Alibaba’nın Yapay Zekası Qwen’den Kripto Tahmini: XRP, DOGE, SOL Kasım 2025’te Hangi Seviyede Olacak?

Alibaba’nın amiral gemisi yapay zekâ modeli Qwen AI, önümüzdeki ay XRP, Dogecoin ve Solana’nın hızlı ve patlayıcı kazançlar elde edebileceğine dair fiyat tahminlerini yayımladı.

Devam eden bir gerçek piyasa kripto trade yarışması, Çinli yapay zekâ modellerinin, Batılı dev ChatGPT’yi geride bırakarak daha kârlı işlemler yaptığını gösterdi.

DeepSeek is the new king now.



It’s gaining 125% in just 9 days, making more than GPT-5 and Gemini 2.5 Pro lost combined.



DeepSeek is just a side project of a hedge fund, confirmed. pic.twitter.com/YhJ2GLo2gk — Yuchen Jin (@Yuchenj_UW) October 27, 2025

Qwen, sadece 9 günde 10.000 dolarlık başlangıç sermayesini 20.776 dolara çıkararak %107’lik muazzam bir getiri sağladı ve sıralamada ikinci oldu. Bu süre zarfında, Batılı lider Claude ise sadece %22 getiri kaydetti.

ABD-Çin ticaret savaşı gerilimlerinin yeniden tırmanmasının piyasa duyarlılığını baskılaması nedeniyle altcoin’ler “Yükselen Ekim” (Uptober) rüzgârlarını kaçırmış olsa da, yapay zekâ modelleri Kasım ayının bir geri dönüşe işaret edebileceğini belirtiyor.

Bu haftaki FOMC toplantısı piyasaya yön verecek; potansiyel ABD parasal gevşeme işaretlerinin risk iştahını canlandırarak altcoin’lere derin bir sermaye rotasyonunu tetiklemesi bekleniyor.

XRP Fiyat Tahmini: Qwen AI, Kurumsal Güdümlü Ralli Görüşünde

Qwen AI, iyimser bir görünüm sunarak XRP’nin Kasım ayında mevcut 2,63 dolar seviyesinden %150 artışla 6,50 doları aşabileceğini öngörüyor.

Kasım Ayı XRP Fiyat Tahminleri. Kaynak: Qwen3-Max.

Tahmin, kurumsal düzeyde benimsemeye odaklanıyor; XRP’yi, merkez bankası veya SWIFT düzeyinde entegrasyonlarla potansiyel olarak bağlantılı, yüksek hacimli ödeme koridorları için bir köprü varlık olarak konumlandırıyor.

Ayrıca, ABD geleneksel finans (TradFi) piyasalarında spot ETF’ler aracılığıyla düzenlenmiş bir maruziyetin, kurumsal talebi artırıp XRP’nin küresel likidite ağlarındaki rolünü güçlendireceğini hesaba katıyor.

Teknik analiz boğa kurulumunu destekliyor. Ekim boyunca oluşan üçlü dip geri dönüşü, Kasım kazançları için bir fırlatma rampası görevi görüyor ve potansiyel bir yıl süren yükselen üçgen kırılmasını destekliyor.

DOGE / USD 1 günlük grafik, yükselen üçgen. Kaynak: TradingView.

Dahası, momentum göstergeleri boğa sinyali veriyor. MACD histogramı, Temmuz boğa koşusundan bu yana sinyal çizgisi üzerinde en geniş farkını koruyor ve RSI’ın nötr seviyenin üzerine çıkması, yeni yükseliş trendinin gerçek bir kalıcılığa sahip olduğunu gösteriyor. Katalizörler hizalanırsa, XRP bu ay 6,50 dolara yaklaşabilir ve 2026’ya doğru 8 dolara doğru uzayabilir.

