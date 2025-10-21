ABD-Çin Gerilimi Yükseliyor: Trump’tan %155 Vergi Tehdidi – Kasım Ayı Kripto Piyasası İçin Zorlu mu Geçecek?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına yüzde 155’e kadar gümrük vergisi uygulayabileceğini açıklayarak küresel ticaret gerilimini yeniden alevlendirdi.

Trump, Washington ile Pekin arasında 1 Kasım’a kadar yeni bir ticaret anlaşmasına varılamaması hâlinde bu kararın yürürlüğe gireceğini belirtti.

Açıklamalar, Trump’ın Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından geldi. Görüşmede iki ülke, kritik madenler alanında Çin’in tedarik zincirlerindeki hakimiyetini dengelemeyi amaçlayan önemli bir anlaşmaya imza attı.

President Donald J. Trump welcomes the Prime Minister of Australia, Anthony Albanese @AlboMP, to the White House. 🇺🇸🇦🇺 pic.twitter.com/zKdY2qpEs7 — The White House (@WhiteHouse) October 20, 2025

Trump, “Çin yıllardır ABD’yi sömürdü ama o dönem bitti. Şu anda yüzde 55 vergi ödüyorlar, anlaşma sağlanmazsa 1 Kasım’da bu oran 155’e çıkacak,” ifadelerini kullandı.

Keskin söylemlerine rağmen Trump, diplomatik bir çözüm için umutlu olduğunu da dile getirdi. Bu ay Güney Kore’de yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi planladığını söyleyen Trump, “Bu görüşme ABD-Çin ilişkilerinin güçlü kalması açısından kritik öneme sahip,” dedi.

Trump’ın Tarife Hamlesi Çin’i Masaya Döndürebilir mi, Yoksa Önce Küresel Piyasaları mı Çökertir?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik sert tarife tehdidini, Avustralya ile imzaladığı kritik maden anlaşmasının hemen ardından dile getirdi. Bu anlaşma, Çin tedarik zincirlerine bağımlılığı azaltmayı hedefleyen daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçası olarak görülüyor.

8,5 milyar dolarlık anlaşma, nadir toprak elementlerinin madenciliği ve işlenmesi için ortak yatırımları kapsıyor. Her iki ülke de önümüzdeki altı ay içinde 1 milyar dolarlık katkı yapacak. Bu hamle, özellikle savunma, havacılık ve elektrikli araç üretimi gibi, Çin’in büyük ölçüde hakim olduğu sektörlerde Batı’nın kaynak güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Trump’ın açıklamaları, küresel piyasalarda anında yankı buldu. Tarife tehdidiyle birlikte gelen yeni ihracat kısıtlamaları, hisse senetleri ve kripto varlıklarında sert satış dalgasına yol açtı.

CoinGlass verilerine göre, son 24 saatte 329,29 milyon dolarlık kripto pozisyonu tasfiye edildi. Bitcoin ve Ethereum düşüşe öncülük etti; Bitcoin’de 91,58 milyon dolar, Ethereum’da ise 86,21 milyon dolarlık pozisyonlar likide edildi. Bitcoin fiyatı 107.800 dolar seviyesine, Ethereum ise 3.900 doların altına gerileyerek haftalık kazançlarını sildi.

Trump’ın, halihazırda yürürlükte olan %55’lik vergilerin üzerine %155’e varan yeni tarifeler getirme tehdidi, göreve yeniden dönmesinden bu yana uyguladığı en sert ticaret politikası olarak değerlendiriliyor.

Bundan kısa süre önce, 11 Ekim’de, Washington gelişmiş yazılımlara yönelik yeni ihracat kısıtlamaları açıklamış ve mevcut vergilerin üzerine %100 ek tarife getirmişti. Bu adımlar, piyasalarda daha geniş çaplı bir ekonomik yavaşlama korkusunu tetikledi.

