Bitcoin’in En Büyük Gücü Büyük Bir Tehdit Olabilir – İşte Nedeni

Fidelity Digital Assets tarafından yayımlanan yeni bir rapor, Bitcoin’in geleceğine dair dikkat çekici bulgular ortaya koyuyor.

Araştırma analisti Zack Wainwright, BTC’nin likit olmayan arzını inceleyerek iki kritik faktörün öne çıktığını belirtiyor: erken dönem yatırımcıların yıllarca ellerindeki BTC’yi satmaması ve borsada işlem gören şirketlerin alabildiği kadar Bitcoin’i kasalarına koyması.

Wainwright, bu eğilimlerin Bitcoin tarihinde “yeni bir çağın başlangıcı” olabileceğini savunuyor. Özellikle Satoshi Nakamoto’nun 1,1 milyon BTC’lik varlığı, hâlen çıkarılmamış toplam Bitcoin arzını geride bırakıyor.

Rapor, kriptonun ilk yıllarında kullanıcıların musluklardan (faucet) 5 BTC’yi ücretsiz alabildiğini, bunun bugünkü değeriyle 500 bin doları aştığını hatırlatıyor. Bu bağlamda, bolluğun yerini kıtlık döneminin alacağı vurgulanıyor.

Genel olarak olumlu bir tablo çizen raporda dikkat çeken bir uyarı da yer alıyor: devasa ölçeklerde Bitcoin biriktirme yarışı, ilerleyen dönemde ters tepebilir. Zira, hazine varlıklarını BTC ile dolduran şirketler kâr realizasyonu için satışa geçtiğinde, piyasada benzeri görülmemiş fiyat baskıları oluşabilir.

Geçtiğimiz yıl elde ettikleri getiriler göz önüne alındığında, aksini yapmaları aptallık olurdu denilebilir. Raporda şöyle deniyor:

“30 Haziran 2025 itibarıyla bu grup, Bitcoin fiyatı 107.700 dolarken 628 milyar dolardan fazla varlığa sahipti — bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla. Böylesine büyük gerçekleşmemiş kazançlarla birlikte şu soru ortaya çıkıyor: Bu yatırımcılar kâr realizasyonuna başlayacak mı? Potansiyel bir kapitülasyonun ilk işaretleri şimdiden ortaya çıkmış olabilir; zira Temmuz 2025’te 80.000 adet kadim Bitcoin — 10 yıl ya da daha uzun süredir hareket etmeyen BTC — satıldı.”

Wainwright, büyük miktarda likit olmayan BTC’nin ani hareketinin piyasaları ürkütebileceği konusunda uyarıyor. Bu yoldan daha önce de geçtik. Tesla birkaç yıl önce varlıklarının büyük kısmını satma planlarını açıkladığında Bitcoin sert bir şekilde düşmüştü; bazıları bu işlemi, Elon Musk’ın bu dijital varlığın potansiyeline olan güvenini kaybettiğinin işareti olarak yorumladı.

Genel olarak ise yazarın öngörüsü oldukça olumlu. Fidelity’nin tahminleri, en az yedi yıldır Bitcoin tutan balinalar ve cüzdanlarında en az 1.000 BTC bulunan kurumların bu yılın sonuna kadar topluca altı milyondan fazla coine sahip olacağını gösteriyor. Bunun toplam arzın %28’ine denk geldiğini belirtiyor. Ve milyonlarca coinin çoktan kaybolduğunu (burada kesin tahminler değişiyor) düşündüğümüzde, sıradan yatırımcıların elinde dolaşımda kalan miktarın çok daha az olduğu anlamına geliyor.

Balinaların dayanıklılığına – ve boğa ya da ayı piyasalarında varlıklarını koruma kararlılıklarına – işaret ederek şöyle yazdı:

“İlk grup – en son hareketi yedi yıl ya da daha uzun süre önce olan Bitcoin – son derece likit olmayan bir yapıya sahip olduğunu kanıtladı; zira 2016’da takip edilebilir hale geldiğinden bu yana Bitcoin arzı içindeki payları her çeyrek artış gösterdi.”

Bu oldukça etkileyici bir istatistik. Ve halka açık şirketler son yedi yıldır bilançolarına BTC eklemiyor olsalar da (MicroStrategy beş yıl önce birikime başladı), benzer kararlılık seviyelerine sahip gibi görünüyorlar.

“Bu grup, 2020’den bu yana toplam arzda yalnızca bir çeyrek bazında düşüş yaşadı ve 30 Haziran 2025 itibarıyla topluca 830.000’den fazla BTC’ye sahip.”

Ama beni endişelendiren nokta şu: bu alımların çoğu çok ani gerçekleşti – son 12 ay içinde. 2024’ün üçüncü çeyreğinde ise, bu şirketler tarafından alınan toplam Bitcoin miktarı ancak 300.000 BTC’yi biraz aşmıştı.

MicroStrategy’nin BTC’yi dip fiyatlardan biriktirmeye başlaması, her bir coin için ortalama maliyetini hâlâ oldukça düşük tutuyor – Pazartesi günü yapılan son alım itibarıyla yaklaşık 73.913 dolar. Bu, fiyatlar mevcut seviyelerden %30’tan fazla düşse bile Michael Saylor’ın imparatorluğunun hâlâ kârda olacağı anlamına geliyor.

Diğer, daha geç katılanlar bu lükse sahip değil; bazıları Bitcoin 90.000 dolar ya da hatta 100.000 dolar seviyesini geçtikten sonra piyasaya girdi. Bu da onları bir sonraki olası düşüşte çok daha savunmasız hâle getiriyor. Unutmamak gerekiyor ki BTC, FTX’in çöküşünü takip eden 2022–2023 yılları arasında %75’ten fazla değer kaybetmişti. Zorunlu satışlar, bu ayı piyasasını daha da kötüleştirebilir.

Wainwright, BTC’nin son dönemde 124.000 dolara kadar yükselmesini, “yeni talep ile sabit arz ve azalan ihraç takvimi”ne bağlıyor – ve hâlâ değerlendirilmeyi bekleyen fırsatlar mevcut.

“Zamanla Bitcoin’in kıtlığı, daha fazla kurum varlığın uzun vadeli alım ve tutumuyla ön plana çıkabilir. Eğer devletlerin benimsemesi artar ve Bitcoin’i çevreleyen düzenleyici ortam gelişmeye devam ederse, likit olmayan arzın büyümesi yukarıda anlatılanlardan çok daha dramatik olabilir.”

Ama unutmayın: BTC alıcıları bir anda satıcıya dönüşebilir.