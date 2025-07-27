Bitwise CIO’su: Döngüler Eskide Kaldı, Sırada 2026 Rallisi Var!

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Bitwise’ın yatırım direktörü (CIO) Matt Hougan, Bitcoin’in geleneksel dört yıllık döngüsünden koparak 2026 yılında ciddi bir yükseliş gösterebileceğine inanıyor — bu öngörü, çoğu uzmanın bu yıl içinde zirve beklediği genel piyasa beklentilerinden ayrışıyor.

“2026’nın yükseliş yılı olacağına bahse girerim,” diyen Hougan, X üzerinden paylaşılan bir videoda şunları da ekledi: “Genel olarak önümüzde iyi birkaç yıl olduğunu düşünüyorum.”

Hougan’ın yorumları, klasik Bitcoin yarılanması (halving) temelli modelin geçerliliğinin sorgulanmaya başladığı bir dönemde geldi. Piyasada, bu döngünün hâlâ çalışıp çalışmadığına dair tartışmalar giderek alevleniyor.

Hougan: Bitcoin Halving Döngüsü Etkisini Kaybediyor

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan’a göre, Bitcoin’in geleneksel halving döngüsünün etkisi artık zayıflıyor. Hougan, her halvingin ödül miktarını mutlak olarak daha az düşürdüğünü ve bu nedenle zamanla etkisinin azaldığını savunuyor.

Hougan ayrıca, ABD başkanlık yarışında önde gelen aday Donald Trump’ın faiz indirimleri için Fed’e baskı yaptığı daha geniş bir makroekonomik ortamı da işaret etti. Bu durumun, sermayeyi tahvillerden çekip Bitcoin gibi riskli varlıklara yönlendirebileceğini belirtti.

“Piyasayı sarsacak büyük riskler artık azaldı. Çünkü regülasyonlar daha net hale geliyor ve kurumsal katılım hızla artıyor,” diyen Hougan, daha sağlam kurallar ve artan kurumsal benimsemenin ani çöküş olasılıklarını azalttığını ifade etti.

Ayrıca, geleneksel şirketlerin Bitcoin’i benimsemeye devam etmesinin, fiyat yükselişinin tarihsel kalıpların ötesine geçmesini sağlayabileceğini söyledi.

Buna rağmen Hougan, bazı risklere de dikkat çekti. Özellikle Bitcoin’i borç ya da hisse ihracı yoluyla alan “Bitcoin hazinesi” şirketlerin sayısındaki artışı potansiyel bir kırılganlık olarak değerlendirdi.

🚨DID I HEAR SUPER CYCLE???



The four-year cycle is dead and adoption killed it.@Matt_Hougan says we're going higher in 2026.



Early profit takers will be left behind!!!



Full break down with @JSeyff and @Matt_Hougan in comments👇 pic.twitter.com/Ffn9penapN — Kyle Chassé / DD🐸 (@kyle_chasse) July 25, 2025

Varlık yönetim şirketi VanEck de benzer endişeleri dile getirerek, piyasanın tersine dönmesi halinde bu şirketlerin aşırı kaldıraçlı kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Tüm bu uyarılara rağmen Hougan, daha istikrarlı ve ölçülü bir yükseliş beklediğini ifade etti: “Bu kez bir süper döngü değil, daha çok ‘sürdürülebilir ve dengeli bir yükseliş’ senaryosu görüyorum,” dedi. Ancak dalgalanmaların süreceğini de sözlerine ekledi.

Bitcoin şu anda 118.169 dolar civarında işlem görüyor. Nansen verilerine göre, son bir ayda %10’un üzerinde değer kazandı.

Hougan’ın görüşü, CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju’nun son açıklamalarıyla da örtüşüyor. Ju, dört yıllık döngünün artık “öldüğünü” ilan ederek, balina davranışlarındaki değişimi gerekçe gösterdi.

“Eski balinalar, yeni uzun vadeli balinalara satış yapıyor. Kurumsal benimseme düşündüğümüzden daha büyük,”

Analist Uyardı: Bitcoin, 2020 Döngüsünü Tekrarlarsa Ekim’de Zirve Yapabilir

Ancak herkes aynı fikirde değil. Kripto analisti Rekt Capital’e göre, Bitcoin 2020 döngüsünü tekrar ederse, piyasa zirvesi Ekim ayında, yani Nisan 2024’teki yarılanmadan tam 550 gün sonra gelebilir.

Bu senaryo, Bitcoin’in tarihsel döngüsünü sürdürdüğünü gösteriyor ve gelecekteki fiyat rotasına dair tartışmaların henüz netleşmediğine işaret ediyor.

Bitcoin’in güçlü performansı ve giderek artan “değer saklama aracı” kimliği, analist Tom Lee’nin onu “Dijital Altın” olarak tanımlamasına neden oldu. Lee, uzun vadede 1 milyon dolarlık cesur bir fiyat tahmininde bulunuyor.

CNBC’de konuşan Lee, Bitcoin’in yükselen bir varlık sınıfı olarak altının hakimiyetine meydan okuyabileceğini vurguladı.

Ayrıca, kripto sektörüne yönelik olumlu bir işaret olarak ABD’de onaylanan GENIUS Yasası gibi son düzenleyici gelişmelere dikkat çekti.

Lee, Bitcoin’in 200.000 ila 250.000 dolar arasında bir seviyeye ulaşmasının mümkün olduğunu düşünüyor ve bu değerin altının piyasa büyüklüğünün hâlâ küçük bir kısmına denk geldiğini belirtiyor.