Son gelişmelerin ardından piyasalar rekor düzeyde sarsıldı. 24 saat içinde 1,66 milyon kripto yatırımcısı tasfiye olurken, toplamda 19,33 milyar dolar değerinde kaldıraçlı pozisyon silindi — bu, kripto tarihinin en büyük toplu likidasyonu olarak kayda geçti.

🇺🇸 Trump’s tariff threat triggered $19B in crypto liquidations, exposing leverage risks before Bitcoin rebounded above $114K.#trump #tariffhttps://t.co/22NIM3Azwa — Cryptonews.com (@cryptonews) October 13, 2025

Gerginliğin tırmanmasında Pekin’in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırması da etkili oldu. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda “Bu ihracat kontrolleri Çin’in ürettiği neredeyse her ürünü etkiliyor” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise yanıtında, “Tarifeler diyalogun doğru yolu değildir” açıklamasını yaptı.

Artan tansiyonun ardından Pekin yönetimi, baş müzakereci Li Chenggang’ı görevden alarak yerine yardımcısı Li Yongjie’yi getirdi. Bu değişiklik, Çin’in yaklaşan ticaret görüşmelerine daha sert bir tutumla hazırlanabileceği şeklinde yorumlandı.

Trump’ın Çin’e Tarife Tehdidi Küresel Piyasaları Sarstı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yüzde 155’e varan yeni gümrük vergisi tehdidi, küresel piyasalarda sert satış dalgası yarattı. Analistler, dünyanın iki en büyük ekonomisi arasındaki ticaret savaşının uzaması hâlinde, küresel enflasyonu tetikleyebileceği ve hisse senedi piyasalarını istikrarsızlaştırabileceği uyarısında bulundu.

Dijital varlık piyasalarında etkisi şimdiden hissediliyor. Bitcoin, 24 saatte yüzde 3 değer kaybederek 107.871 dolara geriledi. İki haftalık düşüş oranı ise yüzde 13’e ulaştı. Ethereum da 4.000 dolar eşiğinin altına inerek 3.872 dolara kadar geriledi. Uzmanlar, satış baskısının ETF çıkışları ve zayıf alım talebiyle birleştiğini belirtiyor.

Analistlere göre, Trump’ın tarife planı kripto piyasasında zincirleme etki yaratabilir. Pek çok Bitcoin madenciliği tesisi Çin menşeli ekipmanlara bağımlı durumda. Yeni gümrük vergileri, madencilik donanımı maliyetlerini artırabilir ve küresel arz zincirini bozabilir. Bu da madencilik üretiminde düşüşe yol açabilir.

Trump’ın açıklamaları, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile imzalanan 8,5 milyar dolarlık kritik maden anlaşmasının hemen ardından geldi. Anlaşma, savunma, havacılık ve elektrikli araç sanayileri için hayati önem taşıyan nadir toprak elementlerinde Çin’e olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Beyaz Saray kaynaklarına göre, iki ülke önümüzdeki haftalarda Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi öncesinde Malezya’da ek görüşmeler yapabilir. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, “Görüş ayrılıklarını daraltmak için yapıcı adımlar atılacak” dedi.

Trump da iyimser mesajlar vererek, “Güney Kore’deki görüşmelerimizi tamamladığımızda Çin ile çok adil ve çok güçlü bir ticaret anlaşması imzalayacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD İhracat-İthalat Bankası, Avustralya’daki madencilik projelerini desteklemek üzere 2,2 milyar dolarlık yatırım planını açıkladı. Proje, savunma sistemleri ve iletişim teknolojilerinde kullanılan stratejik minerallere erişimi güvence altına almayı amaçlıyor.

Ancak mali etkiler giderek belirginleşiyor. Küresel şirketler, ABD tarifeleri nedeniyle 2025 mali yılında 35 milyar doları aşkın ek maliyet bildirdi. Vergi gelirleri sayesinde ABD bütçe açığı 1,78 trilyon dolara gerilese de, ekonomistler bunun bedelini tüketicilerin ve işletmelerin daha yüksek fiyatlarla ödediğini vurguluyor.