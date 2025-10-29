Bitwise’ın Spot Solana ETF’sine Büyük İlgi! 69.5 Milyon Dolar Giriş Gerçekleşti

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bitwise Asset Management’ın yeni spot Solana ETF’i yatırımcılardan büyük ilgi görüyor ve ilk işlem gününde 69.5 milyon dolar giriş kaydetti.

Farside verilerine göre Rex-Osprey Solana Staking ETF (SSK) ise ilk işlem gününde 12 milyon dolar giriş gördü.

Bitwise Solana ETF Önemli Bir Noktada

Bitwise Solana Fund (BSOL) şu anda Solana’ya yatırım yapmak isteyen kurumsal ve bireysel yatırımcıların favorisi konumunda.

Multicoin Capital’den Kyle Samani, “Dünyadaki sermayenin büyük bir kısmının bugüne kadar yasal olarak Solana alıp satmasına ya da Solana’ya sahip olmasına izin verilmiyordu” diyerek önemli bir an yaşandığını söyledi.

7/ Any serious investor who owns ETH now must at least consider SOL, and do their homework



I think in the most conservative case, most of those investors will choose to market cap weight between SOL and ETH, which is roughly 1:5 ratio — Kyle Samani (@KyleSamani) October 28, 2025

Söz konusu iki ETF arasında bazı farklılıklar var. Bitwise’ın BSOL fonu tamamen spot tabanlı bir yapı sunuyor. Fon, Solana’nın yıllık %7’lik ağ getirisini yatırımcılara sunabilmek için tüm SOL tokenlerini doğrudan stake ediyor.

BSOL New York Borsası’nda işlem görüyor ve %0.20’lik bir yönetim ücretine sahip.

Buna karşılık SSK ise daha farklı bir yaklaşım sergiliyor. Portföyün yaklaşık %54’ü doğrudan Solana’da tutulurken, %43.5’i İsviçre’de listelenen CoinShares Physical Staked Solana ETP’de, kalan kısmı ise JitoSOL, kısa vadeli menkul kıymetlerde ve nakit olarak tutuluyor.

SSK’nın staking getirileri aylık olarak ödeniyor ve vergi amaçlı sermaye iadesi olarak sınıflandırılır. SSK Chicago Opsiyon Borsası’nda işlem görüyor.

Analistler, BSOL’un ilk işlem gününde yakaladığı başarının giderek büyüyen Solana ağına yönelik kurumsal yatırımcı ilgisini yansıttığını düşünüyor.

Bitwise CIO’su Matt Hougan, “Kurumsal yatırımcılar ETF’leri ve para kazanması seviyor. Solana en kazançlı ağlardan biri. Dolayısıyla kurumsal yatırımcılar Solana ETF’lerini seviyor” dedi.

Institutional investors love ETFs, and they love revenue. Solana has the most revenue of any blockchain. Therefore, institutional investors love Solana ETFs.



I have a feeling the Bitwise Solana Staking ETF, $BSOL, is gonna be huge.



This material must be accompanied by a… — Matt Hougan (@Matt_Hougan) October 28, 2025

Grayscale’in Solana ETF’i GSOL da çarşamba günü işlem görmeye başladı.

Solana ETF’lerinin lansmanlarına dair iyimser beklentilere rağmen yatırımcıların ihtiyatlı yaklaşımı devam ediyor. Tahmin platformu Myriad’a göre Solana’nın bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma olasılığı %32.7 olarak öngörülüyor.

CoinGecko verilerine göre Solana (SOL) son 24 saatte %3.1’lik bir düşüş kaydetti ve şu anda 194 dolardan işlem görüyor. Bitcoin ise bu süreçte %3.2’lik bir düşüş yaşadı.

Western Union Solana Ağında Stablecoin Çıkaracak

Western Union, 2026’nın ilk yarısında Solana blok zincirinde US Dollar Payment Token’i (USDPT) piyasaya sürmeyi planlıyor.

Anchorage Digital Bank tarafından ihraç edilen token, kullanıcıların düşük işlem ücretleriyle hızlı bir şekilde para transferi gerçekleştirmelerine imkan tanıyacak. Böylece aracı bankalara bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

Western Union CEO’su Devin McGranahan, Western Union’ın 175 yıllık misyonunun para transferlerini kolaylaştırmak olduğunu ve bu sefer bunu blockchain teknolojisi aracılığıyla yaptığını söyledi.

McGranahan hız, ölçeklenebilirlik ve düşük maliyetler nedeniyle Solana’nın tercih edildiğini, bu faktörlerin şirket için önemli olduğunu söyledi.

Western Union, blockchain teknolojisini kullanarak para transferlerini hızlı ve daha şeffaf bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

USDPT, stablecoinlerin günlük ödemelerde de kullanılmasının önünü açabilir ve böylece kripto sektörü için yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.