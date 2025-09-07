ABD Kripto Yasası Taslağı, SEC-CFTC Yetkilerini Netleştiriyor – DeFi Kuralları Yeniden Yazılacak mı?

ABD Senatörleri, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) düzenleyici sorumluluklarını netleştirmeyi hedefleyen 2025 Sorumlu Finansal İnovasyon Yasası’nın yeni taslağını açıkladı.

Güncellenen taslak, DeFi geliştiricileri ve DePIN gibi yükselen blok zinciri sektörleri için korumalar da içeriyor.

Ayrıca taslak, SEC ve CFTC üyelerinden oluşacak Dijital Varlıklar Ortak Danışma Komitesi’nin kurulmasını öngörüyor. Komite, dijital varlık piyasalarının düzenlenmesinde koordinasyonu artırmayı amaçlıyor.

SEC ve CFTC, Kripto Komitesi Bulgularına Kamuoyuna Açıkça Yanıt Vermeli

ABD’de tasarlanan 2025 Sorumlu Finansal İnovasyon Yasası taslağı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) kripto düzenlemelerinde şeffaflık ve koordinasyonu artırmayı hedefliyor.

Taslak, Dijital Varlıklar Ortak Danışma Komitesi’nin önerilerini her iki kurumun da kamuoyuna yanıtlamasını zorunlu kılıyor.

SEC Başkanı Paul S. Atkins ve CFTC Geçici Başkanı Caroline D. Pham ortak açıklamada, “SEC ve CFTC, düzenleyici çakışmaları azaltmalı, gereksiz sürtüşmeleri ortadan kaldırmalı ve inovasyonu desteklemeli” ifadelerini kullandı.

Ayrıca kurumlar, uyum çabalarını tartışmak üzere 29 Eylül’de bir kamu yuvarlak masa toplantısı düzenlemeyi planlıyor.

🚨HUGE: SENATE CRYPTO BILL NOW SAYS TOKENIZED STOCKS ARE STILL SECURITIES!



The crypto bill clarifies tokenized assets stay under SEC oversight and can NOT be treated as commodities.⚠️ pic.twitter.com/xMgQ9U357q — Coin Bureau (@coinbureau) September 6, 2025

Taslak, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında geliştirici ve kullanıcıları da kapsayan korumaları öne çıkarıyor. Merkezi olarak kontrol edilmeyen protokollere katkı sağlayan geliştiriciler, validator’lar, likidite sağlayıcılar ve cüzdan geliştiriciler otomatik olarak geleneksel finansal düzenlemelere tabi olmayacak. Bu, Tornado Cash kurucusu Roman Storm’un yargı süreci sonrası artan endişelere yanıt olarak öne çıkıyor.

Taslak ayrıca airdrop’lar, staking ödülleri ve likid stake çıktıları gibi yaygın kripto faaliyetlerini “karşılıksız dağıtım” olarak tanımlayarak, kullanıcıların istemeden yasal risk altına girmesini engelliyor.

ABD’de Kripto Düzenlemesinde Tarihi Adım: DePIN’ler ve Tokenize Varlıklar Yasada

ABD Senatosu, 2025 Sorumlu Finansal İnovasyon Yasası taslağını güncelleyerek, kripto ve merkeziyetsiz finans (DeFi) düzenlemelerinde şeffaflık ve yenilikçi korumaları öne çıkardı. Taslak, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) önerilere kamuoyuna yanıt vermesini zorunlu kılıyor.

Yeni taslakla birlikte, merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağları (DePIN’ler) federal yasalar kapsamında ilk kez özel muamele görüyor. Ağları destekleyen tokenler, tek bir varlık arzın %20’sinden fazlasına sahip değilse menkul kıymet olarak sınıflandırılmayacak. Bu, telekom, depolama ve sensör ağı gibi topluluk tabanlı projelere destek sağlamayı amaçlıyor.

Taslak ayrıca gerçek dünya varlıklarının (RWAs) tokenleştirilmesini de ele alıyor. Tokenleştirme, bir varlığı otomatik olarak menkul kıymet hâline getirmiyor. Düzenleyiciler, doğrulama, saklama, denetim ve uygulama standartlarını inceleyecek, özellikle finansal kurumların blockchain tabanlı varlık ihraçlarını artırdığı bir dönemde bu standartların önemi büyüyor.

Senato’nun tasarıda önemli mimarlarından Senatör Cynthia Lummis, tasarının yıl sonuna kadar Başkan Trump’ın onayına sunulacak şekilde uzlaştırılmış hâline gelmesini hedeflediklerini açıkladı. Senato versiyonu, Temmuz ayında Temsilciler Meclisi’nden geçen Clarity Act ile uyumlu hâle getirilecek.

Taslak, DeFi geliştirici ve kullanıcı korumalarının yanı sıra airdrop, staking ve likid staking gibi yaygın kripto faaliyetlerini de yasal güvence altına alıyor.