Золото или Биткоин: криптоэксперты спорят о будущем денег

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: октября 24, 2025

На криптовалютном горизонте назревает новое идейное противостояние. Известный сторонник золота и давний критик Биткоина Питер Шифф публично бросил вызов сооснователю Binance Чанпэну “CZ” Чжао. Он предложил провести открытые дебаты о том, что лучше соответствует классическим функциям денег – Биткоин или токенизированное золото.

Подробности спора

В посте на платформе X Шифф предложил обсудить, что эффективнее выполняет роль средства обмена, меры стоимости и средства сбережения. Это базовые критерии, по которым экономисты оценивают “деньги”.

CZ не стал уходить от вызова. В ответ он написал, что находится “в настроении для дискуссии”, добавив:

“Несмотря на критику биткоина, вы всегда высказываетесь профессионально и без перехода на личности. Ценю это. Готов подискутировать”.

Примечательно, что ответ Чжао последовал в день, когда бывший президент США Дональд Трамп объявил о его помиловании. Президент снял с него последние юридические ограничения.

Предстоящие дебаты обещают стать громким событием. Ведь сейчас внимание к обеим сторонам финансового мира вновь на высшем уровне. Золото недавно обновило исторический максимум. Цена превысила отметку $4 035 за унцию. Произошло это, по словам аналитиков, на фоне неопределенности в экономике США. Биткоин же в начале месяца установил собственный рекорд, поднявшись выше $126 000.

Таким образом, спор Шиффа и CZ может стать не просто обсуждением теории, а символом противостояния двух идеологий. Традиционный “золотой стандарт” сталкивается с “цифровым будущим” в лице Биткоина.

Шифф выдвигает токенизированное золото в качестве “идеального блокчейн-актива”

Шифф, известный экономист и генеральный директор Euro Pacific Asset Management, годами критиковал Биткоин. Он утверждает, что криптовалюта непригодна для использования ее в классическим понимании денег. И в качестве долгосрочного средства сбережения она тоже не подходит. Такая жесткая оценка основана на:

высокой волатильности BTC

спекулятивном характере криптовалюты

отсутствии внутренней ценности криптовалюты

При этом Шифф ставит в противовес Биткоину золото. Он рассматривает токенизированное золото, как “превосходный актив”. По словам Шиффа, именно оно сочетает в себе материальную поддержку драгоценного металла с эффективностью блокчейна.

“В идеале, единственное, что имеет смысл использовать в блокчейне, – это золото”, – сказал Шифф в недавнем интервью. Эксперт пояснил, что его новая токенизированная платформа позволит инвесторам получать максимум возможностей от двух технологий. То есть покупать, хранить и выкупать золото с помощью токенов на основе блокчейна, выпущенных его компанией Shift Gold.

“Вы можете использовать токенизированное золото в качестве средства обмена, расчетной единицы и средства сохранения стоимости”.

CZ довольно резко отреагировал на заявления Шиффа. Основатель Binance заявил, что токенизированное золото, хотя и интересно с технологической точки зрения, на самом деле не является “блокчейном”, поскольку оно зависит от сторонних хранителей.

“Токенизация золота – это не золото в блокчейне, – написал CZ на X. “Токенизация заключается в том, что вы верите, что какая-то третья сторона предоставит вам золото позже. Возможно, десятилетия спустя, во время войны, после смены руководства и т.д. Это знак ”доверься мне, дружище”.

CZ добавил, что именно доверительные системы (то есть те, где нужна третья сторона для подтверждения сделок) стали причиной того, что золотые токены так и не получили широкого распространения. По его словам, децентрализованная природа биткоина делает его гораздо более надежной формой цифровых денег, чем любые активы, зависящие от посредников.

Эта перепалка вновь разожгла один из самых старых споров в мире финансов. Что станет основой денег будущего: цифровой код с ограниченной эмиссией или физический металл, веками символизировавший ценность?

От денег будущего к деньгам настоящего: как заработать на криптовалюте сегодня, вам подскажет бот Snorter

Поиск перспектив среди сотен цифровых активов – задача, как говорится “со звездочкой”. Криптомир расширяется, экосистемы растут и количество токенов тоже увеличивается. Как выбрать тот, который принесет прибыль? Какую криптовалюту купить, чтобы не “проиграть”?

Представляем вам новую разработку – Snorter Bot. Это торговый бот, который работает прямо в Telegram. Он за вас просканирует рынок и найдет перспективные возможности. Подойдет как опытным криптотрейдерам, так и новичкам. С ним также можно обучаться на сделках профессионалов.

Прогресс предпродажи SNORT SNORT +16%

Управляется новая система токеном SNORT. С ним и комиссии ниже, и операции быстрее. Подробнее читайте на официальном сайте. И советуем не терять времени зря: предпродажа скоро закончится, а значит, токен взлетит в цене.

Купить SNORT