Dogecoin Fiyat Tahmini: Qwen AI Potansiyel 1,20 Dolarlık Hareketi Öngörüyor

Qwen, ABD spot ETF’i aracılığıyla ana akım medyada artan görünürlüğe rağmen DOGE’nin hala yoğun bir şekilde sosyal duyarlılığa bağlı kaldığını savunuyor. İyimser bir senaryo 1,20 doları hedefliyor, ancak bunun etki olmadan gerçekleşmeyeceği düşünülüyor.

Kasım Ayı DOGE Fiyat Tahminleri. Kaynak: Qwen3-Max.

Model, bu döngüde önemli kazançlar için Elon Musk gibi kilit fikir liderlerinden (KOL) gelen proaktif destekleri ve ödeme hizmetlerine ön cephede entegrasyonu temel alıyor.

Musk’ın geçmişte X ve Tesla’da Dogecoin’i bir ödeme seçeneği olarak dile getirmiş olması, somut adımların devasa sosyal momentuma ve Dogecoin talebine dönüşebileceği anlamına gelebilir.

Grafiklere bakıldığında, 1 dolarlık bir kurulum devrede olabilir. Benzer bir Ekim ayı üçlü dip geri dönüş yapısı, Kasım ayında simetrik üçgenden bir kırılma için zemin hazırlayabilir.

DOGE / USD 1 günlük grafik, simetrik üçgen. Kaynak: TradingView.

Yine de, momentum göstergeleri tereddüt olduğunu gösteriyor. MACD, sinyal çizgisinin üzerinde sadece dar bir fark koruyor, RSI ise nötr bölgede tekrar reddedildi—bu, zayıf alım baskısının işaretleri.

Şimdilik, daha geniş makro rüzgârlar Kasım ayında destek sağlayabilir, ancak yenilenen coşku veya büyük bir kullanım haberi olmaksızın 1 dolarlık bir hareket erken görünüyor.

Solana Fiyat Tahmini: Gerçek Dünya Kullanımı Büyük Yükselişe Zemin Hazırlıyor

Qwen AI, Solana için %133’lük bir hareketle 700 doları hedefliyor ve bunun nedenleri arasında Solana’nın önde gelen Ethereum alternatifi olma statüsü ile Gerçek Dünya Varlığı (RWA) tokenizasyonundaki artan rolünü gösteriyor.

Kasım Ayı SOL Fiyat Tahminleri. Kaynak: Qwen3-Max.

Model, Solana’nın tokenleştirilmiş hisse senetleri, ödemeler ve kimlik çözümlerindeki artan rekabet gücünü vurguluyor ve onu ölçeklenebilir, gerçek dünya uygulamaları için vazgeçilmez bir blok zinciri olarak konumlandırıyor.

Solana, ayrıca Ethereum’dan sonra en hızlı büyüyen ikinci geliştirici ekosistemi olarak ortaya çıkıyor ve aylık olarak yeni geliştiricilerin katılımı katlanarak artıyor.

Toplam kilitli değeri (TVL) 40 milyar doları aşan tüketici kripto uygulamaları, büyük oyun veya sosyal platform lansmanları aracılığıyla gerçek dünya kullanımını tetikleyebilir.

Teknik olarak, 7 aylık yükselen kanal, alt sınırında oluşan üçlü dip geri dönüş yapısı tarafından desteklenen net bir 500 dolarlık kurulum sunuyor.

SOL/USD 1 günlük grafik, yükselen kanal. Kaynak: TradingView.

Momentum göstergeleri yenilenen alıcı gücünü işaret ediyor. MACD sinyal çizgisi üzerindeki farkını genişletirken, RSI nötr çizginin üzerine çıkarak bir yükseliş için güçlü bir temel oluşturuyor.

Yakın vadeli katalizörlerin (spot ETF’ler gibi) gerçekleşmesi durumunda, SOL önümüzdeki ay 700 dolara yaklaşabilir ve 2026’ya doğru 1.000 dolara doğru uzayabilir.

