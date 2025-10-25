Uptober Darbesi: Bitcoin Ay Sonuna Kadar 100.000 Doların Altına Düşebilir mi?

Önemli Noktalar:

Geçmişte Bitcoin için büyük kazançlar getiren Ekim ayı, 2025’te beklenenin aksine ayı (bearish) bir seyir izledi.

Analistler, ABD-Çin ticaret gerilimleri ve diğer makro faktörler nedeniyle BTC’nin ay sonunda 100.000 dolarlık psikolojik eşiğin altına düşmesinden endişe ediyor.

2013’ten bu yana Ekim aylarındaki ortalama kazanç %19,7 iken, BTC bu Ekim ayında şimdiden %6 değer kaybetti.

Tarihsel olarak Ekim ayı, Bitcoin ve genel kripto piyasası için güçlü kazançlar getirmiştir. Öyle ki, bu ay “Uptober” (Yükseliş Ekim’i) olarak adlandırılmıştır. Ancak Ekim 2025, yenilenen küresel ticaret gerilimleri nedeniyle bu beklentinin tam tersi bir tablo çizdi.

10 Ekim’de BTC, 19 milyar dolardan fazla kaldıraçlı pozisyonun silinmesine neden olan bir satış dalgasının ardından son beş ayın en düşük seviyesine geriledi. Daha önce de belirtildiği gibi bu olay, kripto tarihinde tek bir günde gerçekleşen en büyük likidasyon (tasfiye) etkinliğiydi.

Geçen hafta Polymarket’ten gelen veriler, artan jeopolitik gerilimler ve zayıflayan risk iştahı arasında yatırımcıların huzursuzluğunu yansıtarak Bitcoin’in bu ay 100.000 dolarlık psikolojik seviyenin altına düşme şansını %52 olarak gösterdi.

CoinGlass verilerine göre, BTC bu Ekim ayında şimdiden %6 kayıpla işlem görüyor. Oysa 2013’ten bu yana Ekim ayında kaydedilen ortalama kazanç %19,7 idi. Son 12 yılda Bitcoin, Ekim ayında yalnızca üç kez kayıp yaşadı.

Şu anda Polymarket’teki düşüş olasılığı daralmış olsa da, analistler Bitcoin’in değişken jeopolitik ve makroekonomik ortam nedeniyle daha da düşme tehlikesi taşıdığı konusunda uyarıyorlar. Peki, “Uptober” 2025’te neler ters gitti?

Bitcoin’in Mevsimsellik Tuzağı

Kripto borsası CEX.io’nun baş analisti Illia Otychenko, “Ekim ayı, sadece Bitcoin için değil, genel olarak elverişli mevsimsellik (seasonality) gösterir” dedi.

Otychenko, “Tarihsel olarak Nisan, Temmuz, Ekim, Kasım ve Aralık ayları hem hisse senetleri hem de Bitcoin için en güçlü aylar arasında yer aldı. Ancak bu, Ekim’in varsayılan olarak iyi olacağı anlamına gelmez” diye ekledi.

Otychenko, Bitcoin’in bu aydaki zayıf performansının, yeniden alevlenen ABD-Çin ticaret gerilimlerine bağlı olarak artan riskten kaçınma eğilimi ve zaten yorgunluk işaretleri gösteren bir piyasa tarafından büyük ölçüde şekillendirildiğini söyledi.

Analist, “Bitcoin yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine (ATH) ulaştıkça, yukarı yönlü momentumu zayıfladı ve ayı bir uyumsuzluk (bearish divergence) oluşturdu. Bu, piyasanın tükenmeye başladığını, her yeni zirvenin bir öncekinden daha zayıf olduğunu ve bir duraklama veya düzeltme ihtiyacının sinyalini verdiğini gösteriyor. Ekim ayındaki ABD-Çin ticaret gerilimi muhtemelen bu süreci hızlandırdı ve mükemmel bir fırtınaya dönüştü” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: TradingView/CEX.io

Satış dalgası yatırımcıları sarssa da, Otychenko geri çekilmeyi “daha sonra yaşanabilecek daha derin bir düzeltmeyi önleyebilecek gerekli bir soğuma” olarak nitelendirdi.

Bitcoin’in 6 Ekim’de ulaştığı 126.000 dolarlık son ATH, son halving’den (yarılanma) yaklaşık 530 gün sonra gerçekleşti; bu zamanlama, önceki döngü zirveleriyle eşleşiyor.

Otychenko, “Bu, bu döngünün zirvesini işaret etmiyor olabilir, ancak Ekim 2025’in tipik boğa aşamasının geç bir dönemine denk geldiğini gösteriyor, bu da yatırımcı davranışını etkilemiş olabilir” diye ekledi.

100.000 Dolarlık Soru: Bitcoin’i Daha da Aşağı Çekebilecek Ne Var?

Kripto analisti ve yatırımcısı Lark Davis, 21 Ekim’de birkaç saat içinde %5’ten fazla yükselerek 113.349 dolara tırmanan Bitcoin’in, “piyasanın aç olduğunu ve zamanı geldiğinde risk almaya hazır olduğunu” gösterdiğini belirtti.

Ancak CoinGecko verilerine göre, bu kazançlar hızla silindi ve fiyat aynı gün 108.000 doların altına düştü. Analistler, kısa vadede 100.000 dolar seviyesinin tekrar test edilebileceği konusunda uyarıyorlar.

Bitcoin, bu yıl en son Haziran ayında olmak üzere, 100.000 dolar seviyesinde birkaç kez seyretti ve ardından keskin bir şekilde toparlandı. Analistler bu eşiği hem psikolojik hem de teknik bir savunma hattı olarak görüyor.

