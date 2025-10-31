ABD-Çin Gümrük Ateşkesi Bitcoin’i ve Kripto Piyasasını ve Nasıl Etkileyecek?

Ekim ayındaki piyasa dinamiklerini belirleyen politika zemini, Washington ile Pekin arasındaki ateşkesle değişmiş görünüyor.

30 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşen Busan Zirvesi’nin ardından, Bloomberg gümrük tarifelerinde bir anlaşmaya varıldığını, nadir toprak elementleri konusunda rahatlama sağlandığını, gümrük vergisinin %10’a indirildiğini ve soya fasulyesi alımlarının yeniden başladığını bildirdi.

Reuters ise anlaşmanın kapsamını detaylandırdı: Yeni nadir toprak kontrollerine bir yıllık ara verilecek, yeni tarım taahhütleri masada olacak ve imzalar muhtemelen önümüzdeki hafta atılacak. Bu gelişmelerle birlikte, ton gerilimden işleyen bir sürece doğru kayıyor.

Zirvenin ardından gazetecilere konuşan Donald Trump, “Tahmin ediyorum, sıfır ila 10 arasındaki bir ölçekte, 10 en iyisi olmak üzere, bu görüşmenin 12 olduğunu söyleyebilirim,” sözleriyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua ise Devlet Başkanı Xi Jinping’in çatışma yerine diyaloğa geçme ve koordineli takip çalışmalarıyla “somut sonuçlar” elde etme çağrısını özetledi.

Makro Gelişmeler Kripto Varlıklara Nasıl Yansır?

Tarife indirimleri, genel olarak doların gücünü yumuşatır ve küresel büyüme beklentilerini dengeler; bu durum genellikle riskli varlıklarda güçlü kapanışlarla sonuçlanır.

Kripto piyasası da Ekim başından beri bu dalgalanmaları izledi; politika tehditlerine tepki verdi ve retorik yumuşadığında istikrar kazandı. Volatilite, özellikle kritik haber akışlarının olduğu zamanlarda yoğunlaştı.

Nadir toprak elementlerindeki esneklik, doğrulayıcıları ve hizmet sağlayıcılarını destekleyen ekipman ve veri merkezi planlamalarındaki belirsizliği azaltıyor. Yeni mıknatıs kontrollerine getirilen bir yıllık ara, operatörlere ani tedarik şokları olmadan alımları planlama ve enerji ihtiyaçlarını garantiye alma imkanı tanıyor.

Ateşkes aynı zamanda, sınır ötesi ödemelerde dolar bacaklarını sekteye uğratan ani ihracat veya nakliye kısıtlamaları olasılığını düşürüyor. Lojistik süreçler şeffaflaştığında, kurumların ihtiyati rezervleri azalır, bu da yoğun dönemlerde zorunlu risk azaltımını önler.

Son olarak, işleyen bir politika yolunun olması, hafta sonu beklenmedik sürprizlerin azalacağı anlamına geliyor. Müzakereler belgelenmiş adımlarla ilerlerse, makro risk primleri daha kolay sıkışır ve kripto piyasası savunma pozisyonu almak yerine nakit talebine daha güçlü yanıt verir.

"I had a truly great meeting with President Xi of China. There is enormous respect between our two Countries, and that will only be enhanced with what just took place…" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/6wtEeVbiWp — The White House (@WhiteHouse) October 30, 2025

İzlenmesi Gereken Mikro Sinyaller

Stabil kripto paraların net arzı, politika kaynaklı endişeler sırasında genellikle durur veya daralır. Bu nedenle, arzda sürekli bir yükseliş, kaldıraç odaklı kısa ömürlü toparlanmalardan farklı olarak, spot akışlarını destekleyen taze ödeme likiditesine işaret edecektir.

Spot-vadeli işlem farkı (basis) ve fonlama oranları da önemlidir; bu metriklerin nötre doğru hareket etmesi, pozisyonların aşırı kaldıraç yerine nakit ile eklendiğinin sinyalini verir. Bu karışım, yükselişlerin tek oturumluk sıkışmaların ötesine geçmesini ve ani fiyat dalgalanması riskini azaltmasını sağlar.

Bu mikro sinyaller birlikte güçlendiğinde, piyasadaki fiyat onarımı genellikle kalıcı olur, çünkü nakit talebi arzı absorbe ederken derinlik artar. Sinyaller ayrışırsa, haber kaynaklı rahatlama genellikle sönümlenir, sığ alımlarla birlikte ABD veri açıklamaları veya politika haberleri etrafında hızlı geri dönüşler yaşanır.

Tarife Ateşkesi Sonrası Bir Aylık Görünüm

Soya fasulyesi alımları ve nadir toprak elementleri konusunda verilen aralar planlandığı gibi ilerlerse, ödeme süreçlerindeki sürtüşmeler azalacaktır. Özellikle hisse senetleri güçlü kapandığında, bu tür dönemlerde daha kısa geri alım kuyrukları ve daha hızlı fiyat sıkışmaları görülür.

Ancak, politika sakinliği her zaman derhal fon akışlarını garanti etmez. Yeniden canlanan bir teknoloji kısıtlaması, döviz kuru krizi veya nakliye anlaşmazlığı, primleri artırır ve piyasa derinliğini azaltarak Ekim ortasındaki büyük tasfiyeler ve yavaş toparlanmalar paternini yeniden yaratabilir.

Şimdilik yol, şoktan ziyade onarıma doğru eğilim gösteriyor. Piyasa derinliği yeniden inşa edilir, stabil kripto para arzı istikrar kazanır ve fiyat farkı dengelenirse, kripto varlıklar BTC ve ETH liderliğinde kalıcı kapanışları test edebilir; bu durumda SOL ve XRP genellikle daha yüksek beta (daha oynak) bir onay sağlayacaktır.