri spekülatif hareketi, üçüncüsü ise büyüyen ekosistem faaliyetini gösteriyor.