Kaynak: TradingView/CEX.io

Otychenko, “Sadece bu döngüde değil, önceki döngülerde de önemli bir destek seviyesi olarak hareket eden 50 haftalık basit hareketli ortalama (SMA) da 100.000 dolar civarında. Eğer BTC bu seviyenin altına güvenle kırarsa, daha fazla ayı momentumunu güçlendirebilir” dedi.

Bu arada, Polymarket gibi tahmin piyasaları, yatırımcı duyarlılığını gerçek zamanlı olarak izlemek için popüler hale geldi. Geçen hafta, platformdaki yatırımcılar BTC’nin Ekim ayı sonuna kadar 100.000 doların altına düşme olasılığını %52 olarak belirledi.

Bitcoin altyapı firması Function’ın CEO’su Thomas Chen, “Yüzde elli iki, yazı tura atmak demektir” yorumunu yaptı.

“Polymarket oranları, anlık duyarlılık göstergesi olarak iyidir, ancak kehanet niteliği taşımaz. Polymarket, kitle uzlaşısını gösterir; ancak Bitcoin, sadece duyarlılığa değil, likidite akışlarına, makroekonomik koşullara ve kurumsal pozisyonlanmaya bağlıdır.”

Chen, Bitcoin’in değişen piyasa yapısının, onu önceki yıllara göre makroekonomik şoklara karşı daha hassas hale getirdiğini belirtti. Eskiden geleneksel finansla bağlantısız, spekülatif bir risk varlığı olan Bitcoin’in, artık 150 milyar dolarlık (toplam arzın %6,8’i) varlığın Bitcoin ETF’lerinde tutulmasıyla makro likiditeye ve faiz oranı beklentilerine karşı hassaslaştığını vurguladı.

Chen, kurumsallaşmanın hem istikrar hem de güvenlik açığı getirdiğini ve Bitcoin’in artık bir ana akım varlık olduğunu belirterek, diğer varlıklar gibi riskten kaçış (risk-off) ortamlarında satılabileceğini ekledi.

Makro Etkenler Baskıyı Derinleştiriyor

BitGo’nun eski yönetici direktörü Thomas Chen, kurumsal benimsenmeye rağmen, önümüzdeki haftalarda BTC’yi 100.000 doların altına çekebilecek çeşitli katalizörlerin bulunduğunu söyledi.

Temel riskler arasında “devam eden ETF çıkışları, jeopolitik çatışmalar ve Fed’den şahin bir dönüş (hawkish pivot)” yer alıyor. Chen, likiditenin her şeyin üzerinde, kripto piyasasının bir numaralı baskı noktası olmaya devam ettiğini ayrıntılı olarak açıkladı.

Bitcoin (BTC) 24h 7d 30d 1y All time

Ekim 2025’teki Bitcoin zayıflığının büyük bir kısmı, makro ve jeopolitik gelişmelere bağlıydı. Kripto piyasasındaki 19 milyar dolarlık vadeli işlemler tasfiyesi, ABD Başkanı Trump’ın 1 Kasım’dan itibaren Çin’e %100 gümrük vergisi tehdidinde bulunmasıyla tetiklendi.

CEX.io analisti Otychenko, “Bitcoin’in volatilitesi şu anda ABD-Çin ticaret anlaşmazmasındaki gelişmelerle yakından bağlantılı. Gerilimin azalması sırasında kısa toparlanmalar ve gerilimin tırmanmasıyla yenilenen satış baskısı gördük” dedi.

Önümüzdeki dönemde bazı gelişmelerin Bitcoin etrafındaki duyarlılığı istikrara kavuşturmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Otychenko, “ABD’li yetkililer, hükümet kapanmasının yakında çözülebileceğini ima etti. Ayrıca, Trump’ın yaklaşan Xi Jinping ile görüşmesi ticaret anlaşmazlığına daha fazla netlik getirebilir” diye konuştu.

“Buna ek olarak, Jerome Powell kısa süre önce Fed’in niceliksel sıkılaştırma (quantitative tightening) döngüsünün sona yaklaştığını işaret etti. Bu faktörler olumlu yönde ilerlerse, Bitcoin 100.000 doları test etmeden bile toparlanabilir.”

Döngü mü, Yapısal Değişim mi?

Threshold Labs kurucu ortağı Callan Sarre, mevcut türbülansın Bitcoin’in dört yıllık döngüsünün devam ettiğini teyit edebileceğini söyledi.

Sarre, “Piyasa, BTC’nin bir varlık olarak benzeri görülmemiş doğrulanması nedeniyle dört yıllık döngünün bozulup bozulmadığından emin değildi. [10 Ekim] ani çöküşü, kripto ekosisteminin yaygın zayıf noktalarını vurguluyor gibi. Bunun duyarlılıkta büyük bir katalizör olduğunu düşünüyorum ve şimdilik dört yıllık döngü modelinin sürmesini bekliyorum” dedi.

Ancak Nomina kurucu ortağı Austin King ise, değişen düzenlemeler ve siyaset nedeniyle mevcut döngünün öncekilerden kökten farklı olduğuna inanıyor. King, “Kripto endüstrisi, Trump’ın göreve başlamasından bu yana yeni bir alanda oynuyor. Daha önce hiç, en büyük ABD varlık yöneticilerinin ve Başkan’ın kendisinin kriptoyu savunduğunu görmedik. Eski döngülere göre hareket etmeye çalışan yatırımcılar, muhtemelen zarar görecektir” uyarısında bulundu.









