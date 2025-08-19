ETH ve XRP’nin Tüm Zamanların Zirvesine Yaklaşması Önemini Yitiriyor – İşte Nedeni

ETH ve XRP dolar bazında güçleniyor, ancak Bitcoin karşısında zayıflıyor.

Ethereum (ETH) ve Ripple’ın XRP’si son günlerde yeni rekor seviyelere yaklaşsa da, bu yükselişler ani geri çekilmelerle sonuçlandı. Bu durum, yükseliş trendinin gücü konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Ether geçen perşembe günü 4.788,55 dolar seviyesine ulaştı ve böylece tüm zamanların zirvesi olan 4.891,70 dolar sınırına yaklaşmış oldu.

Ethereum’un fiyat keşfi moduna girmesi, Kasım 2021’den bu yana görülmemiş bir değerlenmeye işaret edeceği için önemli bir dönüm noktası olacaktı.

Bu durum aynı zamanda ETH yatırımcıları için bir tür doğrulama anlamına da gelecekti. Son yıllarda NFT çılgınlığının hızla sönmesi, blokzincirin Proof-of-Work’ten Proof-of-Stake’e geçişi, meme coin furyasında ilginin Solana’ya kayması ve Wall Street’te Ether spot ETF’lerinin beklenenden sönük bir başlangıç yapması gibi zorluklarla karşılaşmak zorunda kaldılar.

Mevcut geri çekilme oldukça sınırlı — ETH’yi 4.300 dolar seviyelerine geri getirdi — ancak yükselişin önünde iki kritik engel bulunuyor.

Pazartesi günü, geçen yazki lansmanından bu yana Ether ETF’lerinden en yüksek ikinci çıkış yaşandı. Bu durum kurumsal yatırımcıların kâr realizasyonu yaptığını gösteriyor. Öte yandan Bitcoin topluluğu, bir “unstakening” süreci yaşandığını iddia ediyor.

JAN3 CEO’su Samson Mow’un paylaştığı verilere göre şu anda 909.788 ETH çıkış kuyruğunda bekliyor ve taleplerin işlenmesi için 15 gün 19 saatlik bir süre gerekiyor.

ABD’de XRP’nin spot fiyatını takip eden ETF’ler henüz bulunmuyor — en azından şimdilik. Yılın ilerleyen dönemlerinde böyle bir gelişme yaşanabilir ya da hiç olmayabilir. Ancak üçüncü en büyük kripto para birimi söz konusu olduğunda, benzer bir fiyat senaryosu dikkat çekiyor.

XRP şu anda 3 dolarlık desteğe tutunmaya çalışıyor. Oysa sadece birkaç hafta önce fiyat 3,65 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Bu rakamı daha net göstermek gerekirse, Ocak 2018’de ulaşılan 3,83 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yalnızca 20 cent gerisinde. “XRP Army” olarak bilinen ve oldukça sadık bir yatırımcı kitlesi, yedi yılı aşkın süredir yeni bir rekor bekliyor.

Öte yandan bazı Bitcoin savunucuları, ETH ve XRP’nin itibari para cinsinden değerinin uzun vadede çok da önemli olmadığını savunuyor. Onlara göre, nakit karşılığında yeni bir fiyat rekoru kırılmış olsa bile bu etkileyici sayılmaz.

The Bitcoin Bond Company CEO’su Pierre Rochard, bu iki altcoini farklı bir metrik üzerinden değerlendiriyor: BTC karşısındaki dönüşüm oranı.

X’te yaptığı paylaşımda Pierre Rochard, ETH’nin BTC karşısındaki tüm zamanların en yüksek seviyesini aslında 2017’de gördüğünü hatırlatan bir grafik paylaştı. O dönem 0,14 ETH ile 1 BTC alınabiliyordu.

Rochard şu yorumu yaptı:

“ETH, 2017’deki zirvesinden bu yana %76 düşmüş durumda. Eski seviyelerine dönmesi pek olası değil.”

Vurgulamak istediği nokta şu: Bitcoin her döngüde yeni rekorlara koşarken, ETH yıllardır eski ihtişamını yakalamaya çalışıyor.

Nitekim, Ether’in son rekor kırdığı gün Bitcoin’in fiyatı 60.161 dolar seviyesindeydi. O tarihten bu yana BTC %91 değer kazandı. Eğer ETH aynı oranda büyümüş olsaydı, bugün yaklaşık 9.341 dolar seviyesinde işlem görüyor olacaktı.

Rakamlar XRP tarafında daha da çarpıcı. CoinMarketCap sıralamalarında 2018 Ocak ayında ikinci sırada yer alan XRP’nin ATH yaptığı dönemde Bitcoin’in fiyatı 15.600 dolar seviyesindeydi. O günden bu yana BTC %637 yükseldi.

Peki, XRP aynı oranda değer kazansaydı ne olurdu?..

Rochard’ın asıl vurgusu şu: Hem ETH hem de XRP, dünyanın en büyük kripto parası karşısında değer kaybetti. Bu istatistikler, Bitcoin topluluğunda sıkça dile getirilen “yarıştaki en hızlı at yalnızca BTC” argümanını destekliyor.

Her iki altcoin de son 12 ayda etkileyici bir performans göstermiş olsa da, uzun vadeli tabloya bakıldığında aynı başarıdan söz etmek mümkün değil.

Bu durum, Bitcoin hazinesi tutan şirketlerin (treasury companies) hızla yerleşik hale gelmesini açıklarken, benzer girişimlerin ETH ve XRP için neden ivme kazanmadığını da ortaya koyuyor. Strategy ve MetaPlanet gibi firmaların portföy dağılımında da bu farkın ağırlığı hissediliyor.

Altcoin yatırımcıları ise hâlâ ısrarcı: Onlara göre ETH ve XRP’nin büyük potansiyeli devam ediyor ve yeni rekor seviyeler sadece zaman meselesi.

Ancak belki de asıl sorulması gereken nokta şu: Bu kazanımlar kalıcı olacak mı — ve o aşamada Bitcoin’in değeri nerede olacak?