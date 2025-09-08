Afrikalı Şirketten Bitcoin Hamlesi! 210 Milyon Dolar Toplayacak, İsmini Değiştirecek

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Güney Afrikalı yatırım şirketi Altvest Capital Ltd., Bitcoin satın almak için 210 milyon dolar toplamayı hedeflediğini ve ismini Africa Bitcoin Corp. olarak değiştireceğini duyurdu.

Bloomberg’in haberine göre Altvest, Afrika’da Bitcoin’i birincil rezerv varlığı olarak kabul eden ilk şirket olacak.

Güncel değeri 3 milyon dolar olan Altvest, Bitcoin alımları sayesinde değerlemelerini artıran MicrosStrategy ve Metaplanet gibi şirketlerin izinden gitmeyi hedefliyor.

Altvest, Rezerv Varlığı Olarak Bitcoin Tutacak

Altvest, doğrudan bilançosunda BTC tutacak.

Şirketin kurucusu ve CEO’su Warren Wheatley, bu stratejinin düzenlemeye tabi bir şekilde Bitcoin’e yatırım yapma imkanı tanıdığını, bölgedeki birçok şirketin böyle bir imkana sahip olmadığını söyledi.

Wheatley, “Emeklilik fonları, emeklilik sigortaları ve diğer kuruluşlar genellikle doğrudan Bitcoin satın alamıyor. Ancak hisselerimizi satın alarak düzenlemeye tabi bir şekilde Bitcoin’e yatırım yapmış olacaklar” dedi.

Altvest hem uluslararası yatırımcılardan hem de Afrikalı yatırımcılardan sermaye toplamayı, aynı zamanda Namibya, Botsvana ve Kenya gibi ülkelerdeki borsalarda listelenmeyi planlıyor. Ayrıca uluslararası listeleme seçeneceği de değerlendiriliyor.

Bitcoin pazartesi günü 111.882 dolardan işlem görüyor ve bir yılda %105.6 değerlenmiş durumda. Altvest hisseleri ise aynı süreçte %25 değer kaybetti.

Bu arada iirketin kripto girişimi Altvest Bitcoin Strategies Pty Ltd. tarafından yönetilecek.

Daha önce bildirildiği üzere halka açık şirketler artık 1 milyon Bitcoin’e sahip. Bu, Bitcoin’in bir rezerv varlığı olarak kabulünde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Strategy 636.505 BTC ile Liderliği Koruyor

Strategy şu anda 636.505 BTC’ye sahip olup, en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda.

Bitcoin madencilik şirketi MARA Holdings, ağustos ayında 705 BTC satın aldı ve şu anda sahip olduğu 52.477 BTC ile en büyük ikinci Bitcoin yatırımcısı konumunda.

Öte yandan Strike CEO’su Jack Mallers tarafından kurulan XXI 43.514 BTC’ye sahipken, Bitcoin Standard Treasury Company ise 30.021 BTC’ye sahip.

Diğer önemli yatırımcılar arasında 24.000 BTC’ye sahip olan kripto borsası Bullish, 20.000 BTC’ye sahip olan Metaplanet ve Riot Platforms, Trump Media & Technology Group, CleanSpark ve Coinbase gibi isimler yer alıyor.

Büyük şirketlerin alımlarını sürdürmesi arz şokuna dair spekülasyonlara yol açtı. Bitcoin’in 21 milyonluk arzının büyük bir kısmının çıkarılmış olması nedeniyle kurumsal yatırımcı talebinin fiyatı artırabileceği yönünde tahminler var.

Bu arada Metaplanet ve Semler Scientific 2027 yılına kadar Bitcoin varlıklarını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.