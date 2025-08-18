Metaplanet’ten Yeni Bitcoin Alımı: Varlıkları 2.18 Milyar Dolara Ulaştı

Metaplanet 775 Bitcoin satın alarak toplam varlıklarını 18.888 BTC’ye çıkardı.

Pazartesi günü yayınlanan belgelere göre, Metaplanet artık 2.18 milyar dolar değerinde Bitcoin’e sahip.

Sık sık Bitcoin alımlarıyla gündeme gelen Metaplanet, Japonya’nın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı haline geldi.

Metaplanet, hazine rezervi olarak Bitcoin’i kullanan MicroStrategy gibi ABD’li şirketlerin izinden giderek geçen yıl Bitcoin satın almaya başladı.

Şirket, son alımını Bitcoin başına ortalama 120 bin dolar fiyatla gerçekleştirdi ancak bu satın alma işlemi açıklandığında BTC 115.600 dolar civarında işlem görüyordu.

Metaplanet BTC Alımlarını Sürdürürken Piyasada Gözler Fed’e Çevrildi

Metaplanet’in bu son hamlesi, bir dizi haftalık alımın ardından gerçekleştirildi. Şirket, 4 Ağustos’ta yaklaşık 54 milyon dolar değerinde 463 BTC satın alırken, 12 Ağustos’ta ise 61.4 milyon dolar değerinde 518 BTC satın aldı.

Metaplanet’in stratejisi, Bitcoin’e uzun vadeli yatırım yapan diğer şirketlerin stratejilerini yansıtıyor. Bu arada Metaplanet’in alımları, kripto piyasasının gidişatı etkileyebilecek olası gelişmelere hazırlandığı bir dönemde geldi. Bunlar arasında ABD Merkez Bankası’nın (FED) eylül ayındaki faiz kararı da yer alıyor.

Metaplanet’in Bitcoin Alımları Diğer Şirketleri Nasıl Etkiler?

Analistler, Metaplanet’in Bitcoin’e yaklaşımının diğer Asyalı şirketleri de etkileyebileceğini düşünüyor. Japonya, dijital varlık alanını denetleme konusunda önde gelen ülkelerden biri olarak biliniyor. Japonya’nın dijital varlıklara yaklaşımı, Metaplanet’in stratejisini uygulaması için uygun bir ortam sağladı.

Metaplanet’in agresif Bitcoin alımları, şu anda 628.946 BTC’ye sahip olan MicroStrategy gibi şirketlerin stratejilerini yansıtıyor. Metaplanet küçük bir rezerve sahip olsa da alımlarını sürdürerek dikkatleri üzerine çekiyor.

Metaplanet, bu son alımıyla Asya’nın en büyük Bitcoin yatırımcılarından biri olarak konumunu güçlendirdi. Piyasa katılımcıları, bölgedeki diğer şirketlerin de Metaplanet’in izinden gidip gitmeyeceğini merak ediyor.